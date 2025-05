Toto okamžite urobte s jahodami, inak vám splesnivejú a prídete o celú úrodu! Rady skúsených záhradkárov

Jahodová sezóna sa nezadržateľne blíži a záhradkári dobre vedia, aká krátka dokáže byť. Niet sa čomu čudovať – jahody čerstvo odtrhnuté z vlastnej záhradky majú vždy najlepšiu chuť. Sladké, šťavnaté a dokonale voňavé plody sú odmenou za správnu starostlivosť. Lenže na to, aby boli vaše jahody perfektné, musíte dodržať niekoľko jednoduchých, no zásadných pravidiel. Ak ich zanedbáte, jahodníky môžu napadnúť plesne alebo dokonca úplne zhniť.

Bez slnka to nejde: ako zabezpečiť dostatok svetla?

Jahody milujú slnko viac ako akékoľvek iné ovocie v záhrade. Práve slnečné lúče zabezpečia, že plody budú sladké a aromatické. Problémom však býva premenlivé počasie v máji a júni, kedy ešte jar bojuje s prichádzajúcim letom.

Ak chcete, aby sa jahody vyvíjali správne, pravidelne kontrolujte ich listy. Najmä tie veľké, ktoré sa držia nízko pri zemi alebo príliš tienia dozrievajúcim plodom, opatrne odstráňte záhradnými nožnicami. Nezabudnite však na dôležité pravidlo – na každom jahodníku ponechajte dostatok listov, aby rastlina mala čím dýchať a vytvárať potrebnú energiu pre rast plodov.

Zalievajte opatrne – vlaha áno, mokré listy nie!

Bez dostatočnej vlahy nebudú jahody veľké a šťavnaté. Treba však dávať veľký pozor, aby ste to s vodou neprehnali. Preliate jahodníky sú totiž ideálnym prostredím pre obávanú botrytídu – sivú pleseň, ktorá je jedným z najväčších nepriateľov jahôd. Táto huba miluje nadmerne vlhkú pôdu a vlhké listy.

Ako teda zalievať správne? Predovšetkým polievajte vždy ráno alebo večer, ideálne priamo ku koreňom rastliny. Nikdy nelejte vodu priamo na listy alebo kvety. Dbajte na to, aby pôda bola vlhká, ale nie premokrená. Príliš suchá pôda zase spôsobí žltnutie listov a malú úrodu, prípadne úplné uschnutie jahodníka.

Jahody nesmú ležať na zemi – ochráňte ich pred hnilobou!

Ak necháte zrelé jahody len tak ležať priamo na hline, čakajú vás dve nepríjemnosti – plody sa ľahko zašpinia a zvýši sa riziko hniloby a plesní. Najlepším riešením je mulčovanie. Ak ste na to zabudli na jar, ešte stále nie je neskoro začať!

V záhradníctvach sú dostupné rôzne typy mulčovacích materiálov. Veľmi obľúbená je netkaná textília či čierna fólia, ktorá udržuje pôdu pod jahodníkmi v optimálnej vlhkosti a zároveň zabraňuje burine v raste. Ak preferujete prírodnejšie varianty, výborne poslúži klasická slama alebo drevené hobliny. Rozložte ich okolo rastlín v dostatočnej vrstve, čím zabezpečíte, že jahody nebudú ležať na vlhkej pôde a výrazne znížite riziko napadnutia plesňou.

Praktickou pomôckou sú aj špeciálne plastové podložky na jahody, ktoré plody držia pár centimetrov nad zemou. Jahody tak krásne dozrievajú zo všetkých strán, zostávajú čisté a predlžuje sa ich trvanlivosť.

Zbytočné šľahúne hneď odstrihnite

Jahody sú známe tým, že sa rady rozmnožujú cez dlhé šľahúne. Tieto výhonky sa môžu zdať neškodné, no v skutočnosti rastlinám odčerpávajú energiu, ktorú by jahodníky mali radšej venovať dozrievaniu kvalitných plodov. Nebojte sa teda šľahúne pravidelne odstrihávať. Do jesene vám rastliny vyženú nové, takže o nové rastlinky určite neprídete.

Kedy je správny čas na zber?

Ideálna chvíľa na zber jahôd je vtedy, keď sú plne dozreté. Nesnažte sa ich odtrhnúť príliš skoro, ani ak majú len ľahký nádych do ružova či žlta. Najsladšie a najšťavnatejšie jahody získate práve v momente, keď sú plne červené a ľahko sa oddelia od stopky.

Dbajte aj na predpoveď počasia – ak hrozia krúpy či dlhotrvajúce dažde, radšej jahody skontrolujte a prípadne pozbierajte tesne pred týmito udalosťami. Takto minimalizujete riziko poškodenia plodov alebo straty celej úrody.

Ak budete tieto jednoduché tipy pravidelne dodržiavať, môžete sa tešiť na bohatú úrodu, ktorá poteší celú rodinu svojou nezameniteľnou sladkou chuťou a vôňou. Skúsení záhradkári to už dobre vedia – tajomstvo skvelých jahôd spočíva práve v drobných detailoch správnej starostlivosti.