Toto drevo v krbe nikdy nepáľte. Upchá vám komín a ohrozí domácnosť, no Slováci ho používajú až príliš často

Praskajúci oheň v krbe patrí k zimným večerom tak prirodzene, ako vôňa koláčov v nedeľu ráno. Krb dokáže vytvoriť atmosféru, ktorá navodí pocit pokoja, bezpečia a návratu k tradíciám. Niet divu, že mnohí si bez neho nevedia predstaviť zimu. Okrem estetického pôžitku má však krb aj praktickú funkciu – dokáže výrazne prispieť k vykúreniu domácnosti. To, či vám však bude slúžiť bezpečne a efektívne, závisí najmä od toho, aké drevo doň prikladáte. Nevhodné polená vám môžu nielen zničiť krb, ale aj upchať komín, čím sa vystavujete riziku požiaru či ohrozeniu zdravia.
Tvrdé drevo ako základ úspechu
Ak chcete, aby sa vám v krbe kúrilo dobre a efektívne, výber správneho druhu dreva je úplný základ. Najlepšie je siahnuť po tvrdých drevinách – buk, dub, jaseň či agát patria medzi klasiku, na ktorú nedajú dopustiť ani skúsení majstri kominári. Tieto druhy prinášajú hneď niekoľko zásadných výhod:
- Vysoká výhrevnosť – tvrdé drevo horí dlhšie a rovnomernejšie, takže oheň vydrží aj niekoľko hodín bez nutnosti neustáleho prikladania.
- Čistejší plameň a menej dymu – kvalitné drevo produkuje menej sadzí a dechtu, čo znamená, že váš komín sa zanáša pomalšie.
- Príjemná atmosféra – pomaly tlejúce polená vytvárajú stabilný žiar, ktorý premení obyčajnú izbu na útulný priestor, kde sa celá rodina rada stretáva.
Nevhodné drevo: čo by ste do krbu nikdy nemali dať
Napriek tomu, že odborníci neustále upozorňujú na riziká, Slováci veľmi často pália v krboch všetko možné – od starého nábytku cez palety až po drevotrieskové dosky. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o šikovný spôsob, ako sa zbaviť nepotrebných vecí a zároveň ušetriť, no v skutočnosti si tak môžete spôsobiť obrovské problémy.
Tieto materiály sú plné chemikálií, lakov a lepidiel. Pri horení sa z nich uvoľňujú jedovaté látky, ktoré sa šíria do ovzdušia – dýchate ich vy aj vaši susedia. Navyše takéto drevo produkuje nadmerné množstvo sadzí, ktoré sa lepia na steny komína. Ten sa časom upchá a riziko komínového požiaru rapídne stúpa. To, čo ste chceli ušetriť na palive, nakoniec miniete na opravu komína, alebo ešte horšie – na sanáciu škôd po požiari.
Skladovanie a sušenie: kľúč k dobrému kúreniu
Ani ten najlepší dub či buk nebude horieť správne, ak je mokrý. Vlhké drevo totiž viac dymí, produkuje málo tepla a ešte aj výrazne zvyšuje usadzovanie nečistôt v komíne. Preto je dôležité myslieť na správne uskladnenie.
- Drevo by malo schnúť minimálne dva roky.
- Ukladajte ho na suchom a vzdušnom mieste, ideálne na paletách alebo inej vyvýšenej podlahe, aby neťahalo vlhkosť zo zeme.
- Chráňte ho pred dažďom a snehom, no nezakrývajte úplne – musí mať možnosť dýchať.
Optimálna vlhkosť palivového dreva by sa mala pohybovať okolo 15 – 20 %. Len vtedy máte istotu, že plamene budú silné a komín sa nebude zbytočne zanášať.
Prečo sa oplatí pravidelne volať kominára
Výber dreva a jeho správne uskladnenie sú len jedna časť skladačky. Druhou je údržba samotného krbu a komína. Aj keď kúrite iba tvrdým, dobre vysušeným drevom, usadeniny v komíne sa postupne tvoria vždy. Preto je dôležité dať komín pravidelne kontrolovať a čistiť.
Na Slovensku je predpísané, ako často by mala prebehnúť kontrola – minimálne raz do roka, ideálne však pred začiatkom vykurovacej sezóny. Kominár dokáže odhaliť začínajúce problémy skôr, než prerastú do havarijnej situácie. Čistý komín znamená nielen väčšiu bezpečnosť, ale aj účinnejšie vykurovanie.
Ako správne zakladať oheň
Ďalšou časťou bezpečného kúrenia je samotná technika prikladania dreva. Najprv použite mäkšie drevo – napríklad smrek alebo borovicu. Tie sa rýchlo rozhoria a vytvoria základný žiar. Až potom pridávajte tvrdé polená, ktoré udržia plameň dlho stabilný.
Nepreháňajte to však s množstvom – ak do krbu naraz vložíte priveľa dreva, plameň sa udusí a výsledkom bude viac dymu než tepla. Správne kúrenie spočíva v rovnováhe – dostatok vzduchu, čistý plameň a pravidelné, no nie prehnané prikladanie.
Zhrnutie: ako si užiť krb bez rizika
Ak chcete, aby vám krb prinášal len radosť a bezpečné teplo, pamätajte na tieto zásady:
- Používajte tvrdé drevo – buk, dub, jaseň či agát sú najlepšie.
- Vyhnite sa odpadu a chemicky upravenému drevu – starý nábytok a drevotrieska patria na zberný dvor, nie do krbu.
- Drevo sušte aspoň dva roky – iba suché polená horia efektívne.
- Komín čistite pravidelne – aspoň raz ročne ho nechajte skontrolovať odborníkom.
- Pri zakladaní ohňa postupujte správne – najprv mäkké drevo, potom tvrdé.
Dodržiavaním týchto jednoduchých pravidiel si zabezpečíte nielen útulnú atmosféru, ale aj zdravšie prostredie a bezpečnejší domov. Váš krb sa vám odvďačí tým, že vás bude spoľahlivo hriať celú zimu – a bez nepríjemných prekvapení.