Tieto miesta v domácnosti ľudia pred Vianocami často prehliadajú. Upratovacie profesionálky vysvetľujú, prečo kazia celkový dojem

Predvianočné obdobie sa u väčšiny ľudí nesie v znamení výzdoby, pečenia vianočných koláčov a zháňania darčekov. Upratovanie síce patrí k neodmysliteľnej súčasti príprav, no zvyčajne sa sústredíme len na to, čo máme priamo pred očami. Existujú však miesta v byte či dome, ktoré zostávajú bokom, hoci dokážu výrazne narušiť dojem z inak dokonale čistého domova. Skúsenosti profesionálnych upratovacích služieb ukazujú, že práve tieto detaily ľudia pred sviatkami zanedbávajú najčastejšie.
Video: Ako na upratovanie celého bytu
Ak si chceš upratovanie rozložiť systematicky a prejsť byt miestnosť po miestnosti, môže ti pomôcť aj tento videonávod:
Rohožky a priestor na topánky: prvý kontakt s domácnosťou
Väčšina z nás si pri príchode domov automaticky očistí topánky o rohožku, vyzuje sa a viac sa týmto miestom nezaoberá. Práve rohožky a priestor, kde odkladáme obuv, sú však úplne prvé, čo si návšteva všimne. Okrem toho ide o miesto, odkiaľ sa nečistoty veľmi ľahko prenášajú do celého bytu.
Pred sviatkami by preto nemalo ísť len o rýchle zametenie. Odporúča sa rohožky vyklepať alebo povysávať a dôkladne očistiť aj podlahu pod nimi. Praktickým riešením je položiť pod rohožku plastový podnos, ktorý zachytí vodu, blato či sneh a zabráni ich roznášaniu po dome.
Ak je rohožka výrazne znečistená, vyžaduje si dôkladnejšiu starostlivosť. Pri miernej špine postačí hubka, handrička alebo kefka. Na zaschnuté blato či hlboko usadené nečistoty je účinnejšia záhradná hadica alebo tlakový čistič.
Police v sprche a okolie vane: nenápadný zdroj nečistôt
Ďalším miestom, na ktoré sa pri predvianočnom upratovaní často zabúda, sú police v sprchovom kúte a okolie vane. Práve tam sa hromadia zvyšky mydla, šampónov, saponátov a vodný kameň. Hoci si ich nemusíme všimnúť na prvý pohľad, v inak čistej kúpeľni dokážu pôsobiť veľmi rušivo.
Ideálnym postupom je všetko z políc vybrať a povrchy dôkladne vyčistiť. Použiť môžete bežné čistiace prostriedky, ale aj jednoduché domáce riešenia, ako je zmes octu s vodou alebo jedlá sóda. Okrem lepšieho vzhľadu tak zlepšíte aj celkovú hygienu kúpeľne.
Priestor za veľkými spotrebičmi, na ktorý sa nemyslí
Chladnička, televízor či iné väčšie spotrebiče zvyčajne neposúvame, a tak sa za nimi postupne hromadí prach, omrvinky, kvapky a mastnota. Ide pritom o rovnaké nečistoty, aké pravidelne utierame zo skriniek a políc, len sú skryté z dohľadu.
Aspoň raz do roka, ideálne pred sviatkami, by ste mali týmto miestam venovať pozornosť. Stačí spotrebiče mierne odsunúť, priestor za nimi povysávať a podlahu pretrieť vlhkou handričkou. Zabúdať by ste nemali ani na vetracie otvory či mriežky na chladničke, ktoré sú dôležité pre jej správne fungovanie. Často sa prehliada aj pravidelné čistenie kávovaru, hoci ide o spotrebič, ktorý je počas sviatkov v neustálom používaní.
Jedálenské stoličky: tichý zberač špiny
Jedálenské stoličky patria medzi najvyužívanejší nábytok v domácnosti, no pri upratovaní sa na ne často zabúda. Každodenné používanie sa na nich rýchlo podpisuje – mastnota, drobky, prach či škvrny z oblečenia nie sú výnimkou.
Ak nechcete počas štedrovečernej večere alebo sviatočných obedov sedieť na znečistených stoličkách, venujte im aspoň krátku pozornosť. Zmes teplej vody a jemného čistiaceho prostriedku dokáže povrchy rýchlo osviežiť. Jednoduché pretrenie vlhkou handričkou z mikrovlákna často stačí na to, aby stoličky pôsobili citeľne čistejšie a upravenejšie.
Predvianočné upratovanie nemusí znamenať vyčerpávajúce generálne čistenie celej domácnosti. Veľký rozdiel často spravia práve drobnosti, ktoré bežne prehliadame. Ak im venujete trochu pozornosti, váš domov bude počas sviatkov pôsobiť čistejšie, útulnejšie a pripravený na návštevy – presne tak, ako si to v tomto období prajeme.