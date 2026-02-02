Toto pri praní nikdy nerobte, ak vám záleží na zdraví rodiny

prádlo v práčke pred praním
prádlo v práčke pred praním Foto: František Stacho

V mnohých domácnostiach sa stále bežne perú uteráky a oblečenie v jednej várke. Tento zvyk pôsobí prakticky – ušetrí čas aj energiu. Odborné odporúčania však dlhodobo upozorňujú, že miešanie uterákov s bežným oblečením nie je ideálne ani pre textil, ani pre hygienu domácnosti.

Nejde o to, že by spoločné pranie spôsobovalo závažné zdravotné problémy, ale o to, že existujú jasné dôvody, prečo sa týmto dvom typom prádla oplatí venovať odlišný režim.

1. Uteráky uvoľňujú vlákna, ktoré môžu poškodiť jemné odevy

Uteráky patria medzi najhrubšie a najviac zaťažované textílie v domácnosti. Pri praní z nich prirodzene odpadávajú bavlnené vlákna a žmolky, ktoré sa môžu nalepiť na jemnejšie oblečenie.

Citlivé materiály ako:

  • elastické tričká
  • funkčné športové oblečenie
  • jemné textílie

sa vďaka tomu môžu rýchlejšie opotrebovať alebo stratiť pôvodný vzhľad.

2. Rozdielna hmotnosť prádla môže ovplyvniť tvar a švy oblečenia

Mokrý uterák je podstatne ťažší než tričko či spodná bielizeň. V bubne pračky funguje ako závažie, ktoré ťahá ľahšie odevy a môže spôsobiť:

  • vytiahnuté alebo zdeformované švy
  • skrútené látky
  • nežiaduce pokrčenie

Tento jav je najvýraznejší pri veľkom množstve uterákov a jemnej bielizni.

3. Uteráky vyžadujú vyššiu teplotu, než bežné oblečenie zvládne

Z hygienického hľadiska je odporúčané prať uteráky ideálne na 60 °C, pretože:

  • sú často vlhké
  • prichádzajú do kontaktu s potom a pokožkou
  • rýchlo sa v nich množia mikroorganizmy

Bežné oblečenie však býva označené na pranie pri 30–40 °C. Pri vyšších teplotách sa môže:

  • zraziť
  • vyblednúť
  • poškodiť elastan alebo syntetické vlákna

Preto ich spoločné pranie nie je vhodné z hľadiska starostlivosti o textil.

4. Hygiena: riziko nie je extrémne, ale existuje

Je vedecky dokázané, že uteráky po niekoľkých použitiach obsahujú baktérie z pokožky a prostredia. To je prirodzené – vlhké a teplé prostredie podporuje ich rast.

Keď však uterák periete na nízkej teplote spolu s oblečením, môže dôjsť k presunu mikroorganizmov na iné kúsky prádla.

Vo väčšine prípadov to nepredstavuje zdravotné riziko pre zdravého človeka, ale:

  • pre osoby s citlivou pokožkou
  • malé deti
  • ľudí s kožnými ochoreniami
    môže byť vhodnejšie dodržiavať zvýšenú hygienu

Nie je to nebezpečné, ale je to menej hygienické, čo uznávajú aj odborníci z praxe.

5. Hotely a penzióny perú uteráky oddelene z praktických a hygienických dôvodov

V ubytovacích zariadeniach sú zavedené normy:
uteráky sa perú samostatne, zvyčajne na vyššej teplote.

Dôvodom nie je dramatické zdravotné riziko, ale kombinácia:

  • hygienických štandardov
  • ochrany textilu
  • prevencie zápachu
  • a udržania dlhej životnosti prádla

Tieto postupy sú dlhodobo overené.

6. Sušenie: uteráky schnú dlhšie a môžu zbytočne preťažovať cyklus

Ak používate sušičku alebo pračku so sušiacou funkciou, miešanie ľahkých kusov s uterákmi spôsobuje:

  • potrebu dlhšieho sušiaceho cyklu
  • riziko prehriatia alebo presušenia jemného oblečenia
  • vyššiu spotrebu energie

Uteráky jednoducho schnú pomalšie.

Záver: Nie je to nebezpečné, ale určite to nie je ideálne

Pranie uterákov spolu s oblečením nie je zdravotne škodlivé v zmysle ohrozenia zdravia, ale:

✔ znižuje životnosť oblečenia,
✔ môže ovplyvniť jeho tvar,
✔ je menej hygienické,
✔ neumožňuje prať uteráky pri optimálnej teplote,
✔ môže zvyšovať spotrebu pri sušení.

Oddelené pranie síce znamená jednu várku navyše, ale prináša dlhodobo lepšie výsledky aj hygienu domácnosti.

