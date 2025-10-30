Tieto psie plemená si k deťom radšej nezaobstarajte. Niektoré reagujú na malé ratolesti ako býk na červenú plachtu

Pes je oddaným spoločníkom človeka, ale nie každé plemeno je ideálne do rodiny s malými deťmi. Kým niektoré psy sú trpezlivé, pokojné a milujú kontakt, iné reagujú citlivejšie na chaos, hluk či neustále dotyky. To neznamená, že by boli zlé – len majú iný temperament a potrebujú odlišný prístup. Ak plánujete rozšíriť rodinu o štvornohého kamaráta, je dobré vedieť, ktoré plemená sa s deťmi zvyčajne znášajú horšie a prečo.
Premyslite si to dopredu
Zobrať si psa je rozhodnutie, ktoré ovplyvní každodenný život celej rodiny. Okrem času na venčenie, hry a starostlivosť treba zvážiť aj povahu budúceho psa.
Deti sa často chcú so psíkom hrať, objímať ho alebo mu brať hračky, čo niektoré plemená znášajú horšie než iné. Preto je kľúčové vybrať takého psa, ktorý má trpezlivú povahu a dokáže sa prispôsobiť detskému správaniu.
Plemená, ktoré si vyžadujú viac opatrnosti
Čau-čau
Tento pes pôsobí ako plyšový medvedík, no v skutočnosti ide o veľmi nezávislé a rezervované plemeno. Čau-čau má silný zmysel pre vlastný priestor a často si zachováva odstup aj od členov rodiny.
Nie je agresívny, ale nemá rád, keď ho niekto neustále vyrušuje alebo núti do kontaktu. Malé deti, ktoré nevedia rešpektovať hranice, ho môžu stresovať. Ak však vyrastá s deťmi od šteňaťa, dokáže byť tolerantný – len potrebuje pokojné prostredie a dôslednú socializáciu.
Akita inu
Elegantná a hrdá akita je známa svojou nezávislosťou a silnou vôľou. Ide o psa s vyhraneným charakterom, ktorý nie je vhodný pre začiatočníkov.
Niektoré akity majú problém s tým, keď im niekto zasahuje do misky s jedlom alebo berie obľúbené hračky – čo deti robia často bez zlého úmyslu. Akita potrebuje jasné pravidlá, skúseného majiteľa a trpezlivosť. So staršími, rozvážnymi deťmi môže vychádzať veľmi dobre, no pre domácnosti s batoľatami sa neodporúča.
Sibírsky husky
Husky je krásny, priateľský a plný energie – a práve tá energia môže byť problémom. Potrebuje veľa pohybu a aktivít, inak sa začne nudiť. Vtedy si sám hľadá zábavu, čo môže viesť k rozhrabanému dvoru či rozhádzaným vankúšom.
Nie je agresívny, no v zápale hry môže malé dieťa nechtiac zhodiť. Pre aktívne rodiny so staršími deťmi, ktoré sa rady hýbu, je však výbornou voľbou.
Dalmatínec
Dalmatínci sú známi svojou energiou a citlivosťou. Ak nemajú dostatok pohybu, môžu byť nervózni, skákať alebo behať po byte – a tým ohrozovať menšie deti.
Zároveň ide o plemeno, ktoré ľahko podlieha stresu. Pri nesprávnej výchove alebo prílišnom hluku sa môže správať nevyspytateľne. Preto je dôležité, aby mali jasné hranice a pravidelný režim. V pokojnej rodine s dostatkom pohybu však môžu byť skvelými spoločníkmi.
Čivava
Drobná, no odvážna čivava často zabúda na svoju veľkosť. Má silný temperament, rýchlo sa urazí a neznáša drsné zaobchádzanie. Ak sa cíti ohrozená, môže sa brániť štekotom alebo hryzením.
Nie je teda vhodná pre malé deti, ktoré ešte nevedia, ako sa k psovi správať. V domácnostiach so staršími, pokojnejšími deťmi sa však môže stať milujúcim a verne oddaným spoločníkom.
Plemená, ktoré sa s deťmi znášajú najlepšie
Ak hľadáte psa, ktorý je trpezlivý, tolerantný a priateľský, siahnite po plemenách, ktoré sú známe svojím miernym temperamentom. Tieto psy bývajú voči deťom láskavé a prispôsobivé:
- Zlatý retriever – jemný, citlivý a oddaný, ideálny pre rodiny.
- Labradorský retriever – inteligentný, učenlivý a miluje deti.
- Nemecký boxer – energický, no priateľský a ochranársky.
- Bostonský teriér – spoločenský, veselý a vhodný do bytu.
- Bolonský psík – pokojný, maznavý a prispôsobivý.
- Francúzsky buldoček – hravý, ale rozumný, má rád pozornosť.
- Stafordsky bulteriér – napriek svalnatej postave je nežný a k deťom veľmi tolerantný.
Ako zabezpečiť pokojné spolužitie psa a dieťaťa
- Nikdy nenechávajte malé dieťa so psom bez dozoru.
- Učte deti, ako sa k psovi správať – neťahať ho, nerušiť pri jedle, nevzťahovať mu hračky.
- Psa socializujte od šteňaťa – nech si zvykne na rôzne zvuky, ľudí a situácie.
- Doprajte mu dostatok pohybu a pozornosti – nuda vedie k problémovému správaniu.
- Rešpektujte jeho priestor – každý pes potrebuje miesto, kde má pokoj.
Záver
Neexistuje „zlý pes“ – existuje len nesprávne zvolený pes pre dané prostredie.
Niektoré plemená sú citlivejšie, iné tvrdohlavé, ďalšie potrebujú viac pohybu či jasné hranice. Ak ich majiteľ pochopí a dokáže rešpektovať ich povahu, dokážu byť aj tieto „náročnejšie“ psy skvelými spoločníkmi.
Ak máte malé deti, vždy voľte plemeno s vyrovnaným temperamentom a investujte čas do správnej výchovy a dohľadu. Len tak z vášho psa vyrastie verný priateľ, ktorý bude vašim deťom rozumieť bez slov.