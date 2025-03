Tipy od profesionála. Ako redukovať tuk v mletom mäse bez kompromisov v chuti?

Mleté mäso patrí medzi obľúbené suroviny v mnohých domácnostiach. Nájdeme ho v receptoch na klasické fašírky, hamburgery, sekanú alebo vo variáciách cestovinových pokrmov. Vďaka jemnej štruktúre rýchlo nasáva arómu a chuť korenín či byliniek, no viacerých ľudí odrádza množstvo tuku, ktoré sa v mletom mäse neraz ukrýva. Nasledujúce rady vám pomôžu naučiť sa, ako tento tuk obmedziť bez toho, aby ste stratili na lahodnej chuti.

Ako si správne vyberať mleté mäso

Pri výbere mletého mäsa je dôležité sledovať nielen cenu, ale aj to, čo presne kupujete. V obchodoch natrafíte na viaceré druhy a zmesi – od čisto hovädzieho až po bravčové, prípadne kombináciu oboch. Ak hľadáte mäso do domácich hamburgerov, kvalitná hovädzia zmes je vynikajúcou voľbou. Na fašírky, sekanú či klobásky sa skvele hodí aj bravčové mleté. Ak plánujete pripraviť cestovinový pokrm typu Bolognese, siahnite po hovädzom alebo miešanom mäse, prípadne po inej kombinácii, ktorá vám chutí.

Dôležitým ukazovateľom kvality je aj čerstvosť. Mnoho odborníkov preto odporúča zamieriť do mäsiarstva, kde si môžete sami zvoliť konkrétne kúsky mäsa – napríklad menej prerastené hovädzie stehno, a nechať si ich namlieť priamo na mieste. Takto získate čerstvú zmes, v ktorej si viete vo veľkej miere postrážiť obsah tuku. Dajte si tiež pozor na takzvané „korenisté“ alebo „ochutené“ zmesi, ktoré môžu byť presolené alebo môžu obsahovať rôzne prísady, ktoré vo výsledku už nemusia pôsobiť tak sviežo.

Šikovné spôsoby, ako znížiť obsah tuku počas prípravy

Ak máte mleté mäso s vyšším podielom tuku, môžete sa ho zbaviť hneď niekoľkými spôsobmi. Jedným z najjednoduchších je restovanie mäsa na cibuli bez pridania ďalšieho oleja či masti. Počas restovania mäso pustí vlastnú šťavu a tuk sa postupne uvoľňuje. Ten potom môžete opatrne odliať do samostatnej misky či uzatvárateľnej nádoby. Neodporúča sa ho vylievať priamo do výlevky – nielenže by ste mohli spôsobiť problémy s odtokom, ale tuk môžete využiť ako základ pri ďalšom varení alebo pečení. Stačí ho skladovať v chladničke v uzatvárateľnej nádobe.

Ďalším praktickým spôsobom je grilovanie. Pri grilovaní sa prebytočný tuk prirodzene odkvapkáva cez mriežku, a tak sa vyhnete nadbytočnej mastnote. Ak milujete fašírky alebo hamburgery, skúste ich pripraviť na grile. Navyše, ak použijete drevené uhlie alebo iný kvalitný zdroj tepla, získate aj jedinečnú údenú arómu. Po vysmažení či opečení na panvici sa dá nadbytočný tuk odstrániť pomocou papierových kuchynských utierok, do ktorých fašírky alebo placky jemne zabalíte.

Tip: pridajte suroviny, ktoré dokážu „pojať“ tuk

Ak sa tuku nechcete priamo zbavovať, môžete do mäsa pridať ingrediencie, ktoré ho do seba vstrebajú. Aj keď tým množstvo samotného tuku neznížite, zväčšíte objem hotového jedla, a tým aj zlepšíte jeho výživový profil na jednu porciu. Skvelou prísadou sú napríklad varené strukoviny (šošovica, fazuľa), ryža, alebo aj obyčajná strúhanka. Nielenže tak mäso efektívne „natiahne“ rôzne chute, ale získa aj jemnejšiu konzistenciu.

Ak sa vám stalo, že ste omylom kúpili mäso s naozaj vysokým obsahom tuku, môžete si doma vytvoriť vlastnú zmes tak, že ho zmiešate s chudším mäsom. Tým docielite nielen lepšiu chuť, ale aj výhodnejšie nutričné hodnoty. Ak máte napríklad v mrazničke kuracie prsia alebo morčacie mäso, stačí ich rozmixovať alebo pomlieť a primiešať do tučnejšieho bravčového či hovädzieho. Výsledná zmes bude menej mastná a získa rovnomernejšiu textúru.

Zhrnutie: Čerstvosť, kvalita a šikovné triky

Vyberajte si čerstvé mäso : Uprednostnite mäsiarstva, kde si môžete určiť, aký kúsok mäsa chcete pomlieť. Vyhnete sa tak nadbytočnému tuku či nevhodným prídavkom.

: Uprednostnite mäsiarstva, kde si môžete určiť, aký kúsok mäsa chcete pomlieť. Vyhnete sa tak nadbytočnému tuku či nevhodným prídavkom. Restujte bez oleja : Pri príprave na panvici nepridávajte ďalší tuk. V priebehu restovania ho odlievajte a uchovajte na neskoršie použitie.

: Pri príprave na panvici nepridávajte ďalší tuk. V priebehu restovania ho odlievajte a uchovajte na neskoršie použitie. Grilovanie ako pomocník : Pri grilovaní odkvapká prebytočná mastnota sama, čo sa pozitívne odrazí na výslednej chuti i zdravšom variante jedla.

: Pri grilovaní odkvapká prebytočná mastnota sama, čo sa pozitívne odrazí na výslednej chuti i zdravšom variante jedla. Využite papierové utierky : Po usmažení alebo upečení prebytočný tuk odsajte jednoduchým zabalením mäsa do savého papiera.

: Po usmažení alebo upečení prebytočný tuk odsajte jednoduchým zabalením mäsa do savého papiera. Zmiešajte rôzne druhy mäsa : Ak ste kúpili príliš mastnú zmes, pridajte k nej chudšie mäso, aby ste obsah tuku vylepšili.

: Ak ste kúpili príliš mastnú zmes, pridajte k nej chudšie mäso, aby ste obsah tuku vylepšili. Pridávajte strukoviny, ryžu či zeleninu: Tieto prísady dokážu viazať tuk a zväčšiť objem hotového pokrmu, takže bude pôsobiť menej mastne a vyváženejšie.

Mleté mäso síce patrí medzi suroviny, ktoré vedia byť pomerne tučné, no práve vďaka pár jednoduchým trikom si môžete vychutnať obľúbené jedlá so zníženým obsahom tuku, a to bez kompromisov v chuti alebo kvalite. Vyskúšajte tieto overené metódy a zistíte, že aj malé zmeny dokážu významne prispieť k zdravšiemu a chutnému vareniu.