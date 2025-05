Toto spôsobuje žltnutie listov ruží. Až 90 % pestovateľov nemá ani tušenie, ako im pomôcť. Takto ich zachránite

Ruže patria medzi najkrajšie ozdoby našich záhrad, no zároveň vedia byť pomerne citlivé na starostlivosť. Ak ich niečo trápi, dajú to jasne najavo – začnú im žltnúť listy. Mnohí pestovatelia tento signál ignorujú, čo je chyba. Ak chcete svoje ruže udržať v zdravej kondícii, mali by ste tento problém riešiť čím skôr. Pozrite sa na štyri najčastejšie príčiny žltnutia listov a praktické návody, ako svoje ruže zachrániť.