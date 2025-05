Tip záhradkára. 5 dôvodov, prečo by ste púpavy nemali vytrhávať zo záhrady

Púpavy patria medzi rastliny, ktoré väčšina záhradkárov nemá veľmi v láske. Áno, na lúke alebo niekde na okraji cesty sú krásnou pastvou pre oči, no vo vlastnej záhrade ich vnímame ako nepozvaných hostí. Pravdou však je, že púpava je oveľa užitočnejšia, než by sa mohlo zdať, a možno po prečítaní tohto článku svoj postoj prehodnotíte. Dajte im šancu a ony sa vám za to odvďačia.