Tipy, ako prirodzene posilniť imunitný systém. Na tabletky z lekárne sa nespoliehajte

Imunitný systém je ako neviditeľný ochranný štít nášho tela. Bez neho by sme nedokázali čeliť vírusom, baktériám či iným škodlivým mikroorganizmom. Hoci dnes máme k dispozícii moderné lieky a vakcíny, oplatí sa podporovať obranyschopnosť organizmu prirodzeným spôsobom – životným štýlom a zdravými návykmi. Nemusíte siahať po desiatkach doplnkov stravy, stačí dodržiavať niekoľko osvedčených tipov, ktoré vám pomôžu vybudovať silnú imunitu.
Ako funguje imunita?
Imunitný systém nie je jedným orgánom, ale sieťou rôznych obranných mechanizmov. Podľa lekárky Julie Blank z rodinnej ordinácie v Kalifornii sa skladá z viacerých vrstiev:
- fyzické bariéry – koža, sliznice či drobné riasy v dýchacích cestách, ktoré zabraňujú prieniku cudzorodých látok
- špecializované bunky – tie rozpoznajú a zneškodnia vírusy, baktérie alebo iné škodliviny
- pamäťová imunita – organizmus si dokáže zapamätať patogény, s ktorými už prišiel do kontaktu, a pri ďalšom stretnutí reaguje omnoho rýchlejšie
Aj preto sa často nestane, že by sme ochoreli opakovane na tú istú baktériu – telo si ju jednoducho „pamätá“ a vie, ako ju poraziť.
Dobrou správou je, že imunitu možno posilniť aj vlastným pričinením. Životný štýl, strava, spánok či pohyb dokážu urobiť viac ako mnohé výživové doplnky.
Tipy, ktoré fungujú
1. Alkohol len s mierou
Nadmerné pitie alkoholu podľa výživovej poradkyne oslabuje imunitné reakcie a zvyšuje náchylnosť na infekcie. Alkohol zároveň dehydratuje organizmus, čo znižuje efektívne fungovanie buniek. Hydratácia je pritom kľúčová, ak chcete, aby vaše telo zvládalo útoky vírusov.
2. Menej stresu
Chronický stres je tichý zabijak imunity. Dlhodobé uvoľňovanie hormónu kortizolu vyvoláva zápaly a oslabuje prirodzené obranné mechanizmy tela. Štúdie Cleveland Clinic potvrdzujú, že ľudia pod stálym tlakom sú oveľa náchylnejší na rôzne infekcie. Relaxačné techniky, joga, hlboké dýchanie či prechádzky v prírode dokážu urobiť zázraky.
3. Ovocie a zelenina každý deň
Výživa je základom silnej imunity. Podľa odborníčky na výživu sú práve rastlinné potraviny bohatým zdrojom antioxidantov, ktoré chránia bunky pred oxidačným stresom a pomáhajú telu v boji s chorobami. Snažte sa mať na tanieri pestrú paletu farieb – červené bobuľové ovocie, listovú zeleninu, citrusy aj koreňovú zeleninu.
4. Vitamín D – slnečný vitamín
Vitamín D zohráva významnú úlohu pri tvorbe protilátok. Jeho nedostatok môže viesť k častejším ochoreniam dýchacích ciest. Získate ho zo slnka, ale aj zo stravy – tučné ryby, morské plody, vajcia či huby sú jeho prirodzenými zdrojmi. V zimných mesiacoch, keď je slnečného svetla menej, môže byť vhodné jeho dopĺňanie stravou ešte dôležitejšie.
5. Dostatok spánku
Telo počas spánku regeneruje, obnovuje energiu a produkuje ochranné proteíny – cytokíny. Tie sú potrebné pri zápaloch či infekciách. Ak dlhodobo spíte menej ako 6 hodín, imunita sa oslabuje a choroby vás ľahšie premôžu. Kvalitný, pravidelný spánok je preto jednou z najjednoduchších foriem prevencie.
6. Zdravé návyky každý deň
- Pravidelné umývanie rúk – jednoduchý, ale účinný spôsob, ako predísť zbytočnému preťaženiu imunity.
- Nefajčite – cigarety ničia ochranné riasy v dýchacích cestách, ktoré bránia prieniku baktérií do tela.
- Pohyb – štúdia Národnej lekárskej knižnice potvrdila, že fyzická aktivita nielen posilňuje svaly a srdce, ale aj zlepšuje cirkuláciu bielych krviniek a protilátok. Pravidelný šport tak znižuje riziko prechladnutia či chrípky.
Imunitný systém potrebuje rovnováhu – dobrú stravu, kvalitný spánok, psychickú pohodu aj pravidelný pohyb. Žiadna zázračná tabletka z lekárne nedokáže nahradiť každodenné zdravé návyky. Ak ich zaradíte do svojho života, telo sa vám odvďačí vyššou odolnosťou a rýchlejšou schopnosťou bojovať s chorobami.