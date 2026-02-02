Toto by ste mali vedieť pred cestou na hory. Inak sa váš výlet môže poriadne predražiť

Jarné prázdniny sú pre mnohé rodiny obdobím, keď balia lyže, snowboardy a vyrážajú objavovať hory doma aj v zahraničí. Aby však zimná dovolenka nepriniesla namiesto oddychu problémy a zbytočné výdavky, je dobré poznať aktuálne pravidlá pre zimné športy v najobľúbenejších krajinách. Tie sa totiž od seba výrazne líšia – či už ide o prilby, poistenie, alkohol na svahu alebo povinnosti pri cestovaní autom.
Ak ste na svahu prvýkrát alebo si chcete osviežiť pravidlá: pozrite si video
Predtým, než vyrazíte na svah, môže pomôcť krátke inštruktážne video o tom, ako sa bezpečne správať na zjazdovke.
Toto je prehľad overených a platných faktov, ktoré by mal poznať každý, kto sa chystá na svah.
Poistenie: najčastejšia chyba turistov
Všetky štyri krajiny sa zhodujú v jednom – bez vhodného poistenia sa vystavujete riziku veľmi vysokých nákladov.
Prečo nestačí európsky zdravotný preukaz?
Európsky preukaz poistenca vám v zahraničí pokryje iba tie zdravotné výkony, ktoré domáca krajina hradí svojim občanom. Pri zimných športoch to býva nedostatočné. Zásah horskej služby v náročnom teréne, prevoz na nosidlách alebo vrtuľníkom môže presiahnuť tisíce eur, a tieto náklady by ste bez komerčného poistenia platili z vlastného vrecka.
Poistenie zodpovednosti – nevyhnutné najmä v Taliansku
V Taliansko je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe pri lyžovaní povinné zo zákona. Ak spôsobíte zrážku a nemáte toto poistenie, môže nasledovať pokuta a problémy pri riešení incidentu.
Oplatí sa aj poistenie výbavy
Krádeže lyží alebo snowboardov sa v turistických strediskách stále dejú. Poistenie vám môže preplatiť časť hodnoty výstroja, ktorý sa poškodí alebo stratí.
Kde je helma povinná a kde iba odporúčaná?
Taliansko: prilba pre všetkých, bez výnimky
Taliansko je v Európe najprísnejšie. Prilbu musia nosiť všetci lyžiari, snowboardisti aj sánkari, a to bez ohľadu na vek. Povolené sú len certifikované helmy podľa európskych noriem.
• Pokuta: približne 150–200 €
• V niektorých strediskách môžu pri porušení zneplatniť skipas
Rakúsko: povinné pre deti, dospelí s odporúčaním
Rakúsko nemá jednotný celoštátny zákon, no väčšina spolkových krajín vyžaduje prilbu pre deti a mladistvých do 15 rokov.
Dospelí helmu nosiť nemusia, ale odporúča sa to – už aj kvôli poistným podmienkam.
Francúzsko: len odporúčanie
Vo Francúzsku prilba nie je povinná, no horské strediská ju jednoznačne odporúčajú. Pri výcviku s inštruktorom je bežné, že bez helmy vás na svah nepustia.
Slovensko: povinná pre deti
Na Slovensku musia helmu nosiť deti do 15 rokov. Dospelým sa jej používanie odporúča, najmä v rušných strediskách.
Alkohol na svahu: kde hrozí pokuta a kde vykázanie
Taliansko
V Taliansku môže byť vyššia hladina alkoholu na svahu posudzovaná ako priestupok alebo v závažných prípadoch ako trestný čin. Kontroly sú najmä v známych rezortoch bežné.
Rakúsko
Výslovný zákaz neexistuje, no opitý lyžiar môže byť zo zjazdovky vykázaný, ak ohrozuje ostatných.
Francúzsko
Pri nehode môže polícia alkohol považovať za podstatný faktor pri posudzovaní viny.
Slovensko
Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vstup osobe pod vplyvom alkoholu.
Cestovanie autom: na čo si dať pozor
Rakúsko
- Diaľničná známka je povinná na diaľniciach a rýchlostných cestách.
- Rýchlostné limity sa kontrolujú veľmi prísne a pokuty sú vysoké.
- Zimné pneumatiky a reťaze môžu byť povinné podľa dopravných značiek, najmä v horských oblastiach.
Taliansko
- Niektoré regióny vyžadujú zimné pneumatiky alebo reťaze od 15. novembra do 15. apríla.
- Alkohol za volantom sa trestá prísne, sankcie môžu zahŕňať aj odobratie vozidla.
Francúzsko a Slovensko
- Pravidlá zimných pneumatík sa líšia podľa oblastí, preto sa oplatí skontrolovať podmienky pre konkrétny región.
Čo si z toho odniesť?
Ak plánujete zimnú dovolenku, oplatí sa dopredu splniť tri zásadné veci:
- Uzavrieť vhodné poistenie, ideálne aj poistenie zodpovednosti.
- Skontrolovať pravidlá prilieb v krajine, kam cestujete.
- Dodržiavať dopravné predpisy, najmä zimnú výbavu a alkohol za volantom.
Príprava vám môže ušetriť stovky eur, množstvo stresu a najmä — ochrániť zdravie vaše aj vašich blízkych.