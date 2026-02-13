Tieto miesta máme doma extrémne špinavé. Väčšina ľudí si to vôbec neuvedomuje!

Mnohí z nás majú pocit, že doma udržiavajú dokonalú čistotu. Podlahy sú umyté, kuchyňa lesklá a kúpeľňa voňavá. Napriek tomu aj v tých najčistejších domácnostiach existujú miesta, ktoré sú doslova rajom pre baktérie a mikroorganizmy.
Problém je v tom, že si často ani neuvedomujeme, že by sme ich mali pravidelne čistiť.
V každom byte či dome sa nachádzajú povrchy, ktoré si vyžadujú viac pozornosti, než im zvyčajne venujeme.
Práve tam sa hromadia baktérie, ktoré si nosíme zvonka – napríklad po venčení domácich miláčikov – alebo ich do prostredia šírime my sami.
Je teda jasné, že dosiahnuť absolútnu sterilitu v domácnosti nie je reálne. Prekvapujúce však je, že medzi najšpinavšie miesta vôbec nepatrí toaleta, odpadkový kôš ani podlaha.
Ktoré veci sú teda z pohľadu baktérií najrizikovejšie?
Prehľad najohrozenejších miest v domácnosti si môžete pozrieť aj vo videu:
Mobilný telefón – nenápadný prenášač baktérií
Na úplnej špičke rebríčka sa nachádza mobilný telefón. Používame ho denne, berieme ho so sebou všade a dotýkame sa ho po kontakte s rôznymi povrchmi.
Práve preto sa na jeho povrchu nachádza obrovské množstvo baktérií, ktoré sa následne ľahko prenášajú ďalej.
Ako mobil správne vyčistiť?
Stačí jednoduchá kombinácia destilovanej vody, liehu a handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Zmiešajte vodu s liehom, handričku jemne navlhčite, dôkladne vyžmýkajte a pustite sa do čistenia.
Rovnakým spôsobom môžete ošetriť aj diaľkový ovládač, slúchadlá, notebook, počítačovú myš či klávesnicu.
Dverové kľučky – miesto, ktorého sa dotýka každý
Ďalším často prehliadaným zdrojom baktérií sú kľučky na dverách. Denne sa ich dotýkajú všetci členovia domácnosti aj návštevy.
A ruku na srdce – ako často vás napadne ich vydezinfikovať? Ideálnym riešením sú dezinfekčné obrúsky, ktoré máte vždy poruke.
Kuchynská doska na krájanie potrebuje extra starostlivosť
V kuchyni si zaslúži osobitnú pozornosť doska na krájanie. Práve potravinové baktérie môžu byť príčinou rôznych zdravotných problémov.
Najrizikovejšie sú drevené dosky, pretože baktérie sa ľahko usádzajú v drobných ryhách.
Po každom použití dosku dôkladne umyte horúcou vodou, pokojne aj s mydlom. Na hĺbkové čistenie výborne poslúži citrón – prekrojte ho, posypte soľou a dosku poriadne vydrhnite.
Nechajte chvíľu pôsobiť a následne opláchnite. Dôležité je tiež používať samostatnú dosku na mäso a inú na zeleninu.
Hubka v dreze – malé, ale veľké riziko
Ak z kuchynskej hubky začne vychádzať nepríjemný zápach, je najvyšší čas ju vymeniť. Jej póry sú totiž ideálnym prostredím pre koliformné baktérie.
Používaním starej hubky môžete baktérie namiesto čistenia ďalej roznášať po kuchyni aj riade. Odporúča sa meniť hubky každých pár týždňov.
Opakovane používané nákupné tašky
Ekologické tašky na nákupy sú síce praktické a šetrné k prírode, no zároveň môžu predstavovať hygienické riziko.
Baktérie sa do nich dostávajú z netesniacich obalov mäsa alebo z neumytého ovocia a zeleniny. Po každom nákupe by ste ich mali vyčistiť – buď umyť, alebo vyprať.
Ako často dezinfikovať domácnosť?
Frekvencia dezinfekcie závisí od viacerých faktorov – zdravotného stavu členov domácnosti, celkovej čistoty, intenzity používania priestoru aj vonkajších podmienok.
Počas období zvýšeného výskytu chorôb je vhodné častejšie dezinfikovať najmä často dotýkané miesta, ako sú kľučky, vypínače, vodovodné batérie či kuchynské a kúpeľňové povrchy.
Vo všeobecnosti môže byť dezinfekcia raz týždenne postačujúca. Ak však v domácnosti žijú osoby so zvýšeným zdravotným rizikom, môže byť potrebná častejšia starostlivosť.
Zároveň platí, že nadmerné používanie dezinfekčných prostriedkov nie je ideálne – môže narušiť prirodzené prostredie domácnosti.
Preto je dôležité postupovať s rozumom a dodržiavať správne zásady čistenia.