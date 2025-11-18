Toto je česká Atlantída. Ryby plávajú tam, kde kedysi boli obývačky

Na južnej Morave nájdeme miesto, ktoré sa často prirovnáva k „moravskej Atlantíde“. Nie preto, že by sa s ním spájali legendy, ale pre fakt, že skutočná dedina tu zmizla pod hladinou nádrží. Ide o Mušov, obec s bohatou históriou, ktorej osud bol definitívne spečatený v 80. rokoch 20. storočia.
Obec s koreňmi v 13. storočí
Mušov patril medzi najstaršie doložené sídla v oblasti. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1276. Dedina vznikla pri významnej ceste spájajúcej Brno s Viedňou, a počas stredoveku sa vyvíjala ako menšie trhové mestečko – o čom svedčí aj udelenie pečate s mestským charakterom v roku 1570.
Po stáročia tu ľudia žili z poľnohospodárstva, vinohradníctva aj remesiel. Región patril medzi tradičné osídlené oblasti južnej Moravy s bohatou históriou a výraznou kultúrnou identitou.
Výstavba Novomlýnskych nádrží zmenila celý kraj
Koncom 20. storočia sa začal pripravovať veľký vodohospodársky projekt – kaskáda Novomlýnskych nádrží, ktorá mala regulovať tok rieky Dyje a chrániť okolie pred povodňami.
Tento projekt však znamenal zásadný zásah do života viacerých obcí vrátane Mušova.
- 1. januára 1980 bol Mušov zrušený ako samostatná obec a administratívne začlenený do Pasohlávok.
- V roku 1987 boli práce na nádrži dokončené a územie pôvodnej dediny sa ocitlo pod vodou.
Obyvatelia sa museli presťahovať, domy postupne zmizli a krajina, ktorá si niesla tisícročnú stopu osídlenia, sa premenila na vodnú plochu.
Jediný svedok nad hladinou: kostol svätého Linharta
Napriek tomu sa jedna stavba pred úplným zánikom zachránila – románsko-gotický kostol sv. Linharta z 13. storočia.
Dnes stojí na malom ostrovčeku uprostred Věstonickej nádrže a patrí medzi najvýraznejšie symboly celého vodného diela.
Je to jediná zachovaná stavba mušovskej obce a zároveň dôležitá kultúrna pamiatka Moravy. Kostol podstúpil statické úpravy, aby sa zachoval aj po zatopení okolia, a dnes slúži ako memento toho, čo tu kedysi stálo.
Pohľad na kostol uprostred vody pôsobí silne emotívne – pripomína, že výstavba veľkých technických diel niekedy prináša aj straty, ktoré nie je možné vrátiť späť.
Archeologická lokalita európskeho významu
Mušov a jeho okolie nie je zaujímavé len z hľadiska modernej histórie. V minulosti tu pôsobila aj rímska armáda. Na neďalekom vrchu Hradisko sa nachádzajú pozostatky rozsiahleho rímskeho tábora, ktorý patril medzi najvýznamnejšie rímske pevnosti severne od Dunaja.
Oblasť je preto dodnes dôležitým archeologickým územím, ktoré odhaľuje zaujímavé svedectvá o starovekom období.
Čo ostalo z Mušova dnes?
Hoci samotná dedina zanikla, jej kataster existuje naďalej ako súčasť obce Pasohlávky. Zvyšky pôvodného osídlenia sa nachádzajú pod hladinou nádrže.
Pri nízkej hladine sa občas objavia časti terénnych útvarov, no nie je potvrdené, že by boli dlhodobo viditeľné celé pôdorysy domov.
Oblasť okolo nádrží dnes slúži najmä na rekreačné účely – turisti sem prichádzajú kvôli prírode Pálavy, vodným športom, rybolovu či návšteve významných archeologických lokalít.
Moravská Atlantída, ktorá nezmizla bez stopy
Mušov je jedným z najvýraznejších príkladov toho, ako môže moderný zásah do krajiny zmeniť celý región.
Hoci domy, záhrady a ulice už dávno zmizli, príbeh obce žije ďalej – v spomienkach obyvateľov, v archeologických nálezoch aj v podobe kostola sv. Linharta, ktorý trčí nad hladinou ako tichý svedok niekdajšieho života.