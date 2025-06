TOP 5 najhorších letísk v Európe. Na týchto miestach sa na svoj let načakáte poriadne dlho

Cestovanie lietadlom mnohí vnímajú ako príjemnú súčasť dovolenky – symbol slobody, začiatok dobrodružstva či nový zážitok. No realita býva neraz úplne iná. Stres, zhon, nervozita a hlavne nekonečné čakanie. Stačí, aby sa na informačnej tabuli objavilo notoricky neobľúbené slovo „meškanie“ – a celý výlet dostáva úplne iný rozmer.

Na tento nepríjemný fenomén sa pozrela analytická skupina „Experti zo Severu“, ktorá detailne zanalyzovala štatistiky meškaní na európskych letiskách za obdobie rokov 2020 až 2025. Výsledky ich prieskumu nie sú príliš potešujúce – ukazujú, že meškania sú čoraz častejšie a niektoré letiská sú v tomto smere doslova postrachom pre cestujúcich.

Meškania narastajú: Rok 2025 priniesol výrazné zhoršenie

Podľa dostupných dát narástol počet meškaní v prvých mesiacoch roka 2025 o viac ako 50 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Priemerné meškanie letu z európskeho letiska v roku 2024 bolo 17,5 minúty, čo je o tretinu viac než pred pandémiou. A to je len priemer – niektoré letiská vykazujú omnoho horšie čísla.

Ako sa merala spoľahlivosť?

Analytici vypočítali priemerné meškanie na jeden let tak, že sčítali všetky minúty meškaní na danom letisku a vydelili ich počtom plánovaných odletov. Do úvahy brali iba meškania pred samotným odletom – teda problémy, ktoré vznikajú ešte predtým, než sa lietadlo vôbec odlepí od zeme. Patria sem zdĺhavé bezpečnostné kontroly, pomalé odbavenie, organizačné zmätky, nedostatok personálu či technické problémy.

Výsledky ponúkajú pre cestovateľov cenné poznatky – niektoré letiská si skrátka vyžadujú omnoho väčšiu časovú rezervu.

1. Luxembursko: Rekordné meškanie a neefektívny systém

Letisko v Luxemburgu (ELLX) sa umiestnilo na čele rebríčka najproblematickejších letísk v Európe s priemerným meškaním takmer 50 minút a skóre 9,89 z 10 v kategórii „narušené cestovanie“. Problémom je najmä nedostatočná kapacita bezpečnostných kontrol, čo spôsobuje dlhé rady a zdržania. Hoci sa personál snaží pomôcť cestujúcim, ktorí sú už takmer pri bráne, celý systém nestíha.

Zaujímavosťou je, že domáca letecká spoločnosť Luxair si vedie pomerne dobre – väčšina jej letov odlieta včas. To naznačuje, že za meškaním nestojí aerolinka, ale samotné letisko a jeho prevádzkové slabiny.

Cestujúci často upozorňujú na pokusy vyhnúť sa kompenzáciám, napríklad pri meškaní 2 hodiny a 59 minút – tesne pod hranicou, od ktorej vzniká nárok na odškodné. Aj preto je dobré si všetko dokumentovať – vrátane fotiek informačných tabúľ.

2. Taliansko: Trojica problémových letísk v jednej krajine

Taliansko je ďalším smutným príkladom. V prvej desiatke najhorších letísk sa umiestnili hneď tri talianske – Neapol, Turín a Miláno Malpensa.

Neapol zápasí s chronickým chaosom, nedostatočnou hygienou a slabou organizáciou. V júni 2025 navyše došlo k výpadku radarového systému, čo spôsobilo množstvo zrušených letov.

Turín trápi dlhé čakanie na pasových kontrolách a slabá informovanosť – cestujúci sa často nevedia zorientovať a nedostávajú od personálu potrebné odpovede.

Miláno Malpensa má problémy s prestupmi – aj keď pasažier len prestupuje z jedného medzinárodného letu na iný, musí znova absolvovať bezpečnostnú kontrolu, čo spôsobuje meškania a stres.

3. Casablanca (Maroko): Neeurópske letisko v európskom rebríčku

Letisko Mohammeda V. v Casablance síce leží mimo Európy, no kvôli objemu letov do a z Európy sa dostalo do rebríčka – rovno na tretie miesto. Priemerné meškanie tu dosahuje 26,5 minúty. Cestujúci sa sťažujú na extrémne dôkladné bezpečnostné prehliadky – batožina je kontrolovaná až trikrát, online check-in často nefunguje a personál býva neochotný či dokonca nepríjemný.

Situáciu ešte viac skomplikovala geopolitika – napríklad v apríli 2025, keď bol uzavretý vzdušný priestor v regióne, čo spôsobilo lavínu meškaní a rušených spojov.

4. Budapešť: Zatvorené obchody, dlhé rady, nulový komfort

Letisko Ferenc Liszt v Budapešti sa ocitlo na desiatej priečke. V roku 2024 tu cestujúci strávili spolu až 1,57 milióna minút čakaním na odlety. Meškania spôsobuje viacero faktorov – predovšetkým dlhé fronty na vrátenie DPH, nedostatok personálu a nevhodné plánovanie služieb. Letiskové obchody a bufety sa večer zatvárajú – aj vtedy, keď majú lietadlá výrazné meškanie, takže ľudia zostávajú bez možnosti kúpiť si jedlo či vodu.

Prečo meškania pribúdajú?

Podľa agentúry Eurocontrol stojí za väčšinou meškaní nedostatok personálu a slabé kapacity riadenia letovej prevádzky – v máji 2025 tvorili tieto faktory až 59 % všetkých meškaní. Ďalších 32 % spôsobilo nepriaznivé počasie. Svoje zohrávajú aj štrajky, zložitá administratíva a nejednotnosť vzdušného priestoru. Projekt „Jednotné európske nebo“, ktorý by mal situáciu zjednodušiť, zatiaľ nie je plne zavedený.

Ako sa pripraviť na meškanie? Praktické rady pre cestujúcich

Meškaniam sa úplne vyhnúť nedá, no môžeme sa na ne pripraviť. Pokiaľ je meškanie dlhšie než 3 hodiny a ide o chybu leteckej spoločnosti, cestujúci má nárok na kompenzáciu až do výšky 600 eur – v závislosti od dĺžky letu.

Taktiež máte právo na občerstvenie, nápoje či ubytovanie, ak sa čaká dlhšie. Odporúča sa odkladať si účtenky, fotiť odletové tabule a žiadať o písomné potvrdenie dôvodu meškania.

Pomôcť môže aj využitie mobilných aplikácií na sledovanie letov či prístup do letiskových salónikov, ktoré ponúkajú pohodlie v prípade dlhého čakania.