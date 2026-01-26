Toto retro kreslo dnes stojí za malý poklad. Halabala po starej mame môže mať prekvapivú hodnotu

Kreslo Halabala patrí medzi najznámejšie kusy československého nábytkového dizajnu 20. storočia. Napriek tomu, že vzniklo pred takmer sto rokmi, dodnes má pevné miesto vo svete interiérového dizajnu. Jeho pôvod, autor aj samotná história sú presne zdokumentované a tvoria fascinujúci príklad toho, ako môže kvalitný dizajn prežiť celé generácie.
Video o kresle Halabala
Pre lepšiu predstavu o tom, ako kreslo vyzerá a aké sú jeho charakteristické prvky, môže poslúžiť aj toto video z platformy YouTube:
Kto bol Jindřich Halabala
Tvorcom kresla je Jindřich Halabala (1903 – 1978), významný československý architekt a dizajnér. Narodil sa v Koryčanoch a po štúdiách remesla a dizajnu pôsobil v niekoľkých dielňach, až sa napokon stal hlavným návrhárom nábytku v brnianskych Spojených uměleckoprůmyslových závodoch (UP závody). Ide o fabriku, ktorá patrila k najvýznamnejším výrobcom nábytku v medzivojnovom Československu.
Halabala zastával myšlienku, že moderné bývanie by malo byť funkčné, estetické a zároveň cenovo dostupné. Jeho návrhy preto spájali kvalitné remeslo, jednoduché línie a pohodlie, ktoré bolo dôležitou súčasťou moderného životného štýlu tej doby. V UP závodoch pôsobil až do 60. rokov.
Ako vzniklo kreslo Halabala
Pod označením „kreslo Halabala“ sa neskrýva len jeden jediný model, ale séria kresiel navrhnutých v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Najznámejšie sú modely H-269 a rôzne varianty tzv. „typ C“. Pre všetky je spoločné:
- drevené, výrazne ohnuté podrúčky
- mäkké čalúnenie
- jednoduchá, ale elegantná silueta
- dôraz na pohodlie a praktickosť
Tieto kreslá vznikali v období, keď sa dizajn v Československu opieral o funkcionalizmus a modernizmus. Halabala pri tvorbe uprednostňoval praktické riešenia pred zbytočnou dekoratívnosťou, vďaka čomu jeho nábytok nepodliehal rýchlym trendom.
Prečo sú dnes originálne kusy také cenené
Pôvodné Halabalove kreslá boli vyrábané vo veľkom množstve a dostávali sa do mnohých bežných domácností. Dnes sa však stávajú vyhľadávanými vintage kúskami, pretože:
- sú príkladom kvalitného československého remesla
- vznikli pod vedením významného dizajnéra
- reprezentujú charakteristický štýl medzivojnového obdobia
Ich cena sa v súčasnosti veľmi líši. Na aukčných aj vintage portáloch sa objavujú kusy od niekoľkých stoviek eur až po tisíce eur, podľa konkrétneho modelu, stavu a celkovej zachovalosti. Najdrahšie bývajú originály s profesionálnou renováciou a párové súpravy kresiel.
Kreslo Halabala ako súčasť dnešných interiérov
Hoci ide o nábytok navrhnutý takmer pred storočím, mnoho pôvodných modelov sa stále používa aj v moderných domácnostiach. Nie je to spôsobené módou, ale tým, že kreslá sú konštrukčne kvalitné a ich tvar je ergonomicky dobre premyslený. Preto sa prirodzene uplatnia v rôznych typoch interiérov – od klasických až po súčasné minimalistické.
Vďaka prebiehajúcim renováciám sa na trhu objavujú aj zrekonštruované kreslá s novým čalúnením. Ich charakteristický tvar zostáva zachovaný, no použité materiály sa prispôsobujú dnešným trendom.
Nadčasový dizajn s preukázaným pôvodom
Kreslo Halabala je dnes považované za dôležitú súčasť dizajnovej histórie Československa. Z historického hľadiska má jasne zdokumentovaný pôvod, autora aj výrobu:
- vzniklo v 30. rokoch 20. storočia
- navrhol ho Jindřich Halabala
- vyrábali ho UP závody v Brne
Všetky tieto údaje sú fakty podložené zdrojmi z oblasti histórie dizajnu.
Kreslo Halabala nie je len kus starého nábytku. Je to plnohodnotný dizajnový artefakt, ktorý vznikol v ére medzivojnového modernizmu, a jeho kvalita spôsobila, že prežil až dodnes. Vďaka preukázateľnej remeselnej hodnote a významu pre historii československého dizajnu sa stal vyhľadávaným predmetom pre zberateľov aj milovníkov vintage interiérov.