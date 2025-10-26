Tipy pre šetrných: Ako si pripraviť zdravú večeru do 2 eur a ešte si pochutiť?

Ceny potravín idú neustále hore a mnoho rodín musí premýšľať, ako znížiť výdavky na jedlo bez toho, aby trpelo zdravie či chuťové poháriky.
Dá sa vôbec pripraviť teplá, výživná večera pre troch ľudí za necelých 50 korún? Áno – s trochou plánovania a zdravého rozumu to možné je. Tu je niekoľko praktických rád, ako na to.
Večera za päťdesiat? Realita mnohých rodičov
Predstavte si, že máte v peňaženke päťdesiatku a potrebujete z nej uvariť sýte jedlo pre celú rodinu. Pre mnohé mamičky a oteckov samoživiteľov je to každodenná výzva.
Z jedného platu treba zaplatiť bývanie, energie, školské potreby, krúžky, kozmetiku aj oblečenie.
Po všetkých týchto výdavkoch ostane na potraviny často len 2 až 4 tisíce korún mesačne. To je suma, s ktorou sa už musia robiť zázraky.
Rohlíky nie sú riešenie
Rast cien potravín spôsobil, že niektoré rodiny si teplé jedlo doprajú len výnimočne. Často siahajú po lacných rožkoch, no tie z bielej múky neobsahujú takmer žiadne vitamíny ani minerály.
Telo, a najmä detský organizmus, však tieto látky potrebuje ako soľ.
Na problém upozornil Klub slobodných matiek, ktorý oslovil gastro špecialistku Hanu Michopulu.
Tá si urobila malý prieskum medzi rodičmi samoživiteľmi a zistila, že veľká časť z nich má na jedno teplé jedlo rozpočet len 50 korún. Otázka teda znie: dá sa za túto sumu uvariť niečo chutné aj výživné?
Jednoduché, lacné a výživné recepty
Michopulu preto oslovila viacerých profesionálnych kuchárov s výzvou: vytvoriť recepty, ktoré sú finančne dostupné, no zároveň obsahujú všetky dôležité živiny.
Z ich spolupráce vznikol instagramový projekt @skromne.jidlo, kde nájdete množstvo inšpirácií na lacné a zdravé varenie. Tu je malá ochutnávka:
Pohánka so zemiakmi
Recept pripravil Petr Bartoš z Café Savoy.
Postup:
Do hrnca nalejte asi 450 ml vody, pridajte 300 g pohánky, osoľte a varte približne 3 minúty.
Niekoľkokrát premiešajte, potom hrniec odstavte a nechajte pohánku prikrytú dôjsť asi 30 minút.
Medzitým si ošúpte a nakrájajte približne 700 g zemiakov na kocky, uvarte ich domäkka. Na panvici opražte dve nadrobno nakrájané cibule, štyri strúčiky cesnaku, štipku cukru, soľ a pol lyžičky majoránky.
Na druhej panvici opečte trochu nakrájanej slaniny.
Všetko spolu premiešajte – pohánku, zemiaky a cibulovo-cesnakový základ. Dochuťte podľa chuti soľou a korením.
Porcie môžete posypať opečenou slaninou alebo ozvláštniť mrazeným hráškom či slnečnicovými semienkami.
Cena: približne 50 Kč za tri porcie.
Výživová hodnota: pohánka je lacná, no bohatá na bielkoviny, vlákninu a minerály.
Tvarohový nákyp
Recept podľa Jany Jelič, kreatívnej šéfkuchárky.
Ako na to:
Rúru predhrejte na 175 °C. Oddelte bielky zo štyroch vajíčok a vyšľahajte ich s 40 g cukru do tuhého snehu.
V druhej miske vyšľahajte 50 g masla so 40 g cukru a štyrmi žĺtkami do nadýchanej peny (asi 5 minút). Potom pridajte 500 g jemného tvarohu, 80 g hrubej múky a prášok do pečiva.
Nakoniec zľahka vmiešajte sneh z bielkov.
Cesto nalejte do formy vymastenej maslom a vysypanej múkou. Pečte asi 45 minút dozlatista. Podávajte teplé.
Cena mierne presiahne 50 korún, ale z nákypu ostane aj na raňajky či desiatu.
Výživová hodnota: tvaroh dodá deťom aj dospelým potrebný vápnik a bielkoviny.
Rady od šéfkuchárov na záver
Najdrahšie jedlo je to, ktoré skončí v koši. Aby ste zbytočne nemíňali, robte si týždenný plán jedál, pravidelne kontrolujte obsah chladničky a využívajte suroviny, ktoré sa blížia k dátumu spotreby.
Varenie nemusí byť drahé – stačí trochu kreativity, štipka disciplíny a ochota skúšať nové kombinácie.