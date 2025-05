Títo domáci žrúti elektriny vás oberajú o stovky eur ročne. Zistite, ako ušetriť

Ešte pred pár rokmi väčšina domácností neriešila, koľko elektriny jednotlivé spotrebiče minú. Cena energie bola pomerne nízka, a tak nebolo potrebné výraznejšie kontrolovať každý spotrebovaný watt. Situácia sa však dramaticky zmenila a dnes je naopak kľúčové hľadať cesty, ako elektrinou zbytočne neplytvať. Nevhodne zvolený prístroj alebo jeho nesprávne nastavenie vás môže každý rok stáť stovky eur navyše, a pritom by stačilo len pár drobných zmien.

Ktoré spotrebiče vás najviac oberajú o peniaze?

Samozrejme, každý spotrebič spotrebúva elektrickú energiu. Niektoré však vyčnievajú nad ostatnými, keďže sú obzvlášť energeticky náročné.

Sušičky bielizne s tepelným telesom

Na špici zoznamu najväčších domácich „energožrútov“ sa nachádzajú sušičky bielizne vybavené klasickým vykurovacím telesom. Ak máte práve takýto starší typ sušičky, mali by ste seriózne uvažovať nad jeho výmenou za model s tepelným čerpadlom. Ten totiž dokáže vysušiť rovnaké množstvo oblečenia, pričom spotrebuje až o polovicu menej elektrickej energie. Investícia sa vám vďaka výrazným úsporám môže vrátiť už v priebehu jedného až dvoch rokov.

Veľké americké chladničky

Veľmi populárne, no zároveň mimoriadne náročné na energiu sú veľké, dvojdverové americké chladničky s integrovaným mrazničkou a často aj s výrobníkom ľadu. Tieto obrovské spotrebiče musia chladiť a mraziť neustále, a preto spotrebúvajú enormné množstvo elektriny. Ak veľkú chladničku plne nevyužijete a nemáte domácnosť s mnohými členmi, oplatí sa radšej investovať do menšej chladničky v energetickej triede A++ alebo lepšej.

Rýchlovarná kanvica – nečakaný skrytý žrút energie

Možno vás to prekvapí, no jedným z najväčších energetických prekvapení v domácnosti je práve rýchlovarná kanvica. Na to, aby voda v nej rýchlo zovrela, musí odoberať extrémne vysoký výkon. Ľudia navyše často kanvicu nechávajú neustále zapojenú v zásuvke, čím dochádza k tzv. „skrytej“ spotrebe energie. Riešenie je jednoduché – kanvicu odpájajte vždy, keď ju práve nepoužívate, a vodu ohrievajte len v množstve, ktoré naozaj potrebujete.

Prekvapivo drahá kuchyňa: mikrovlnky, rúry a malé prístroje

Mnohých z vás zrejme zaskočí informácia, že klasická rúra je jedným z drahších kuchynských spotrebičov na prevádzku. Ak si chcete rýchlo pripraviť menší pokrm, je ekonomicky výhodnejšie použiť fritézu na teplovzdušnej báze. Nielenže ušetríte elektrinu, ale jedlo bude hotové za kratší čas. Podobne efektívnejšou alternatívou k rúre môže byť mikrovlnná rúra, ktorá spotrebuje výrazne menej energie a je rýchlejšia.

Pozor si dávajte aj na malé kuchynské spotrebiče, ako sú mixéry alebo odšťavovače. Hoci sa používajú len krátko, ich výkon je často veľmi vysoký, čím môžu spotrebovať viac energie, ako by ste čakali.

Ako efektívne znížiť spotrebu a ušetriť?

Našťastie existuje niekoľko jednoduchých tipov, ktoré vám môžu pomôcť výrazne znížiť účet za elektrinu.

Perte úsporne a len s plnou práčkou

Pri praní bielizne je najefektívnejšie používať nízkoteplotné programy. Pranie pri 30 °C je úplne postačujúce pre väčšinu bežného oblečenia, pričom spotrebujete výrazne menej energie. Nikdy nepúšťajte práčku poloprázdnu, vždy ju radšej naplňte úplne.

Minimalizujte používanie sušičky

Sušičku používajte len v nutných prípadoch. Pokiaľ máte možnosť, bielizeň nechajte voľne vyschnúť na klasickom sušiaku. Sušenie vonku na slnku a vzduchu vás nestojí ani cent navyše a zároveň je oveľa šetrnejšie k vašej bielizni.

Vypínajte spotrebiče úplne, nie len diaľkovým ovládačom

Nenechávajte spotrebiče v pohotovostnom režime, tzv. stand-by mód môže domácnosť stáť desiatky až stovky eur ročne. Používajte preto predlžovačky s vypínačom a na noc alebo počas vašej neprítomnosti spotrebiče úplne odpojte.

Údržba šetrí nielen peniaze

Nezanedbávajte ani pravidelnú údržbu spotrebičov. Zanesený filter, usadeniny vodného kameňa či prach môžu výrazne znížiť efektívnosť spotrebiča a zvýšiť jeho spotrebu. Pravidelné čistenie a kontrola technického stavu spotrebičov vám taktiež pomôžu ušetriť značné množstvo elektrickej energie.

Ak tieto odporúčania zaradíte do každodennej rutiny, znížite svoje výdavky a zároveň prispejete k ekologickejšej domácnosti.