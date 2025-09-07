Toto ovocie stojí len pár centov. Pripravíte z neho najlepší domáci džem či slivkový lekvár, tu je recept

Slivková sezóna je v plnom prúde a práve teraz je ideálny čas využiť ich bohatú úrodu. Či už si pripravíte tradičný lekvár alebo jemnejší džem, v oboch prípadoch získate pochúťku, ktorá vám bude spríjemňovať zimné mesiace.
Slivky kedysi nechýbali v žiadnej záhrade
Pred desiatkami rokov mala slivku takmer každá rodina na dvore či v sade. Niet sa čo čudovať – toto ovocie bolo vždy veľmi všestranné. Gazdinky z neho piekli koláče, varili kompóty, sušili ho na zimu a pripravovali slivkový lekvár, ktorý bol základom ich sladkých zásob.
Na dedinách sa spracovanie sliviek spájalo aj so spoločenským životom. Rodiny sa stretávali, spoločne odkôstkovávali úrodu a popri práci si spievali, rozprávali sa a zabávali. Historici pripomínajú, že najčastejším spôsobom spracovania bolo práve dlhé varenie hustého lekváru v kotle nad ohňom.
Sladká zásoba energie na zimu
Naši predkovia veľmi dobre vedeli, prečo sa oplatí pripraviť si zásoby slivkového lekváru. Nebolo to iba o sladkej chuti – bol to výborný spôsob, ako uchovať energiu a vitamíny počas celej zimy.
Slivky obsahujú dôležité minerály ako draslík, horčík a fosfor. Tieto prvky podporujú trávenie, posilňujú imunitný systém a prispievajú k pevnosti zubov i kostí. Aj preto sa slivkový lekvár stal neodmysliteľnou súčasťou tradičného jedálneho lístka. Používal sa do omáčok, buchiet, perníkov, dukátových buchtičiek či do slávnych lekvárových koláčov, ktoré sú populárne dodnes.
Slivky aj v sušenej podobe
Okrem klasického lekváru sa slivky využívali aj inak. Z hotového lekváru sa pripravovali tzv. lekvárové kramfleky – sušené kúsky, ktoré boli obľúbenou sladkosťou počas zimy. Boli nielen chutné, ale aj sýte, keďže slivky majú vysoký obsah vlákniny. Tá už pri menšej porcii zasýti a zároveň prospieva tráveniu.
Ako pripraviť lekvár v rúre
Príprava lekváru klasickým spôsobom si vyžaduje trpezlivosť, miešanie a dlhé hodiny varenia. Existuje však aj jednoduchšia metóda – pečenie v rúre. Tento trik poznali už naše staré mamy a uľahčoval im prácu.
Recept:
- 3 kg odkôstkovaných sliviek vložte do ohňovzdorného pekáča
- pridajte 250 g cukru, celú škoricu, rozrezaný vanilkový struk, trochu citrónovej kôry, lyžičku octu a štipku soli
- prikryte pokrievkou a pečte približne 5 hodín, občas premiešajte
Po upečení odstráňte koreniny, lekvár môžete ešte dochutiť malým pohárikom rumu a následne ho nalejte do pohárov. Takto spracovaný vydrží celé mesiace a svojou vôňou pripomenie leto aj uprostred zimy.
Ľahšia alternatíva – domáci slivkový džem
Nie každý má rád hutný a lepkavý lekvár. Ak preferujete jemnejšiu konzistenciu, skúste domáci džem. Ten je ľahší, želéovitý a výborne sa hodí na chlieb, palacinky či do koláčov.
Na prípravu budete potrebovať:
- 1 kg sliviek
- 400 g cukru
- 1 hviezdičku badiánu
- kúsok škorice
- 1 lyžičku kyseliny citrónovej
Slivky umyte, odkôstkujte a ošúpte. Spolu s cukrom, kyselinou citrónovou a koreninami priveďte k varu. Keď zmes začne hustnúť, môžete ju ešte dosladiť ďalšími 400 g cukru. Ak chcete, pridajte zopár sliviek aj so šupkou – džem tak získa krajšiu farbu a zaujímavejšiu chuť.
Hotový džem nalejte do pohárov a sterilizujte. V zime ho využijete nielen ako náplň do buchiet či palaciniek, ale aj ako dochucovadlo do ovsenej kaše, k syrom alebo do niektorých omáčok.
Či už si vyberiete tradičný lekvár alebo modernejší džem, slivky by určite nemali zostať ležať bez úžitku. Ich výživová hodnota aj nezameniteľná chuť sú dôvodom, prečo ich generácie pred nami tak veľmi cenili. A navyše – domáci výrobok vždy chutí lepšie než kupovaný.