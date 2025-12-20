Tieto vianočné stromčeky neopadávajú ani v suchu a teple: Vyberajte s rozumom!

Kúpa vianočného stromčeka nemusí byť každoročný stres. Ak viete, aký stromček zvoliť a ako sa oň správne starať, môže vám robiť radosť celé sviatky bez zbytočného opadávania ihličia.
Ako vybrať ten najkrajší vianočný stromček
Aj keď sa v mnohých domácnostiach stromček zdobí len na krátky čas, už počas obdobia od Štedrého dňa do Troch kráľov sa niektoré druhy stihnú výrazne osypať.
Navyše, nie každý dodržiava tradíciu zdobenia stromčeka až na Štedrý večer – často stojí v byte oveľa dlhšie.
Ako teda vybrať stromček, ktorý vydrží svieži čo najdlhšie?
Pomôcť vám môže aj toto krátke video, ktoré stručne vysvetľuje, na čo sa pri výbere zamerať:
Aké typy vianočných stromčekov existujú
Pri výbere máte v zásade tri možnosti:
- umelý stromček,
- živý rezaný stromček,
- živý stromček v kvetináči.
Každý variant má svoje výhody aj nevýhody – nielen z hľadiska vzhľadu a vône dreva, ale aj z pohľadu ekológie. Záleží len na vás, čo uprednostníte.
Dobrou správou je, že dnes si môžete vianočný stromček objednať aj online. Hobby markety a veľkí predajcovia ponúkajú rezané stromčeky, stromčeky pestované v kontajneroch aj umelé varianty.
Rezané živé stromčeky – klasika, ktorá má pravidlá
Rezaný živý stromček má u nás dlhú tradíciu a stále patrí k najčastejšej voľbe. Na trhoch a v predajniach narazíte najmä na smreky, borovice a jedle.
- Smrek je síce vizuálne atraktívny, no prirodzene zhadzuje ihličie pomerne rýchlo.
- Borovica nemusí vyhovovať každému tvarom, ale dokáže si dlho zachovať pekný vzhľad. Obe tieto dreviny často pochádzajú z domácich zdrojov.
Medzi najkrajšie a zároveň najtrvácnejšie stromčeky patria jedle kavkazské, známe aj ako dánske jedle.
Sú nepichľavé, husté, majú pravidelný tvar a ihličie im výborne drží. Ich cena sa pohybuje približne od 400 do 4500 Kč v závislosti od výšky (zhruba od 110 do 450 cm). Treba však rátať aj s nákladmi na balenie či dopravu.
Tieto obľúbené jedličky pochádzajú prevažne z Dánska, čo môže byť pre niektorých kupujúcich dôležitým faktorom pri rozhodovaní.
Ako zabezpečiť, aby stromček neopadával
Nezáleží na tom, či si vyberiete pichľavý strieborný smrek, rozložitú borovicu alebo elegantnú jedľu – bez správnej starostlivosti sa nezaobídete.
Platí niekoľko základných pravidiel:
- Stromčekom vyhovujú nižšie teploty, ideálne je balkón alebo chladnejšia chodba.
- Vyhnite sa teplotnému šoku – stromček prenášajte do tepla postupne.
- Ak ho hneď nezdobíte, doprajte mu čo najlepšie podmienky a dostatok vody.
- Pred umiestnením do stojana skráťte kmeň, nový rez lepšie nasáva vlhkosť.
- Neodstraňujte kôru z kmeňa.
- Postavte stromček do nádoby s vodou, ideálne aj s výživou pre stromčeky, ak ste ju dostali pri kúpe.
- Počítajte s tým, že stromček môže denne spotrebovať aj niekoľko litrov vody.
Ak dodržíte tieto zásady, váš vianočný stromček si zachová krásu, sviežosť a ihličie po celé sviatky 🎄.