Tieto letničky je potrebné vysiať už vo februári, inak v lete nestihnú rozkvitnúť!

Február je mesiacom, keď sa záhradkárska sezóna pomaly rozbieha. Hoci vonku ešte vládne chladnejšie počasie, práve teraz je správny čas začať s predpestovaním letničiek, ale aj niektorých trvaliek či zeleniny.
Ak chcete, aby vám záhony v lete bohato kvitli, s výsevom niektorých druhov netreba otáľať.
Prečo začať už vo februári?
Jar sa síce blíži, no teploty zatiaľ neumožňujú výsev väčšiny rastlín priamo do záhona. Mnohé letničky by pri neskorom výseve nestihli v našich podmienkach dostatočne vyrásť a zakvitnúť.
Predpestovanie im poskytne potrebný náskok, vďaka ktorému budú počas teplej časti roka plne rozvinuté a pripravené kvitnúť.
Semená môžete vysievať na svetlý parapet, do pareniska alebo do skleníka.
Po období jarných mrazov sa mladé rastliny presádzajú na vonkajšie stanovište. Už od júna potom dokážu rozžiariť záhony aj predzáhradky.
Predpestovanie síce vyžaduje viac trpezlivosti, no finančne sa vyplatí. Hotové priesady bývajú pomerne drahé, zatiaľ čo vlastné sadenice vás vyjdú podstatne lacnejšie
Ako správne vysievať?
Základom úspechu je vhodný substrát. Mal by byť ľahký, kyprý a schopný udržať primeranú vlhkosť.
Semená je lepšie vysievať plytko – niektoré druhy potrebujú na klíčenie svetlo, preto im príliš hlboké uloženie škodí.
Použiť môžete špeciálne výsevné misky, ale rovnako dobre poslúžia aj rôzne tégliky či iné nádoby. Dôležité je zabezpečiť stabilnú vlhkosť a dostatočné teplo, aby semená úspešne vyklíčili.
Inšpirácia: ročný pestovateľský plán
Ak si chcete naplánovať výsevy systematicky počas celého roka, inšpiráciu nájdete aj vo videu z kanála Zahrada:
Ktoré letničky vysiať už vo februári?
Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) (afrikán)
Aksamitník patrí medzi najobľúbenejšie letničky. Vysievať ho môžete už vo februári, no čas máte približne do apríla. Ak sa rozhodnete pre priamy výsev, vhodné obdobie nastáva v apríli a máji.
Begónie
Begónie rastú pomalšie, preto sa s ich predpestovaním začína už v januári. Február je stále vhodným termínom, aby mali dostatok času na vývoj pred letom.
Hľadík
Hľadík sa vysieva pod sklo od januára do marca. Ak ho zasejete včas, kvitnúť bude od začiatku leta až do jeho konca.
Krásnoočko
S výsevom na predpestovanie môžete začať vo februári a pokračovať až do apríla.
Lobelky
Lobelky je potrebné vysievať s výrazným predstihom. Ideálne už v januári, najneskôr vo februári. Ak chcete mať vlastné rastliny aj tento rok, výsev by ste nemali odkladať.
Mesiačík (Calendula)
Mesiačík je ďalšou letničkou vhodnou na februárový výsev pod sklo. Od marca je možné siať ho aj priamo von.
Petúnie
Petúnie sú veľmi obľúbené a často nahrádzajú klasické muškáty na oknách či balkónoch. Predpestovanie doma alebo pod sklom je možné od februára až do apríla.
Povojnica
Povojnica ponúka viacero farebných variantov a patrí do čeľade svlačcovitých. Vysieva sa pod sklo od februára do apríla.
Slez
Vo februári je vhodné siať slez pod sklo, od apríla už môžete zvoliť aj priamy výsev do záhona.
Třapatkovky – echinacey a rudbekie
Tieto výrazné kvety je možné vysievať pod sklo od februára do marca, prípadne do apríla. Záhony budú zdobiť až do jesene.
Verbena (sporýš)
Verbena je krásna letnička, ktorej vyhovuje februárový výsev pod sklo, no siať ju môžete aj v marci či apríli.
Darí sa jej na slnku aj v polotieni, pričom na dobrý rast jej postačuje pravidelná zálievka a prihnojovanie.
Stračka
Stračka patrí medzi druhy vhodné na výsev do chráneného prostredia – pareniska alebo skleníka – od februára do apríla.
Čo možno vysiať priamo do pôdy?
Priamy výsev do záhona zvládne napríklad ostropestrec mariánsky. Predpestovať si môžete aj bylinky, ako bazalku alebo majoránku.
Ak túžite po bohato kvitnúcej záhrade počas leta, február je kľúčovým mesiacom. Včasný výsev rozhodne o tom, či sa budete z farieb a kvetov tešiť celé leto.