Toto je najlepšie miesto na dôchodok. Čaká vás more, kvalitná zdravotná starostlivosť a lacnejší život

Každoročne vzniká rozsiahly celosvetový prehľad krajín, v ktorých sa dôchodcom žije najlepšie. Hodnotí sa v ňom množstvo faktorov – od cien bývania cez úroveň zdravotnej starostlivosti až po klímu, bezpečnosť či to, ako ľahko sa dokáže človek v krajine usadiť.
V rebríčku pre rok 2026 došlo k výraznej zmene: po prvýkrát sa na jeho úplný vrchol dostalo Grécko. Táto juhoeurópska krajina predbehla tradičných favoritov a získala úctyhodné skóre vo viacerých kategóriách.
Čím si Grécko vyslúžilo prvenstvo?
Grécko zažilo v hodnotení pozoruhodný vzostup. Krajina zaujala najmä kombináciou výhod, ktoré sú pre seniorov mimoriadne dôležité:
✔ veľmi príjemná a stabilná klíma
Dlhé obdobia slnečného počasia, mierne zimy a možnosť celoročných aktivít na čerstvom vzduchu sú pre seniorov mimoriadne atraktívne.
✔ dostupnejšie bývanie než v iných juhoeurópskych destináciách
Kým v Španielsku či Portugalsku ceny bývania v posledných rokoch rástli, v Grécku je situácia stabilnejšia a mnoho regiónov ostáva cenovo prístupných aj pre dôchodcov s priemerným príjmom.
✔ dobrá úroveň zdravotníckych služieb
Grécko má širokú sieť verejných aj súkromných zdravotníckych zariadení, pričom veľké mestá a ostrovy s letiskom ponúkajú kvalitnú diagnostiku a špecializované služby.
✔ priateľské prostredie a silné komunity
Seniori často oceňujú pomalšie životné tempo, priateľskosť miestnych obyvateľov a pocit bezpečia v menších mestách či dedinách.
✔ jednoduchosť pobytu pre občanov EÚ
Keďže Grécko je v Európskej únii, dôchodcovia zo Slovenska, Česka či iných členských krajín môžu žiť v krajine bez vízovej administratívy, slobodne cestovať a kupovať nehnuteľnosti.
Ako dopadli ďalšie krajiny?
V roku 2026 sa medzi najlepšie destinácie na dôchodok dostali najmä krajiny, ktoré ponúkajú priaznivú kombináciu klímy, životných nákladov a dobrej infraštruktúry.
Top 10 najlepších krajín na dôchodok v roku 2026:
- Grécko
- Panama
- Kostarika
- Portugalsko
- Mexiko
- Taliansko
- Francúzsko
- Španielsko
- Thajsko
- Malajzia
Portugalsko
Stále sa drží medzi najlepšími, najmä vďaka kvalitnej zdravotnej starostlivosti a príjemnému podnebiu, no rast cien bývania ho odsunul nižšie.
Taliansko a Francúzsko
V týchto krajinách hodnotitelia oceňujú najmä životný štýl, gastronómiu, kultúru a celkový pocit spokojnosti obyvateľov.
Panama a Kostarika
Obľúbené medzi dôchodcami zo Severnej Ameriky. Panama ponúka výhodné programy pre seniorov, Kostarika zas dlhodobo vyniká stabilným tropickým počasím a ekologickým smerovaním.
Čo znamená život v Grécku pre európskych dôchodcov
Hoci sa rebríček nevzťahuje k jednotlivým štátom Európskej únie, existuje viacero výhod, ktoré môžu občania EU v Grécku využiť.
✔ zdravotné poistenie ostáva hradené domovskou krajinou
Dôchodcovia žijúci v inom členskom štáte môžu využívať zdravotnú starostlivosť aj v krajine pobytu, ak vlastnia formulár S1.
✔ žiadne vízové povinnosti
Presťahovať sa do Grécka je administratívne jednoduché, netreba riešiť žiadne víza či dodatočné povolenia.
✔ výborné podmienky na aktívny život
Pobyt pri mori, prírodné scenérie, možnosti turistiky, cyklistiky či plávania počas väčšej časti roka podporujú lepší zdravotný stav a vyššiu životnú spokojnosť.
Príbehy dôchodcov, ktorí si Grécko vybrali
V médiách sa často objavujú skúsenosti seniorov, ktorí sa rozhodli presťahovať napríklad na Krétu alebo na malé ostrovy v Egejskom mori. Mnohí opisujú:
- nižšie životné náklady než doma,
- stredomorskú stravu plnú čerstvých potravín,
- pokojné prostredie,
- komunity, ktoré si stále zachovávajú tradičný spôsob života.
Obľúbenou destináciou je napríklad Kréta, ktorá ponúka viac ako 300 slnečných dní ročne, stovky pláží aj pestrý reliéf od mora až po horské masívy.
Zhrnutie
Grécko sa v roku 2026 stalo najlepším miestom na dôchodok podľa celosvetového hodnotenia, ktoré každoročne porovnáva podmienky seniorov v rôznych krajinách. Krajina bodovala najmä stabilným podnebím, dostupným bývaním, kvalitným zdravotníctvom a jednoduchým fungovaním pre občanov Európskej únie.
Hoci každá destinácia má svoje špecifiká, Grécko jednoznačne patrí medzi štáty, ktoré dokážu seniorom ponúknuť pokojný, zdravý a príjemný život pri mori.