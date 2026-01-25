Topiace sa ľadovce odhaľujú skrytú hrozbu. Mikroorganizmy a gény rezistencie, ktoré sa vracajú do obehu

Topenie ľadovcov sa roky spájalo najmä so zvyšovaním hladín morí, úbytkom ľadovej pokrývky či stratou biotopov. Najnovšie vedecké poznatky však upozorňujú aj na ďalší, menej viditeľný problém. Ľadovce sú totiž nielen zásobárňou vody, ale aj obrovským archívom mikroorganizmov a genetických informácií, ktoré sa v nich uchovávajú tisícročia. A keď sa ľad topí, všetok tento materiál sa vracia späť do prírody.
Neznamená to, že by dnes hrozila epidémia neznámych chorôb. Vedci však upozorňujú, že ide o proces, ktorý môže v budúcnosti ovplyvniť mikrobiálne ekosystémy, a tým aj zdravie ľudí.
Ľadovce ako biologické kapsuly
Výskumy dlhodobo potvrdzujú, že ľadovce obsahujú:
- mikroorganizmy, ktoré si dokážu poradiť s extrémnym chladom
- genetické fragmenty dávnych baktérií
- gény antibiotickej rezistencie (ARGs), ktoré existovali dávno predtým, než ľudstvo začalo antibiotiká používať
V prírode to bolo bežné – baktérie medzi sebou súperili o prežitie a vyvinuli si mechanizmy, vďaka ktorým dokázali odolávať chemickým látkam či iným mikroorganizmom.
Ako sa do ľadovcov dostali „moderné“ gény odolnosti
Dnes však vedci nachádzajú aj gény, ktoré majú očividne ľudský pôvod. Do odľahlých oblastí sa môžu dostať viacerými spôsobmi:
- prúdením vzduchu
- migráciou vtákov
- cez turistov alebo odpadové stopy vedeckých staníc
- celoplanetárnym znečistením, ktoré nezastavia ani tisíce kilometrov
Tieto gény pochádzajú najmä z prostredí, kde sa antibiotiká používajú intenzívne – nemocnice, chovy zvierat, priemyselné regióny, veľkomestá.
Čo sa deje počas topenia ľadovcov
Keď sa ľad topí, mikroorganizmy a ich genetický materiál sa dostávajú do vodných tokov. Tam môžu:
- vstúpiť do miestnych bakteriálnych komunít
- prenášať sa vodou ďalej do nížin
- ukladať sa do pôdy a sedimentov
- stať sa súčasťou kolobehu génov v ekosystéme
Dôležité je zdôrazniť, že zatiaľ nie sú dôkazy, že by tieto mikroorganizmy priamo ohrozovali zdravie ľudí. Ide o environmentálny proces, ktorý môže mať v budúcnosti vplyv na odolnosť baktérií v prírode.
Arktída a Antarktída: odlišné príbehy
Výskumy ukazujú výrazné rozdiely medzi pólmi:
- Arktída má vyššie koncentrácie moderných génov rezistencie, najmä preto, že je bližšie k priemyslu a osídleniu.
- Antarktída je izolovanejšia, no ani tam sa človek úplne nevyhol vplyvu – vedecké stanice dokážu priniesť nové typy génov, ktoré sa následne šíria prostredím.
Analýzy DNA vzoriek zo severu aj juhu potvrdzujú, že gény rezistencie sa síce vyskytujú v malých množstvách, ale sú rozšírené a prítomné prakticky v každom kontaminovanom vzorku, čo vedcov vedie k zvýšenému monitoringu.
Aký dopad to má na obyvateľov Himalájí, And či Arktídy?
Komunity v týchto regiónoch často využívajú vodu z topiacich sa ľadovcov ako primárny zdroj pitnej vody. Zatiaľ nič nenaznačuje, že by sa v ich populáciách objavovali ochorenia spôsobené týmito mikroorganizmami. Rizikom je skôr to, že sa génová výbava baktérií v prírode môže meniť rýchlejšie, než predpokladáme.
To však znamená jediné: je nevyhnutné dôsledné sledovanie kvality vody, najmä tam, kde ľadovce tvoria rozhodujúci zdroj.
Dá sa to ovplyvniť?
Podľa vedeckých tímov áno. Najdôležitejšie sú:
- pravidelný monitoring vody v ľadovcových oblastiach
- zodpovednejšie narábanie s antibiotikami
- znižovanie znečistenia, ktoré podporuje šírenie rezistentných génov
- ochrana životného prostredia ako základ prevencie
Topenie ľadovcov nám tak pripomína, že planéta je prepojený systém – a to, čo urobíme na jednom mieste, môže mať nečakané dôsledky inde.