Tieto kry a trvalky na jeseň nikdy nestrihajte – mohli by ste ich zničiť!

Hovorí sa, že rez kríkom prospieva a dodáva im novú silu. No pozor – nie vždy to platí!
Niektoré druhy totiž na jeseň nestrihajte vôbec, inak by ste im viac uškodili než pomohli.
Pri rastlinách to funguje podobne ako u ľudí – čo jednej prospieva, môže druhej ublížiť.
Jesenné strihanie sa bežne považuje za užitočné, pretože rastlina sa zbaví prebytočných výhonkov a môže svoju energiu smerovať tam, kde ju najviac potrebuje.
Lenže existujú aj výnimky – druhy, ktoré „odľahčovanie“ na jeseň neznášajú dobre. Ktoré to sú?
Rododendron (pěnišník)
Tento okrasný ker rez nepotrebuje každý rok. Naopak, podľa skúsených záhradkárov by sa mal strihať čo najmenej.
Nástroj po ňom siahnite iba vtedy, ak ide o starší ker, ktorý už redne a jeho konáre nesú len zopár listov. Husté vetvy mu totiž poskytujú prirodzenú oporu pred vetrom, dažďom aj snehom.
Ak sa rozhodnete rododendron predsa len prestrihnúť, urobte to až na jar po odkvitnutí. Odstráňte približne tretinu koruny a konáre skráťte o 30–60 centimetrov.
Dávajte pozor, aby ste na vetvách nenechali „pahýle“ – rastlina potom rýchlejšie obrastie a vytvorí silné nové výhonky.
Po strihaní doprajte kríku vhodné hnojivo určené priamo pre rododendrony, ktoré sa do pôdy uvoľňuje postupne.
Ako bonus môžete ku koreňom pridať izolačnú vrstvu z pilín, ktorá ho ochráni pred chladom.
Zlatovka (forzýtia)
Zlatovku na jeseň určite nestrihajte. Rez jej doprajte až v máji, po odkvitnutí, keď je čas odstrániť staré výhonky.
Ak tento krok vynecháte, riskujete, že ker bude redší a bude mať menej pukov.
Postupujte nasledovne: silné výhony zrežte záhradníckymi nožnicami čo najbližšie pri zemi, aby mladé výhonky mali dostatok priestoru.
Staršie, previsnuté vetvy skráťte približne na polovicu a odkvitnuté časti tiež. Počet nových výhonov nechajte rovnaký, ako ste odstránili – zlatovka je odolná a veľmi rýchlo sa regeneruje.
Magnólia
Magnólia je známa tým, že rez znáša veľmi zle. Jej konáre sa po zastrihnutí hoja pomaly a ľahko podliehajú chorobám.
Preto je najlepšie nechať ju rásť prirodzene a nožnice vytiahnuť len vtedy, keď je to nevyhnutné – ideálne po odkvitnutí.
Vtedy odstráňte len suché, choré alebo poškodené konáre. Používajte dezinfikované nástroje, aby sa do rastliny nedostali infekcie.
Aj keď ide len o drobnú úpravu, magnólia sa z nej spamätáva ťažko, preto ju nikdy nerežte zbytočne.
Ďalšie rastliny, ktoré chcú mať na jeseň pokoj
Tavolníky (spirea) – Pri týchto kríkoch záleží, či kvitnú na starom alebo na novom dreve.
- Ak kvitnú na starých výhonkoch, zrežte ich hneď po odkvitnutí, po prvý silný púčik.
- Ak kvitnú na nových výhonkoch, s rezom počkajte až do jari a rastlinu skráťte približne o polovicu.
Vilín (hamamel) – Tento krásny ker potrebuje dostatok priestoru, nie ostré nožnice.
Vilín má prirodzene rozložitú korunu, preto ho režte len vtedy, keď je to nevyhnutné – a aj to až na jar.
Zhrnutie:
Nie každý ker si žiada jesenný rez. Rododendron, zlatovka, magnólia, tavolníky či vilín ocenia, ak ich na jeseň necháte oddychovať.
Vďaka tomu sa na jar prebudia silnejšie, zdravšie a odmenia vás bohatým kvitnutím.