Toto pri praní nikdy nerobte, ak vám záleží na zdraví rodiny

V mnohých domácnostiach sa stále bežne perú uteráky a oblečenie v jednej várke. Tento zvyk pôsobí prakticky – ušetrí čas aj energiu. Odborné odporúčania však dlhodobo upozorňujú, že miešanie uterákov s bežným oblečením nie je ideálne ani pre textil, ani pre hygienu domácnosti.
Nejde o to, že by spoločné pranie spôsobovalo závažné zdravotné problémy, ale o to, že existujú jasné dôvody, prečo sa týmto dvom typom prádla oplatí venovať odlišný režim.
1. Uteráky uvoľňujú vlákna, ktoré môžu poškodiť jemné odevy
Uteráky patria medzi najhrubšie a najviac zaťažované textílie v domácnosti. Pri praní z nich prirodzene odpadávajú bavlnené vlákna a žmolky, ktoré sa môžu nalepiť na jemnejšie oblečenie.
Citlivé materiály ako:
- elastické tričká
- funkčné športové oblečenie
- jemné textílie
sa vďaka tomu môžu rýchlejšie opotrebovať alebo stratiť pôvodný vzhľad.
2. Rozdielna hmotnosť prádla môže ovplyvniť tvar a švy oblečenia
Mokrý uterák je podstatne ťažší než tričko či spodná bielizeň. V bubne pračky funguje ako závažie, ktoré ťahá ľahšie odevy a môže spôsobiť:
- vytiahnuté alebo zdeformované švy
- skrútené látky
- nežiaduce pokrčenie
Tento jav je najvýraznejší pri veľkom množstve uterákov a jemnej bielizni.
3. Uteráky vyžadujú vyššiu teplotu, než bežné oblečenie zvládne
Z hygienického hľadiska je odporúčané prať uteráky ideálne na 60 °C, pretože:
- sú často vlhké
- prichádzajú do kontaktu s potom a pokožkou
- rýchlo sa v nich množia mikroorganizmy
Bežné oblečenie však býva označené na pranie pri 30–40 °C. Pri vyšších teplotách sa môže:
- zraziť
- vyblednúť
- poškodiť elastan alebo syntetické vlákna
Preto ich spoločné pranie nie je vhodné z hľadiska starostlivosti o textil.
4. Hygiena: riziko nie je extrémne, ale existuje
Je vedecky dokázané, že uteráky po niekoľkých použitiach obsahujú baktérie z pokožky a prostredia. To je prirodzené – vlhké a teplé prostredie podporuje ich rast.
Keď však uterák periete na nízkej teplote spolu s oblečením, môže dôjsť k presunu mikroorganizmov na iné kúsky prádla.
Vo väčšine prípadov to nepredstavuje zdravotné riziko pre zdravého človeka, ale:
- pre osoby s citlivou pokožkou
- malé deti
- ľudí s kožnými ochoreniami
môže byť vhodnejšie dodržiavať zvýšenú hygienu
Nie je to nebezpečné, ale je to menej hygienické, čo uznávajú aj odborníci z praxe.
5. Hotely a penzióny perú uteráky oddelene z praktických a hygienických dôvodov
V ubytovacích zariadeniach sú zavedené normy:
uteráky sa perú samostatne, zvyčajne na vyššej teplote.
Dôvodom nie je dramatické zdravotné riziko, ale kombinácia:
- hygienických štandardov
- ochrany textilu
- prevencie zápachu
- a udržania dlhej životnosti prádla
Tieto postupy sú dlhodobo overené.
6. Sušenie: uteráky schnú dlhšie a môžu zbytočne preťažovať cyklus
Ak používate sušičku alebo pračku so sušiacou funkciou, miešanie ľahkých kusov s uterákmi spôsobuje:
- potrebu dlhšieho sušiaceho cyklu
- riziko prehriatia alebo presušenia jemného oblečenia
- vyššiu spotrebu energie
Uteráky jednoducho schnú pomalšie.
Záver: Nie je to nebezpečné, ale určite to nie je ideálne
Pranie uterákov spolu s oblečením nie je zdravotne škodlivé v zmysle ohrozenia zdravia, ale:
✔ znižuje životnosť oblečenia,
✔ môže ovplyvniť jeho tvar,
✔ je menej hygienické,
✔ neumožňuje prať uteráky pri optimálnej teplote,
✔ môže zvyšovať spotrebu pri sušení.
Oddelené pranie síce znamená jednu várku navyše, ale prináša dlhodobo lepšie výsledky aj hygienu domácnosti.