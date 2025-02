Tieto plemená psov sú ako stvorené pre ľudí, ktorým prekáža neustály brechot. Vynikajú tichou povahou a zbožňujú odpočinok

Ak patríte k milovníkom ticha a pohody, pravdepodobne ste si vytvorili domov, kde je hluk výrazne obmedzený, alebo ste si dokonca zaobstarali nehnuteľnosť v pokojnej oblasti ďaleko od rušných miest. A práve vtedy, keď zvažujete adopciu či kúpu štvornohého miláčika, by ste mali dbať na starostlivý výber plemena. Niektorí psy sú skrátka viac “ukecaní”, všade pobehujú a neustále komentujú dianie okolo seba hlasným brechotom. Ak vám však ide predovšetkým o mierumilovné prostredie, nižšiu hlučnosť a trošku lenivejšieho parťáka, zamerajte sa na plemená, ktoré sa vo všeobecnosti radia medzi tie najtichšie.

V nasledujúcom zozname nájdete niekoľko psích plemien, o ktorých je známe, že neštekajú celé dni. Samozrejme, každý pes je individualita, no z hľadiska povahy a genetiky existuje vyššia pravdepodobnosť, že práve tieto plemená vás nebudú traumatizovať neutíchajúcim brechotom.

1. Bernský salašnícky pes

Bernský salašnícky pes patrí k veľkým a silným psom, ktorí boli pôvodne vyšľachtení na pomoc pri hospodárskych prácach na farmách vo Švajčiarsku. Vďaka vyrovnanej, pokojnej a priateľskej povahe sú dnes miláčikmi mnohých rodín, najmä tých s deťmi. Napriek svojej robustnej postave dokáže byť veľmi jemný a láskavý. Zaujímavosťou je, že sa často silno pripúta iba k jednému členovi rodiny, ku ktorému býva mimoriadne lojálny, zatiaľ čo ostatných rešpektuje, no nemusí k nim cítiť rovnaké puto.

Plusy: Tichý spoločník, priateľský k deťom, lojálny.

Mínusy: Potrebuje viac priestoru, môže byť náročný na starostlivosť o srsť.

2. Kavalier King Charles španiel

Toto plemeno si svojou rozkošnou tvárou a milým vystupovaním získalo srdcia mnohých filmových tvorcov, a práve preto sa fenka Kavaliera King Charles španiela objavila aj v známom seriáli a filme „Sex v meste“. Je mimoriadne spoločenský a v meste sa cíti ako ryba vo vode – neprekážajú mu ani väčšie davy ľudí. Šteká len zriedka, najmä ak má pocit, že sa deje niečo mimoriadne. V bežných situáciách však pôsobí ticho, pokojne a s každým by najradšej uzavrel priateľstvo.

Plusy: Ideálny do mestských bytov, priateľský a učenlivý.

Mínusy: Vyžaduje dôslednú starostlivosť o srsť, citlivý na osamelosť.

3. Francúzsky buldoček

Francúzske buldočky ľudia milujú nielen pre ich vtipný výraz tváre so splošteným ňufáčikom, ale aj pre pohodovú, ba až leňošivú povahu. Veľké prechádzky či extrémne športové výkony nevyhľadávajú, skôr preferujú kratšie vychádzky a dlhé chvíle oddychu na mäkkom miestečku. Francúzsky buldoček nebýva uštekaný a skôr si všíma, čo sa deje navôkol, než by to hlasno komentoval.

Plusy: Nenáročný na pohyb, vhodný do bytu, malý vzrast.

Mínusy: Citlivý na teplotné výkyvy, môžu ho trápiť dýchacie ťažkosti.

4. Buldok (Anglický buldog)

Anglická verzia buldoka síce pôsobí robustne a trochu „nahnevane“, ale zvyčajne ide o mimoriadne pokojné plemeno. Hoci si vyžaduje pravidelné venčenie, nie je to typ psa, ktorý by potreboval dlhé túry či vyčerpávajúce behy. Najspokojnejší je často na gauči, kde si môžete vychutnať jeho skromné a prítulné prejavy náklonnosti. Je pravda, že pri manipulácii môžu byť niekedy tvrdohlaví, no do štekotu sa nehrnú a väčšinou reagujú pokojne na bežné podnety.

Plusy: Nevyžaduje priveľa pohybu, tichšia povaha.

Mínusy: Náchylný na zdravotné problémy a obezitu, čo treba riešiť kvalitnou stravou a veterinárnou starostlivosťou.

5. Basenji

Basenji je v psom svete známy ako „pes, ktorý nešteká“. Samozrejme, úplné ticho sa od psa očakávať nedá, no Basenji vydáva minimum typických zvukov. Ak už predsa len nejaké vydá, často to pripomína zvláštne jódlovanie, ktoré mnohých ľudí pobaví. Toto plemeno je veľmi inteligentné, avšak niekedy aj tvrdohlavé. Vyžaduje preto vhodný prístup pri výcviku.

Plusy: Originálne zvuky namiesto štekotu, zábavný a energický spoločník.

Mínusy: Potrebuje dôsledné vedenie, má viac loveckých pudov (rád prenasleduje zaujímavé pachy).

