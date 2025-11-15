Toto robí v chladnom počasí množstvo ľudí, no psom tým škodia. Na toto si dávajte veľký pozor

Pes je pre človeka verným spoločníkom, a preto je prirodzené, že ho chceme v chladnom počasí chrániť. Mnohí majitelia však robia jednu častú chybu – obliekajú psov príliš skoro, v čase, keď to zviera vôbec nepotrebuje. Hoci je úmysel správny, nevhodné alebo predčasné použitie oblečenia môže psovi v skutočnosti uškodiť.
Prečo väčšina psov oblečenie nepotrebuje?
Je potrebné uvedomiť si, že pes nie je človek. Jeho schopnosť regulovať teplotu funguje úplne inak.
Prirodzená izolácia psov
Mnohé plemená majú prirodzene dvojitú srsť, ktorá sa počas ročných období mení. Z letnej, ľahšej vrstvy prechádzajú do zimnej, hustejšej, ktorá spoľahlivo chráni pred chladom a vetrom.
Pre väčšinu zdravých psov je táto prirodzená ochrana úplne postačujúca, najmä počas jesene, keď teploty neklesajú príliš nízko.
Kedy môže oblečenie psovi uškodiť
Používanie oblečenia v nesprávnom čase alebo na nevhodnom type srsti môže mať neželané následky.
1. Prehriatie počas aktivity
Ak má pes na sebe oblečenie a počas prechádzky je aktívny, rýchlo sa zohreje. Ak vonku nie je dostatočne chladno, jeho telo sa príliš prehrieva, pretože nadbytočné teplo nemá kam uniknúť.
2. Nahromadenie tepla a vlhkosti
Ak sa pod oblečením hromadí teplo a vlhkosť, vzniká ideálne prostredie pre baktérie a kvasinky. To môže viesť k zápalom, svrbeniu alebo podráždeniu kože.
3. Nepohodlie a stres
Nie všetky psy znášajú pocit oblečenia dobre. Niektoré sa kvôli oblečeniu cítia obmedzene a môžu pôsobiť vystresovane alebo neisto.
Kedy je oblečenie naozaj potrebné?
Hoci mnoho psov oblečenie nepotrebuje, existujú skupiny, pre ktoré je vhodné alebo dokonca nevyhnutné.
1. Psy s krátkou alebo riedkou srsťou
Plemená ako čivava, taliansky chrt, vipet, francúzsky buldoček či krátkosrsté jazvečíky nemajú dostatok vlastnej izolácie.
Pre ne je oblečenie vhodné už približne pri 5–7 °C.
2. Šteňatá a staršie psy
Tieto psy majú slabšiu termoreguláciu a jednoduchšie prechladnú.
3. Choré alebo oslabené psy
Najmä psy s ochoreniami srdca, nízkou hmotnosťou, artritídou alebo oslabenou imunitou potrebujú dodatočnú ochranu pred chladom.
4. Teploty okolo nuly a nižšie
Pri teplotách 0 °C a menej potrebujú oblečenie všetky psy, ktoré nemajú hustú zimnú srsť.
Plemená s bohatou dvojitou srsťou (napr. husky alebo nemecký ovčiak) ho za normálnych okolností nepotrebujú, pokiaľ nie sú choré alebo veľmi staré.
Ako spoznáte, že je psovi zima
Pes môže pociťovať chlad, ak:
- sa trasie
- drží sa pri zemi alebo hľadá závetrie
- zdvíha labky zo zeme
- nechce sa hýbať
- pôsobí nervózne alebo neisto
Vtedy je oblečenie alebo skrátenie pobytu vonku vhodné riešenie.
Ako vybrať správne oblečenie pre psa
Ak psovi oblečenie dáte, malo by:
- sedieť pohodlne a neotierať kožu
- neobmedzovať pohyb ani dýchanie
- byť priedušné, ale zároveň chrániť pred vetrom a dažďom
- zostať zvnútra suché
- zostať psovi len počas času stráveného vonku
Záver
Oblečenie pre psa môže byť veľkou pomocou, ale nie je potrebné pre každého psa ani v každom počasí. Krátkosrsté, malé, staršie či choré psy z neho profitujú skôr, zatiaľ čo väčšina zdravých psov s hustou srsťou jeseň zvládne bez akejkoľvek pomoci.
Najdôležitejšie je sledovať svojho psa a jeho správanie — on sám vám najlepšie naznačí, kedy potrebuje teplo navyše.