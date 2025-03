Toto je ideálne miesto na výsadbu cibule vo vašej záhrade, vďaka ktorému bude úroda bohatšia než kedykoľvek predtým

Kvalitná a priepustná pôda

Pôda by mala byť skôr ľahšia a dobre zavlažovaná, ale určite by sa v nej nemala držať prebytočná voda. Ak nemáte k dispozícii vhodný záhon, môžete cibulu zasadiť do vyvýšeného záhona alebo do väčších nádob. Tým zaistíte dostatok odvetrania a zároveň regulujete množstvo vlahy.