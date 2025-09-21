Toto nikdy nezapájajte do predlžovačky. Riskujete požiar a ohrozenie života

Požiare v domácnostiach vznikajú častejšie, než si mnohí uvedomujú. Jednou z hlavných príčin je práve nesprávne používanie elektrických spotrebičov či skrat v elektroinštalácii. Elektrina je síce pre náš každodenný život nevyhnutná – varíme, svietime, pracujeme či relaxujeme vďaka nej – no prináša so sebou aj riziká. Tie sa síce nedajú úplne vylúčiť, no správnymi návykmi ich vieme výrazne znížiť.
Spotrebiče nenechávajte zbytočne v zásuvke
Mnohí sme zvyknutí po použití odpojiť rýchlovarnú kanvicu a považujeme to za samozrejmosť. Rovnaký prístup by sme však mali mať aj k ďalším spotrebičom. Mikrovlnná rúra, hriankovač či kávovar často zostávajú zapojené neustále, hoci ich používame len pár minút denne.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia nabíjačky na telefóny a notebooky. Tie majú tendenciu sa prehrievať, a ak ich necháme neustále v zásuvke, môžu byť zdrojom nebezpečenstva. Riziko požiaru síce nie je vysoké, ale rozhodne existuje.
Najlepšie je odpojovať spotrebiče vždy, keď odchádzame z domu alebo ideme spať. Absolútnou nevyhnutnosťou je urobiť to pred odchodom na dovolenku či dlhšou neprítomnosťou – vtedy totiž prípadný problém nemáme šancu zachytiť a škody môžu byť obrovské.
Nepreťažujte predlžovačky
Len máloktorá domácnosť si dnes vystačí bez predlžovacích káblov alebo rozdvojok. Sú praktické, umožňujú zapojiť viac zariadení do jednej zásuvky, no práve v tom sa skrýva riziko.
Dve základné pravidlá, ktoré by mal poznať každý:
- Investujte do kvalitnej predlžovačky. Lacné, nekvalitné kúsky často nezvládnu vyššiu záťaž a ľahko sa prehrievajú.
- Nikdy ju nepreťažujte. Predlžovačky sú navrhnuté len na určitý výkon. Ak do jednej zapojíte naraz napríklad televízor, hernú konzolu, počítač a ešte aj elektrický ohrievač, riziko zlyhania je extrémne vysoké.
Kvalitné modely majú navyše zabudovanú ochranu proti prehriatiu či prepätiu, ktorá dokáže včas prerušiť prívod elektriny a zabrániť požiaru.
Pozor na vodu a teplo
Známe pravidlo, že elektrina a voda nejdú dohromady, netreba nikomu pripomínať. Napriek tomu sa často zabúda na správne umiestnenie spotrebičov. Pračka, umývačka riadu či chladnička by mali byť vždy zapojené do samostatnej zásuvky, ideálne vyššie nad zemou, aby sa do nej v prípade úniku vody nemohla dostať vlhkosť.
Rovnako nebezpečné je vystavovať elektrické káble nadmernému teplu. Predlžovačky či nabíjacie káble nikdy neveďte popri radiátore, kachliach alebo sporáku. Teplo môže izoláciu oslabiť, až napokon dôjde k jej poškodeniu a skrat je na svete.
Elektrina je skvelý pomocník, no nesprávne používanie môže mať tragické následky. Opatrnosť pri zapájaní spotrebičov, odpojovanie nabíjačiek a dôsledné zaobchádzanie s predlžovačkami nám môžu ušetriť nielen peniaze, ale predovšetkým ochrániť naše zdravie a život.