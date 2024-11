Toaletný papier v chladničke? Jednoduchý, ale účinný trik z bývalého východného Nemecka

Toaletný papier je samozrejmosťou každej domácnosti, no jeho potenciál ďaleko presahuje kúpeľňové využitie. Vedeli ste, že tento každodenný predmet dokáže pomôcť aj pri údržbe vašej chladničky? V bývalom východnom Nemecku ľudia prišli na to, že toaletný papier vie účinne bojovať proti vlhkosti a nepríjemným zápachom v chladničke. Možno vám to znie netradične, no tento jednoduchý nápad vám môže uľahčiť život v kuchyni. Ako na to?