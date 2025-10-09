Toto vám lekár nepovie: Listy z orecha sú zázrak na boľavé kĺby!

Z orecha si nemusíte odnášať len chutné vlašské oriešky – cenné sú aj jeho listy.
Obsahujú množstvo prospešných látok, ktoré majú silné liečivé účinky.
Ak vás trápia bolesti kĺbov, máme pre vás osvedčený tip, ako si z nich jednoducho pripraviť domácu liečivú masť či olej.
Moc prírody ukrytá v orechových listoch
Orech kráľovský patrí medzi obľúbené stromy v slovenských záhradách. Väčšina ľudí ho pestuje pre úrodu orechov, no málokto tuší, že aj jeho zelené listy skrývajú hotový poklad.
Nehoci nie sú jedlé, oplatí sa ich pozbierať – majú silné antibakteriálne a sťahujúce (adstringentné) účinky.
V ľudovom liečiteľstve sa používajú odpradávna – pripravovali sa z nich čaje, obklady aj liečivé kúpele.
A naše staré mamy z nich vyrábali aj „elixír na boľavé kĺby“, ktorý si môžete pripraviť aj vy doma.
Pozrite si viac o účinkoch orecha v tomto videu:
Ako si pripraviť liečivý orechový olej
- Zber a príprava listov:
Nazbierajte približne 20 čistých listov orecha, odstráňte stopky a menšie vetvičky.
- Opatrne ich očistite – môžete ich utrieť vlhkou handričkou alebo krátko opláchnuť a nechať osušiť.
- Použiť môžete čerstvé aj sušené listy.
Ak ich sušíte, vyhnite sa priamemu slnku a uskladnite ich v sklenenej nádobe s uzáverom.
- Naloženie do oleja:
Nakrájajte alebo natrhajte listy na menšie kúsky, vložte ich do pohára a zalejte 100 ml panenského olivového oleja.
- Drevenou vareškou premiešajte a zatlačte listy pod hladinu, aby boli celé ponorené.
- Pohár zakryte viečkom, no neutiahnite ho úplne.
- Zahrievanie vo vodnom kúpeli:
Na dno hrnca položte kuchynskú utierku, postavte na ňu pohár s listami a nalejte do hrnca vodu približne do polovice výšky nádoby.
Na miernom plameni nechajte variť asi 30 minút. Počas tohto procesu sa olej zahreje a z listov sa uvoľnia všetky liečivé látky.
- Cedenie a posilnenie účinku:
Po vychladnutí olej precedíte cez gázu alebo jemné sitko. Ak chcete jeho silu ešte zvýšiť, pridajte 70–80 g medu – ideálne čerstvého aj s plástom.
Pohár bez viečka opäť vložte do teplého vodného kúpeľa a miešajte, kým sa plást nerozpustí. Potom nechajte vychladnúť.Hotový olej skladujte na tmavom a chladnom mieste. Pred použitím ho môžete jemne ohriať vo vodnom kúpeli alebo krátko v mikrovlnke.
Ako orechový olej používať
Tento olej je malý zázrak na boľavé kĺby. Stačí ho jemne vmasírovať do postihnutých miest – pravidelne a s trpezlivosťou.
Výborne pomáha aj pri kŕčových žilách či bolestiach kostí.
Ženy trpiace osteoporózou oceňujú, že zmierňuje sprievodné bolesti a stuhnutie.
Účinok môžete zosilniť, ak ošetrené miesto zabalíte do potravinovej fólie alebo gázy a necháte pôsobiť cez noc.
Ráno obklad odstráňte a pokožku opláchnite teplou vodou.
Pomoc aj pre pokožku
Orechový olej nie je len pre kĺby – pomáha aj pri kožných problémoch, ako sú akné, ekzémy, vyrážky či lupienka (psoriáza).
Urýchľuje hojenie, znižuje svrbenie a zápal a zanecháva pokožku hebkú a regenerovanú.