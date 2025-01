Tipy ako recyklovať vianočný stromček. Od mulču po originálne darčeky a čistiace prostriedky

Vianočné sviatky sú za nami a s nimi aj trblietavá atmosféra stromčeka, ktorý krášlil naše domovy. Ozdoby putujú do krabíc a posledné koláče miznú z tanierov. A čo so stromčekom? Skôr než ho odhodíte k smetiaku alebo rozštiepete do krbu, vyskúšajte z neho vyzískať ešte ďalšie benefity. Prírodné materiály zo stromu môžu pomôcť vo vašej záhrade, v kuchyni či dokonca ako kreatívne dekorácie.