Tieto znamenia panicky upratujú a majú hrôzu z neporiadku. Život s nimi je ako očistec!

Strach z nečistoty, potreba mať všetko zoradené presne podľa pravidiel a neustále upratovanie…
Ak sa v tom spoznávate, možno ide o prejav obsedantno-kompulzívnej poruchy. Niektoré znamenia zverokruhu majú k podobným prejavom oveľa bližšie než ostatné.
Ktoré z nich neznášajú chaos a prach?
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Ľudia narodení v znamení Panny patria medzi najorganizovanejšie osobnosti celého zverokruhu. Sú to perfekcionisti, ktorí potrebujú mať všetko tip-top a presne tam, kde to má byť.
Panny pristupujú ku každému detailu systematicky a s precíznosťou. Žiť s nimi pod jednou strechou môže byť náročné – neustále vám budú pripomínať, aby ste upratali alebo dali veci na svoje miesto.
Dokáže ich vyviesť z miery aj jediný pokrčený papier na stole.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Býci sú extrémne poriadkumilovní a len ťažko znášajú akýkoľvek neporiadok. Hygiena je pre nich posvätná – všetko musí byť čisté, dezinfikované a usporiadané.
Ich potreba kontroly pramení z ich tvrdej povahy a neochoty prispôsobovať sa. Ak k nim prídete na návštevu, ruky si radšej umyte ešte skôr, než to stihnú navrhnúť oni sami.
V taške často nosia antibakteriálny gél či vlhčené obrúsky – pre každý prípad.
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Toto pracovité a zodpovedné znamenie má rado systém, poriadok a disciplínu. Kozorožci majú všetko naplánované do najmenšieho detailu a v živote preferujú jednoduchosť a minimalizmus.
Menej je pre nich viac – nepotrebujú mať doma kopu vecí, stačí im, keď je všetko čisté, prehľadné a funkčné. Aj keď pôsobia pokojne, dokáže ich rozčúliť aj malá škvrna na stole či omrvinka na podlahe.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Levy milujú luxus, štýl a čistotu. Potrebujú mať všetko na svojom mieste, najmä ak ide o ich šatník – ten býva dokonale zoradený podľa farieb a typov oblečenia.
Neustále niečo prekladajú, skladajú a triedia, aby zachovali dokonalý vizuálny poriadok. Nenávidia pohľad na hromady špinavého oblečenia a úplne znášajú, ak niekto naruší ich osobný priestor a spôsobí v ňom chaos.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Zrozenci vo Vahách sú zvláštnym typom ľudí – doslova žijú pre upratovanie. Ich potreba čistoty je taká silná, že o nej často poučujú aj svojich partnerov či priateľov.
Váhy sú veľmi estetické znamenie, a tak všetko, čoho sa dotknú, musí byť nielen čisté, ale aj elegantné a vkusné.
Ich perfekcionizmus však občas zachádza až do extrému – dokážu byť neúprosní nielen k sebe, ale aj k ostatným.
Niektoré znamenia jednoducho nedokážu žiť v neporiadku. Kým iní vidia v prachu len drobnosť, pre nich je to hotová katastrofa.
Ak žijete s Pannou, Býkom, Kozorožcom, Levom alebo Váhami, pripravte sa na to, že poriadok bude pre vás oboch každodennou témou číslo jeden.