Toto sušené ovocie porazí hrozienka. Bobule dráča chránia pečeň a znižujú cukor v krvi

Sušené ovocie je obľúbenou súčasťou jedálnička. Väčšina z nás siaha po hrozienkach, datliach či slivkách, ktoré sú síce chutné, ale obsahujú veľa cukru. Menej známe, no veľmi zaujímavé sú drobné bobule dráča obyčajného (Berberis vulgaris). V krajinách ako Irán sa používajú pravidelne – nielen v kuchyni, ale aj v tradičnej medicíne.
Čo je dráč obyčajný?
Dráč je ker, ktorý rodí malé červené bobule. V Iráne ho poznajú pod názvom zereshk a tamojší obyvatelia ho pridávajú do ryže, mäsových jedál alebo nápojov. Sušené bobule sú kyslasté, osviežujúce a obsahujú množstvo bioaktívnych látok.
Aj v Európe bol kedysi bežný, no v 30. rokoch 20. storočia došlo k jeho masívnemu vyhubeniu, pretože sa nesprávne predpokladalo, že prenáša hubovú chorobu obilia – hrdzu. Výsledkom bolo vyrúbanie tisícok kríkov, a tým sme prišli o cenný zdroj prospešného ovocia.
Hlavná účinná látka: berberín
Najdôležitejšou zložkou dráča je berberín – prírodný alkaloid, ktorý sa nachádza v kôre aj v plodoch. Vedecké štúdie potvrdili viacero účinkov:
- Regulácia cukru v krvi – berberín zlepšuje citlivosť buniek na inzulín a môže prispieť k znižovaniu hladiny glukózy. Niektoré výskumy ho porovnávajú s liekmi na cukrovku 2. typu, no nemožno ho brať ako náhradu liečby.
- Podpora pečene – pomáha znižovať hladinu tukov v krvi (triglyceridov), čo prospieva pečeni.
- Antimikrobiálne účinky – pôsobí proti niektorým baktériám, plesniam a parazitom.
- Protizápalový efekt – môže znižovať zápalové procesy v tele.
Výživová hodnota bobúľ
Bobule dráča sú okrem berberínu bohaté na:
- vitamín C – silný antioxidant
- organické kyseliny, ktoré dodávajú kyslastú chuť
- polyfenoly a flavonoidy, ktoré chránia bunky pred voľnými radikálmi
Oproti hrozienkam alebo datliam obsahujú menej cukru, takže sú vhodnejšie aj pre ľudí, ktorí si strážia sacharidy.
Ako zaradiť dráč do jedálnička
Sušené bobule dráča možno jesť samostatne, primiešať do kaše, jogurtu alebo müsli. V iránskej kuchyni sú bežnou súčasťou ryžových a mäsových jedál, kde dodávajú jedlu sviežu kyselkavú chuť.
Odporúčané množstvo nie je presne stanovené, ale malé dávky (1–2 čajové lyžičky denne) sú považované za bezpečné. Pri doplnkoch výživy s vysokou dávkou berberínu je však dôležité poradiť sa s lekárom, najmä ak užívate lieky na cukrovku alebo krvný tlak.
Zhrnutie
Dráč obyčajný je rastlina s dlhou tradíciou, ktorej bobule majú nielen zaujímavú chuť, ale aj významné zdravotné účinky. Obsahujú berberín, ktorý podporuje reguláciu hladiny cukru, zdravie pečene, má protizápalové a antimikrobiálne vlastnosti.
Nejde o zázračný liek, ale ako doplnok stravy môžu sušené bobule dráča obohatiť jedálniček a podporiť celkové zdravie.