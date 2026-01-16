Tlačidlo na umývačke riadu, ktoré vám môže výrazne znížiť účty. Väčšina ľudí ho pritom ignoruje

Mnohí majitelia umývačiek riadu sa spoliehajú na jeden osvedčený program a ostatné tlačidlá jednoducho prehliadajú. Práve v tom sa však skrýva problém – a zároveň aj príležitosť, ako ušetriť nemalé peniaze. V návode, ktorý často zostáva zapadnutý v zásuvke, sa nachádza informácia o funkcii, ktorá dokáže znížiť spotrebu vody aj elektriny na minimum. Reč je o eco režime, ktorý výrobcovia síce ponúkajú, no málokedy ho výrazne propagujú. Ak ho začnete používať pravidelne, rozdiel na ročných účtoch môže byť prekvapivo výrazný.
Prečo je umývačka riadu dnes taká dôležitá
V domácnostiach s viacerými členmi sa umývačka riadu stala takmer nevyhnutnosťou. Šetrí čas, odbremeňuje ruky a v porovnaní s ručným umývaním dokáže spotrebovať výrazne menej vody. Málokto si však uvedomuje, že samotná prítomnosť umývačky ešte automaticky neznamená maximálnu úsporu. Rozhodujúce je ako a na akých programoch ju používate.
Každý program má inú dĺžku, teplotu aj spotrebu energie. Kým rýchle alebo intenzívne cykly sú praktické pri silne znečistenom riade, z dlhodobého hľadiska dokážu zbytočne zvyšovať náklady. Práve tu prichádza na rad režim, ktorý je navrhnutý s dôrazom na hospodárnosť.
Eco režim: nenápadná funkcia s veľkým efektom
Eco program je nastavený tak, aby pracoval pri nižšej teplote vody a s optimalizovaným množstvom energie. Hoci umývanie trvá o niečo dlhšie, výsledok je porovnateľný s bežnými programami. Dlhší čas umožňuje účinnejšie pôsobenie čistiaceho prostriedku, vďaka čomu nie je potrebné zvyšovať teplotu ani spotrebu vody.
Zaujímavosťou je, že nižšia teplota často lepšie aktivuje umývacie tablety alebo prášok, čo vedie k rovnomernejšiemu umytiu riadu. Tým sa znižuje riziko, že budete musieť niektoré taniere či poháre umývať opakovane – a to je ďalšia nenápadná úspora.
Pri modeloch v energetickej triede A a pri pravidelnom používaní eco režimu sa ročné úspory môžu vyšplhať na desiatky až stovky eur, najmä pri častom umývaní.
Ako z umývačky dostať maximum úspor
Ak chcete, aby vaša umývačka pracovala čo najefektívnejšie, oplatí sa dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad:
- Zapínajte ju až pri plnom naložení, aby ste nemíňali vodu a elektrinu zbytočne.
- Využívajte odložený štart, najmä ak máte výhodnejšiu tarifu elektriny v nočných hodinách.
- Pravidelne čistite filtre a ostrekovacie ramená, pretože zanesené nečistoty znižujú účinnosť umývania.
- Dávkujte čistiaci prostriedok s mierou – jeho nadbytok môže spôsobiť nadmernú penu a zhoršiť výsledok umývania.
- Ak kupujete nový spotrebič, sledujte energetickú triedu a spotrebu vody, nie iba cenu.
Malé tlačidlo, veľká zmena v rozpočte
Eco režim je presne ten typ funkcie, ktorú máte doma roky, no nikdy ste jej nevenovali pozornosť. Pritom ide o jednoduchý spôsob, ako bez námahy znížiť výdavky a zároveň šetriť životné prostredie. Stačí jediné stlačenie tlačidla a z umývačky sa stane nielen praktický pomocník, ale aj tichý strážca vašej peňaženky.