Toto robia skúsení záhradkári s lógrom. Vy už tiež nikdy nebudete vyhadzovať kávu

Kávová usadenina, ktorú väčšina ľudí vyhadzuje ako odpad, môže byť v skutočnosti užitočným pomocníkom v záhrade. Obsahuje organické látky a minerály, ktoré podporujú kompostovanie, zlepšujú pôdnu štruktúru a v niektorých prípadoch môžu obmedziť výskyt škodcov. Na rozdiel od mnohých rád z internetu však neplatí, že by bola všeliekom – funguje len v určitých situáciách a je potrebné ju používať správne.
1. Prísada do kompostu
Najspoľahlivejšie využitie kávovej usadeniny je v komposte. Obsahuje dusík, ktorý spolu s uhlíkatými zložkami (napr. lístie, vetvičky, kartón) pomáha vyvážiť kompost a urýchľuje rozklad. Pri kompostovaní je vhodné usadeninu premiešať s ostatným materiálom, aby sa nezlepila do hutnej vrstvy a mohla sa dobre rozložiť.
2. Zlepšenie pôdy
Vysušená usadenina sa dá primiešať do záhradnej zeminy alebo substrátu. Jej drobivá štruktúra zlepšuje prevzdušnenie a schopnosť pôdy udržať vodu. Nie je však vhodné pridávať ju vo veľkých množstvách – najlepšie je použiť ju v menších dávkach zmiešaných so zeminou alebo kompostom.
pH použitých kávových usadenín býva väčšinou neutrálne až mierne kyslé, takže zásadné okyslenie pôdy sa neočakáva. To znamená, že je možné ich použiť pri rôznych rastlinách, nielen pri kyslomilných.
3. Ochrana proti niektorým škodcom
Existujú dôkazy, že usadenina môže odradiť slimáky, najmä ak sa rozsype v tenkej vrstve okolo rastlín. Jej účinnosť však nie je stopercentná a časom účinok slabne, preto ide skôr o doplnkový spôsob ochrany než spoľahlivé riešenie.
Často sa tvrdí, že kávová usadenina odpudzuje aj komáre alebo muchy, no vedecké potvrdenie tohto účinku je slabé. Preto sa na ňu nemožno spoliehať ako na univerzálny repelent proti lietajúcemu hmyzu.
Ako ju správne používať
- Usadeninu nechajte vždy vysušiť, aby nezačala plesnivieť.
- Nepoužívajte ju vo veľkom množstve priamo na povrch pôdy – môže vytvoriť nepriedušnú vrstvu. Lepšie je zmiešať ju so zeminou alebo pridať do kompostu.
- Ak ju využívate proti slimákom, rátajte s tým, že účinok je obmedzený a vyžaduje pravidelné dopĺňanie.
Záver
Kávová usadenina nie je zázračným riešením na všetko, ale pri správnom použití môže mať v záhrade svoje miesto. Najviac sa osvedčuje ako prísada do kompostu a na zlepšenie pôdnej štruktúry. V menšej miere môže poslúžiť aj ako doplnková ochrana proti slimákom.
Namiesto toho, aby skončila v koši, môže tak kávová usadenina podporiť zdravšie prostredie v záhrade – ekologicky a zadarmo.