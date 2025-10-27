Tieto zdanlivé drobnosti vás stoja veľa peňazí za elektrinu – dá sa tomu však ľahko predísť!

Internet je plný rád o tom, ako znížiť spotrebu energie – a niet sa čo čudovať. Ceny elektriny sú pre mnohé domácnosti veľkou záťažou.
Čo všetko teda môžete urobiť, aby ste zbytočne nepreplácali? Poďme si prejsť tie najčastejšie chyby, na ktoré sa často zabúda.
Máte elektrický kotol? Skontrolujte úniky tepla
Ak kúrite elektrickým kotlom, nestačí sledovať len spínače či nastavenie termostatu. Rovnako dôležité je zistiť, kam vám uniká teplo.
Najlepším riešením je termovízne snímanie – špeciálna kamera odhalí miesta, kde teplo uniká najviac.
Oprava však nebýva otázkou pár minút. Niekedy nestačí len zalepiť netesniace okno, ale treba poriadne zatepliť steny, strechu či opraviť zle osadené parapety.
Hoci ide o väčšiu investíciu, kvalitné zateplenie podkrovia alebo stropu konkrétnych miestností dokáže citeľne znížiť spotrebu.
Na trhu je množstvo materiálov, ktoré pomáhajú efektívne udržať teplo v interiéri.
Ani dvere či okná by ste nemali podceňovať – práve tie bývajú častým zdrojom tepelných strát. Skontrolujte tesnenia, prahy a rámiky.
Jednoduchým trikom môže byť aj hustý záves alebo deka zavesená za vchodové dvere – osvedčený spôsob, ktorý poznali už naše staré mamy.
Termostat a vetranie – ako nájsť rovnováhu
Správna práca s termostatom dokáže ušetriť desiatky eur ročne. Niektoré kotly majú vyššiu spotrebu, keď sa musia náhle spustiť a rýchlo vykúriť miestnosť.
Preto nie je vždy výhodné kúrenie úplne vypínať – mierne temperovanie môže byť úspornejšie.
Zistite, ako váš kotol funguje, a nájdite najefektívnejší režim. Pamätajte, že radiátory by mali byť vždy odvzdušnené a nič by im nemalo brániť v prúdení tepla.
Optimálna teplota v spálni je medzi 17 až 19 °C, v ostatných miestnostiach sa odporúča udržiavať do 23 °C.
Svetlo – malá zmena, veľký efekt
Možno sa zdá, že výmena žiaroviek je už dávno vyriešená téma. Väčšina domácností prešla na LED technológiu, no aj tu sa dá ušetriť.
Moderné LEDky možno regulovať – môžete znížiť jas alebo nastaviť automatické vypnutie.
Nezabúdajte ani na spotrebiče v režime Stand-by. Aj keď „nesvietia“, stále spotrebúvajú energiu. Typickými vinníkmi sú televízory, počítače, monitory, tlačiarne či herné konzoly.
Ak ich práve nepoužívate, vypnite ich úplne – ročne tak môžete ušetriť desiatky kilowatthodín.
Spotrebiče – zamyslite sa, čo naozaj potrebujete
Niektoré zariadenia sa už dnes jednoducho neoplatí používať. Pri kúpe nových spotrebičov vždy siahnite po najlepšej dostupnej energetickej triede.
Možno ste si všimli, že označenia A+, A++ či A+++ zmizli – európska norma sa zmenila, no nové štítky stále zohľadňujú úspornosť.
Vedeli ste, že notebook spotrebuje až o 15 % menej energie ako stolný počítač?
A aj jeho spotrebu možno ďalej znížiť – stačí vypnúť podsvietenie klávesnice, Wi-Fi, Bluetooth či lokalizačné služby.
Pri chladničkách a mrazničkách sa spotreba znižuje vďaka pravidelnej údržbe. Odstráňte námrazu, čistite tesnenia a potraviny uchovávajte v uzatvorených nádobách.
Nikdy nevkladajte do chladničky teplé jedlá – každý stupeň navyše znamená vyššiu spotrebu energie.
Zhrnutie
Úspora energie neznamená radikálne zmeny alebo nekomfort. Často stačí odstrániť drobné nedostatky – od správneho tesnenia okien až po vypnutie spotrebičov v pohotovostnom režime.
Ak k tomu pridáte pravidelnú údržbu a rozumné používanie termostatu, rozdiel na účte za elektrinu pocítite veľmi rýchlo.