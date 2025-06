Tieto rastliny radšej vyhoďte z bytu. Sú síce pekné, no môžu vážne ohroziť vaše zdravie

Izbové rastliny vedia byť nádhernou ozdobou každého interiéru. Okrem toho, že sú štýlovým doplnkom, majú aj schopnosť prečisťovať vzduch v domácnosti a vytvárajú príjemnú, relaxačnú atmosféru. Nie každá rastlina, ktorú si však donesiete domov, je rovnako neškodná. Niektoré izbové kvety môžu byť dokonca nebezpečné, a ak si nedáte pozor, môžu priniesť zdravotné komplikácie vám, vašim deťom či domácim miláčikom. Preto by ste mali vedieť, ktoré rastliny je lepšie v domácnosti vôbec nemať.

Pozor na filodendron

Filodendron patrí k obľúbeným izbovým rastlinám, pretože má nádherné a dekoratívne veľké listy, ktoré skvele dopĺňajú moderné aj tradičné interiéry. Lenže táto rastlina má aj svoju temnú stránku. Obsahuje totiž toxické látky – kryštáliky oxalátu vápenatého. Tieto látky sú silne dráždivé a pri kontakte s pokožkou spôsobujú nepríjemné pálenie, svrbenie či dokonca alergickú reakciu. Ak by sa časť rastliny dostala do úst, môže spôsobiť zápal v ústnej dutine, nepríjemné bolesti a v najhoršom prípade dokonca vážne zdravotné komplikácie v zažívacom trakte. Ak sa predsa len rozhodnete pre pestovanie filodendronu, vždy ho majte na mieste mimo dosahu detí a domácich zvierat, ktoré by mohli byť ohrozené.

Populárny potosovec vie potrápiť

Hoci patrí potosovec k najrozšírenejším a najobľúbenejším izbovým rastlinám vôbec, aj v tomto prípade je potrebné byť veľmi opatrný. Potosovec obsahuje látky nazývané saponíny, ktoré môžu byť toxické. Ak by ich náhodou prehltlo dieťa či domáci miláčik, môže to viesť k silným bolestiam brucha, tráviacim problémom, zvracaniu alebo dokonca otrave. Aj jeho šťava je dráždivá pre pokožku, čo môže viesť k začervenaniu či svrbeniu. Ak si teda chcete potosovec nechať doma, mali by ste ho umiestniť na bezpečné, vyššie položené miesto, kde naň vaše deti ani zvieratká nedočiahnu.

Alokázia – krásna, no smrteľne nebezpečná

Alokázia je ďalšou izbovou rastlinou, ktorú mnohí pestovatelia milujú pre jej výrazné listy a exotický vzhľad. Lenže podobne ako filodendron, aj alokázia obsahuje vysokú koncentráciu toxických kryštálov oxalátu vápenatého, ktoré sú mimoriadne ostré. Pri dotyku alebo neopatrnej manipulácii sa môžu kryštáliky dostať na pokožku alebo do očí, kde spôsobujú silné podráždenie, pálenie, opuch a bolestivé zápaly. Ak by sa časť rastliny dostala do úst, môže dôjsť k závažným zdravotným problémom, a to najmä u malých detí a zvierat. Preto by mala byť táto rastlina umiestnená na dobre zabezpečenom mieste, ktoré je pre domácich miláčikov aj deti neprístupné.

Anglický brečtan – krásny, ale nie neškodný

Aj keď brečtan dokáže vyčarovať krásnu prírodnú atmosféru a je obľúbený najmä v interiéroch v rustikálnom či vidieckom štýle, aj on môže byť hrozbou pre zdravie členov domácnosti. Všetky časti anglického brečtanu obsahujú dráždivé látky, ktoré spôsobujú alergické reakcie na pokožke, vyrážky, pálenie očí či dokonca horúčku. Najväčšie riziko však predstavujú bobule tejto rastliny. Po ich požití dochádza k podráždeniu úst, krku či tráviaceho traktu. Síce by muselo dôjsť k väčšej konzumácii, aby nastali vážnejšie komplikácie, no riziko tu stále existuje. Preto, ak ho máte doma, radšej ho držte na mieste, kam deti a zvieratá nemajú prístup.

Prevencia na prvom mieste

Pestovanie izbových rastlín by malo byť pre vás príjemným a bezpečným zážitkom. Je však vždy dôležité poznať nielen estetickú stránku rastlín, ale aj ich možné riziká. Ak máte doma malé deti, zvieratká alebo sa obávate možných alergií, radšej voľte rastliny, ktoré sú preukázateľne bezpečné. V opačnom prípade by ste mali byť vždy ostražití a umiestniť potenciálne nebezpečné rastliny tam, kde nehrozí riziko nechceného kontaktu.