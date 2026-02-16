Tlakové hrnce sú minulosť. Moderné kuchyne ovládajú multifunkčné elektrické tlakové hrnce

Tlakové hrnce kedysi vzbudzovali rešpekt. Syčanie pary, manuálne uvoľňovanie tlaku a riziko nesprávneho zaobchádzania boli dôvodom, prečo sa mnohí ľudia takýmto hrncom vyhýbali. V posledných rokoch sa však v domácnostiach opäť objavujú, tentoraz v podobe elektrických multifunkčných tlakových hrncov, ktoré fungujú na inom princípe a používajú moderné bezpečnostné prvky.
Dnešné modely sú výsledkom technologického pokroku v domácich spotrebičoch. Ich výhoda nespočíva len v rýchlosti, ale aj v tom, že dokážu nahradiť viacero zariadení naraz.
Prečo tlakové hrnce dávajú zmysel aj dnes?
Hlavným dôvodom, prečo sa tlakové hrnce používajú, je skrátenie času varenia.
Vysoký tlak v nádobe zvyšuje bod varu vody, a tým urýchľuje tepelné spracovanie potravín. To je vedecky overený fakt.
V praxi to znamená:
- mäso zmäkne rýchlejšie ako pri klasickom varení
- strukoviny sú hotové bez dlhého namáčania
- vývary nepotrebujú niekoľkohodinové varenie
Moderné elektrické tlakové hrnce navyše nie sú určené iba na tlakové varenie. Výrobcovia do nich pridávajú aj ďalšie funkcie. Bežne dostupné modely vedia napríklad:
- variť bez tlaku (dusenie)
- restovať potraviny pred varením
- pomaly variť pri nízkej teplote
- pripraviť ryžu
- zahrievať jedlo
- v niektorých prípadoch aj pripraviť jogurt
Tieto funkcie však závisia od konkrétneho modelu – nie každý hrniec ponúka všetko.
Menší hluk a vyššia bezpečnosť
Zatiaľ čo staré tlakové hrnce bolo potrebné dôkladne sledovať, elektrické tlakové hrnce pracujú automaticky. Majú:
- elektronické ovládanie
- senzory tlaku a teploty
- automatické uvoľňovanie tlaku po dokončení programu (niektoré modely)
- viacero poistiek, ktoré bránia otvoreniu veka pod tlakom
Vďaka tomu sú menej hlučné a bezpečnejšie než tradičné hrnce na sporák. Nedá sa však tvrdiť, že riziko je nulové — stále ide o spotrebič pracujúci s tlakom, preto je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.
Ako vybrať spoľahlivý model?
Pri výbere tlakového hrnca je dôležité zvážiť tieto fakty:
Pre koho je vhodný základný model
- pre ľudí, ktorí chcú jednoduché ovládanie
- pre domácnosti, kde sa varí menej čast
- na bežné jedlá ako vývary, strukoviny či mäso
Základné modely zväčša obsahujú iba niekoľko programov, ale na bežné používanie to väčšinou postačuje.
Pokročilejšie modely
- umožňujú nastavovať presnejší tlak a teplotu
- majú viac programov
- sú vhodné pre rodiny, ktoré varia pravidelne
- poskytujú detailnejšiu kontrolu procesu varenia
Kľúčové je vyberať podľa objemu nádoby, funkcií a podľa toho, či má model nerezový alebo potiahnutý vnútorný hrniec.
Prečo sa tlakové hrnce vracajú do moderných kuchýň?
Dôvod ich návratu je pragmatický:
prepájajú rýchlosť varenia so zjednodušenou obsluhou.
Elektrické tlakové hrnce nefungujú ako náhrada úplne všetkých kuchynských techník, ale dokážu výrazne zjednodušiť prípravu jedál, ktoré by sa inak varili dlho. Navyše šetria energiu, pretože varenie pri vyššom tlaku trvá kratšie.
Pre mnohé domácnosti je rozhodujúce to, že hrniec môže variť bez neustáleho dohľadu – po nastavení programu pracuje samostatne.