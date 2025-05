Toto je jediný správny spôsob, ako prať tenisky v práčke

Uvažujete o tom, či je vhodné prať tenisky v práčke? Niektorí sa toho boja a radšej to nikdy neskúšajú, iní si bez práčky už nevedia predstaviť čistenie topánok. Pravdou je, že väčšina tenisiek vyjde z práčky krásne čistá a vyzerajú ako nové, no samozrejme len vtedy, ak dodržíte správne kroky a rešpektujete materiály obuvi.

Nie každé topánky patria do práčky

Mnohých možno prekvapí, že tenisky, sandále či šľapky zo syntetických materiálov a gumy zvládnu pranie v práčke bez problémov. Pri takejto obuvi nemusíte mať obavy, výsledok vás určite poteší. Avšak existujú materiály, ktoré do práčky nikdy nepatria. Napríklad prírodná koža, semiš či velúr – tie by ste mohli nenávratne poškodiť. Dokonca ani umelá koža nie je najvhodnejšia voľba, pretože hrozí popraskanie povrchu.

Súčasné moderné materiály majú často špecifické požiadavky na údržbu, preto si vždy pred praním overte informácie od výrobcu, uvedené na štítku obuvi alebo na krabici.

Ako správne prať tenisky: Rady, ktoré skutočne fungujú

Pri praní tenisiek alebo iných látkových či syntetických topánok platia niektoré jednoduché pravidlá. Základným pravidlom je nízka teplota vody – ideálna je 30 až maximálne 40 stupňov. Rovnako dôležité je nastavenie práčky. Vyhnite sa silnému žmýkaniu, najlepšie je, ak žmýkanie úplne vypnete alebo nastavíte iba veľmi nízke otáčky.

Čo sa týka pracieho prostriedku, nemusíte sa obávať klasických práškov či gélov. Stačí však používať len polovičnú dávku. Aviváž sa vôbec neodporúča, pretože by mohla poškodiť materiál alebo spôsobiť zbytočné zaťaženie povrchu topánok.

Pozor na vložky a vnútornú časť obuvi

Pred vložením do práčky venujte pozornosť aj stielkam topánok. U staršej či lacnejšej obuvi sa môže stať, že sú stielky či vložky čiastočne vyrobené z papierových či kartónových materiálov. Takéto topánky do práčky rozhodne nepatria – papierová výstuž by sa počas prania rozmočila a obuv by sa mohla nenávratne poškodiť.

Väčšina moderných tenisiek má však vložky z gumy, plastu alebo rôznych textílií a materiálov, ktoré pranie dobre zvládajú.

Tipy pred vložením tenisiek do práčky

Najskôr z tenisiek odstráňte šnúrky, prípadne ich dôkladne povoľte, aby sa prací prostriedok dostal aj k menej dostupným miestam, ako je jazyk či vnútorná časť topánky.

Dôležitá je tiež príprava – pred praním tenisky dôkladne očistite od hrubých nečistôt. Bahno, tráva, kamienky alebo piesok rozhodne do práčky nepatria. Mohli by totiž poškodiť bubon práčky alebo aj samotnú obuv.

Špeciálny trik proti poškodeniu tenisiek

Aby ste zabránili poškodeniu obuvi počas prania, je dobré tenisky vložiť do špeciálneho vrecka určeného na jemnú bielizeň, prípadne do textilného vrecúška na ponožky. Pomôže aj starší uterák, ktorý vložíte medzi tenisky. Zabránite tak ich vzájomnému obíjaniu a oderom, ktoré môžu znehodnotiť materiál alebo vzhľad tenisiek.

Aký program práčky zvoliť?

Najlepším riešením je krátky program na jemnú bielizeň s nižšími otáčkami a studenšou vodou. Po skončení programu obuv okamžite vyberte, aby nezačala zapáchať alebo plesnivieť.

Ako správne sušiť vyprané tenisky?

Po praní tenisky nikdy nedávajte do sušičky – vysoká teplota by mohla spôsobiť deformáciu materiálu. Tenisky nechajte prirodzene schnúť na vzduchu, ideálne vonku na balkóne alebo na inom dobre vetranom mieste. Dôležité je, aby ste tenisky prali v období, kedy je priaznivé počasie, a sušenie nebude trvať príliš dlho.

Pred opätovným obutím vždy skontrolujte, či sú všetky časti obuvi dôkladne preschnuté, najmä vnútro topánky. Ak tenisky obujete ešte vlhké, riskujete nielen nepríjemné zdravotné problémy, ale taktiež rýchlejšie zašpinenie a poškodenie materiálu. Mokrá obuv stráca svoju pôvodnú pružnosť, takže by ste mohli zničiť napríklad pružné gumičky či ďalšie elastické časti obuvi.

Dodržaním týchto jednoduchých krokov získate dokonale vyprané tenisky, ktoré vám budú dlho a spoľahlivo slúžiť. Už žiadne obavy – práčka sa stane vašim spojencom pri starostlivosti o obľúbenú obuv!