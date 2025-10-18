Toto mi v detstve dávala stará mama na upchaté dutiny – fungovalo to zázračne!

Trápi vás zadná nádcha alebo nepríjemne upchaté dutiny? Skúste niektorý z osvedčených receptov našich starých mám.
Tie veľmi dobre vedeli, ako dutiny uvoľniť, aby sa predišlo bolestivému zápalu. Pomáhali si jednoduchými teplými obkladmi z bežných surovín, ktoré mali doma po ruke.
Obdobie chrípok a nachladnutí
S príchodom chladnejších dní sa opäť častejšie objavujú chrípky, nádchy a rôzne respiračné ochorenia.
Spolu s nimi prichádzajú aj zápaly nosových dutín, ktoré sa zaplnia hlienom alebo hnisom a spôsobujú nepríjemný tlak v hlave.
Zápaly dutín bolia viac, než sa zdá
Najčastejšie sa prejavujú bolesťou v oblasti líc, čela či koreňa nosa. Niektorí ľudia pociťujú dokonca aj tupú bolesť celej hlavy, ktorá sa zhoršuje pri predklone, pohybe očí alebo pri každom otrasení.
V takých chvíľach pomôžu overené domáce metódy, ktoré nielen uvoľnia nos, ale aj prečistia dutiny a zmiernia tlak.
Dostatočný pitný režim s bylinkami
Najlepšie je zasiahnuť hneď pri prvých príznakoch nádchy, aby ste sa jej zbavili čo najrýchlejšie. Dôležitý je pitný režim – ideálne s bylinkovými čajmi, ktoré pomáhajú rozpúšťať hlieny.
Skvele funguje harmanček, baza čierna, mäta či šalvia. Môžete si pripraviť vlastnú zmes a piť ju trikrát denne.
Teplé obklady – poklad z kuchyne našich starých mám
Naše staré mamy mali svoje tajné triky – jedným z nich boli hrejivé obklady. Jednoduchý obklad z teplej vody a látky priloženej na nos, čelo či spánky dokáže priniesť rýchlu úľavu.
Ešte účinnejšie sú však obklady, ktoré využívajú teplo a prírodné suroviny s protizápalovým účinkom. Tieto metódy prešli skúškou času a pomáhajú aj dnes.
Teplo rozšíri cievy, zlepší prekrvenie a dutiny sa rýchlejšie uvoľnia.
Obklad z horúcich zemiakov
Zemiaky dôkladne umyte a uvarte v šupke, aby si zachovali čo najviac prospešných látok. Ešte teplé ich rozpučte priamo v hrnci a zabaľte do pevnej tkaniny alebo utierky.
Takto pripravený balíček priložte na čelo, nos alebo líca – na miesta, kde cítite tlak. Obklad nechajte pôsobiť, kým je príjemne teplý. Rovnaký spôsob môžete využiť aj pri bolestiach svalov či natiahnutých šľachách.
Obklad z ľanových semienok
Do misky nasypte približne jeden a pol šálky ľanových semienok a zalejte ich dvoma šálkami vriacej vody. Rýchlo premiešajte, kým sa nevytvorí hustá kašovitá zmes.
Tú zabaľte do dvoch kávových filtrov – jeden použite a druhý si medzitým nahrejte medzi dvoma fľašami s horúcou vodou.
Pred priložením sa vždy presvedčte, že obklad nie je príliš horúci, aby ste sa nepopálili. Tento postup opakujte trikrát až štyrikrát denne, kým sa dutiny neprečistia a nepríjemné pocity nezmiznú.
Teplo, oddych a bylinky – tri jednoduché veci, ktoré pomáhali už našim starým mamám. A hoci dnešná medicína napreduje, tieto overené domáce recepty majú svoje pevné miesto aj dnes.