6. Barzoj

Barzoj, známy aj ako ruský chrt, pôsobí honosne a pokojne. Odborníci ho často prirovnávajú ku mačke – je nenápadný, tichý a s obľubou sleduje dianie z bezpečného miesta. Barzoj vie však vyvinúť vysokú rýchlosť behu, neraz až okolo 59 km/h. Preto ho nikdy nepúšťajte na prechádzke z vodidla v neznámom teréne, najmä pokiaľ nemáte istotu, že je v bezpečnom, oplotenom priestore.

Plusy: Tichý, elegantný, nenápadný.

Mínusy: Potrebuje veľa pohybu vo forme behu, silný lovecký inštinkt.

7. Shiba Inu

Malý, no odvážny – aj tak sa dá charakterizovať Shiba Inu, ktoré si veľa ľudí pamätá z meme obrázkov a z názvu populárnej kryptomeny. Charakterizuje ho hustá ryšavo-oranžová srsť s bielymi znakmi, líščia tvár a nezameniteľný chvostík stočený do krúžku. Shiba Inu nie je známa neustálym brechaním, skôr vydáva rôzne zvuky, keď sa cíti rozrušená alebo niečo vyžaduje. Voči svojim ľuďom býva veľmi lojálna, avšak pri stretnutí s cudzími môže pôsobiť rezervovane.

Plusy: Čistotná povaha, lojálny spoločník.

Mínusy: Môže byť tvrdohlavá, citlivá na správnu socializáciu a výcvik.

8. Austrálsky ovčiak

Hoci názov napovedá, že ide o austrálskeho psa, toto plemeno vyšľachtili v USA v 20. storočí na pasenie oviec či hovädzieho dobytka. Austrálsky ovčiak je mimoriadne inteligentný a energický, miluje fyzické aktivity a hry. Napriek tomu, že bez práce a dostatočného pohybu môže byť roztržitý, v bežnej situácii nie je preslávený neustálym štekotom. Zvukmi upozorní na neobvyklé okolnosti, ale bežne nebýva hlučný.

Plusy: Skvelý na aktívne trávenie času, ľahko sa cvičí, inteligentný.

Mínusy: Vyžaduje veľa pozornosti, pravidelný tréning aj dlhšie prechádzky.

9. Shih Tzu

História tohto drobca siaha viac než tisíc rokov dozadu. V minulosti žil v spoločnosti čínskej kráľovskej rodiny a dnes sa teší popularite ako nežný a prítulný rodinný maznáčik. Shih Tzu vás privíta bujarým vrtivým chvostom, no zvyčajne nepatrí medzi uštekané psy. Občas síce na niečo upozorní, ale inú formu komunikácie využíva viac než brechot. Jediné, čo potrebujete, je vedieť si vyhradiť čas na pravidelnú úpravu srsti, ktorá môže byť dosť náročná.

Plusy: Prítulný, priateľský k ľuďom aj iným zvieratám, tichšia povaha.

Mínusy: Potreba častej úpravy srsti, náchylný na očné ochorenia.

10. Saluki (Perzský chrt)

Saluki, u nás známy aj ako perzský chrt, je elegantný a rýchly pes s dlhou históriou. Na prvý pohľad vás zaujme jeho štíhla postava a ladné pohyby. Svojim majiteľom prejavuje oddanosť, ale zachováva si istú nezávislosť. Výsledkom je, že pri výcviku potrebujete trpezlivosť a dôslednosť. Čo sa týka zvukových prejavov, Saluki radšej pozorne sleduje a analyzuje, než by často štekal. Preto je v kategórii “tichých” plemien určite zaslúžene.

Plusy: Nádherný vzhľad, verný pánovi, nie je hlučný.

Mínusy: Vyžaduje kvalitný tréning a možnosť pravidelného pohybu.

Ako si správne vybrať?

Ak premýšľate nad kúpou alebo adopciou niektorého z týchto plemien, zohľadnite nielen ich hlučnosť, ale aj priestorové a pohybové nároky, povahové črty, temperament či starostlivosť o srsť. Dôležité je vždy zabezpečiť psíkovi dostatok pozornosti, cvičenia a emocionálneho kontaktu – len tak budete mať doma skutočne spokojného a vyrovnaného spoločníka. Rovnako nezabúdajte ani na dôslednú socializáciu a zdravú výživu, ktoré psovi pomôžu prežiť dlhý a šťastný život.

Tak čo, už máte svojho favorita? Možno ste si vybrali robustného bernského salašníckeho psa, ktorý bez zbytočného brechotu srší priateľskou energiou. Alebo sa vám zapáčil nenápadný Basenji, ktorý skôr zapojí svoje jemné jódlovanie, než by viedol oduševnený štekaný monológ. Nech už uvažujete o ktoromkoľvek z týchto plemien, určite oceníte ich prirodzený pokoj. Každý pes je však individualita a od narodenia môže vykazovať rôzne odchýlky od „typických“ vlastností plemena. Preto buďte trpezliví, doprajte mu vhodný výcvik a spoločné chvíle budú pre vás oboch radosťou.

Ak si stále neviete vybrať, môžete sa obrátiť na chovateľov, kynológov či útulky, kde vám radi poradia na základe vašich potrieb a životného štýlu. Vďaka správnemu rozhodnutiu si tak domov prinesiete oddaného priateľa, ktorý vás nebude celý deň ohlušovať hlasným brechotom, ale spríjemní vám život svojou prítomnosťou a láskyplnou povahou.