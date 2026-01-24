Toto korenie je ako jed! Možno je čas prehodnotiť, čím si dochucujete jedlá

Zeleninové korenie patrí medzi najpoužívanejšie dochucovadlá v slovenských domácnostiach. Siahneme po ňom pri varení polievok, omáčok, ryže, mäsa aj cestovín – jednoducho vždy, keď chceme jedlu rýchlo dodať výraznejšiu chuť. Práve jeho univerzálnosť a pohodlné použitie z neho robia kuchynského pomocníka číslo jeden. Lenže za touto praktickosťou sa často skrýva zloženie, ktoré si zaslúži bližší pohľad.
Čo sa v skutočnosti skrýva v zeleninovom korení?
Ak si dáte tú námahu a prečítate etiketu bežných zeleninových korení alebo bujónov, môžete byť prekvapení. Väčšinu obsahu totiž netvorí zelenina, ale soľ, často doplnená o cukor, škrob, arómy a farbivá. Skutočná sušená zelenina býva zastúpená len v malom percente – niekedy ide skôr o symbolickú prísadu než hlavný základ.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia látky na zvýraznenie chuti, medzi ktorými dominuje glutaman sodný, známy aj ako E621. Práve ten je dôvodom, prečo jedlá ochutené priemyselnými zmesami chutia „plnšie“ a intenzívnejšie, aj keď obsahujú minimum kvalitných surovín.
Glutaman sodný: strašiak alebo len nepochopená látka?
Glutaman sodný je sodná soľ kyseliny glutámovej – látky, ktorá sa prirodzene vyskytuje aj v niektorých potravinách, napríklad v syroch, paradajkách či hubách. V potravinárstve sa používa na zvýraznenie tzv. umami chuti.
Problém však nastáva pri nadmernom príjme, najmä zo spracovaných potravín. U citlivejších ľudí sa môžu objaviť nepríjemné reakcie ako:
- bolesti hlavy,
- tlak v oblasti spánkov,
- nafukovanie,
- tráviace ťažkosti,
- pocit smädu alebo únavy.
Treba dodať, že tieto reakcie nie sú univerzálne. Podľa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín je glutaman sodný pri bežnej konzumácii považovaný za bezpečný. EFSA stanovila prijateľný denný príjem na 30 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Problémom však môže byť fakt, že glutaman sa nachádza v mnohých potravinách naraz – v koreninách, instantných polievkach, hotových jedlách či snackoch.
Prečo je zeleninové korenie často „chuťová skratka“?
Priemyselné koreniace zmesi fungujú ako rýchla náhrada poctivého varenia. Soľ a glutaman dokážu prekryť chuť menej kvalitných surovín a vytvoriť dojem plného, bohatého jedla. Dlhodobo však môžu:
- zvyšovať príjem sodíka,
- znižovať citlivosť chuťových pohárikov,
- viesť k tomu, že prirodzené chute jedla sa nám zdajú mdlé.
Výsledkom je začarovaný kruh – čím viac dochucujeme, tým viac dochucovanie potrebujeme.
Ako dochucovať jedlá zdravšie a prirodzenejšie?
Ak chcete mať kontrolu nad tým, čo dávate do jedla, existuje niekoľko jednoduchých a pritom veľmi účinných alternatív:
Čerstvé a sušené bylinky
Bazalka, tymián, rozmarín, oregano, majorán či petržlenová vňať dokážu jedlu dodať výraznú arómu bez potreby chemických prísad.
Domáca zeleninová zmes
Stačí si usušiť alebo kúpiť sušenú mrkvu, petržlen, zeler, cibuľu, cesnak a zmiešať ich s menším množstvom kvalitnej soli. Výsledok je chutný, prirodzený a presne viete, čo obsahuje.
Čerstvá zelenina pri varení
Základ z cibule, koreňovej zeleniny alebo cesnaku vytvorí prirodzenú chuť, ktorú žiadne instantné korenie nenahradí.
Koreniny namiesto zmesí
Kurkuma, paprika, rasca, koriander, rímska rasca či muškátový oriešok dodajú jedlu charakter bez potreby zvýrazňovačov chuti.
Kedy má zmysel zeleninové korenie obmedziť?
Používanie zeleninového korenia samo o sebe neznamená zdravotné riziko, pokiaľ ide o občasné dochutenie. Problém nastáva vtedy, ak sa stane každodenným základom varenia. V takom prípade je rozumné:
- sledovať zloženie,
- vyberať výrobky s vyšším podielom zeleniny,
- striedať ich s prirodzenými alternatívami.
Aj malé zmeny v kuchyni môžu mať dlhodobo pozitívny vplyv na zdravie.
Záver: Menej prášku, viac chuti
Zeleninové korenie má v kuchyni svoje miesto, no nemalo by nahrádzať skutočné suroviny. Čím viac sa vrátite k jednoduchému vareniu z čerstvých ingrediencií, tým menej budete mať potrebu siahať po dochucovadlách plných soli a prídavných látok. Vaše jedlá budú nielen chutnejšie, ale aj prirodzenejšie – a vaše telo sa vám za to poďakuje.