Tieto kroky musíte urobiť, aby sa vianočná hviezda dožila aj ďalších Vianoc

vianočná hviezda
vianočná hviezda Foto: depositphotos.com

Vianočná hviezda patrí k najobľúbenejším rastlinám zimného obdobia. Jej výrazné červené, ružové či biele listene tvoria atmosféru Vianoc, no typickým problémom je, že po sviatkoch začne rýchlo strácať listy a mnohé rastliny končia v koši. Dobrou správou je, že poinsettia nie je jednorazová dekorácia – pri správnej starostlivosti dokáže prežiť roky a každý rok sa môže opäť sfarbiť. Vyžaduje si to však presný režim a pochopenie toho, čo jej skutočne prospieva.

Prečo vianočná hviezda chradne po sviatkoch?

Pôvod rastliny prezrádza veľa. Poinsettia pochádza z Mexika, kde rastie ako trvácny ker. To znamená, že jej nevyhovujú prudké výkyvy teplôt ani mrazivé presuny. Najväčší šok pre rastlinu nastáva už pri nákupe – krátka cesta v zime medzi obchodom a autom ju môže oslabiť natoľko, že začne opadávať aj pri správnej domácej starostlivosti.

Ďalším rizikovým faktorom je umiestnenie v byte. Vianočná hviezda je mimoriadne citlivá na:

  • prievan
  • chlad pod 12 °C
  • teplo sálajúce z radiátorov
  • prudké zmeny teploty

Aj keď počas sviatkov väčšinou „vydrží“, po Novom roku sa jej oslabenie prejaví naplno.

Ako o ňu správne starať po Vianociach

Aby mala rastlina šancu dožiť sa ďalšieho roka, potrebuje od januára stabilné podmienky. Ideálne sú:

  • svetlé miesto, ale bez priameho zimného slnka
  • teplota 16–21 °C
  • mierna zálievka – substrát má byť vlhký, nie premočený

Pri nadmernom zalievaní hrozí hniloba koreňov. Poinsettia nemá rada ani preschnutie, ktoré spôsobí náhle opadávanie listov.

Jar: kľúčový bod na omladenie rastliny

Na prelome marca a apríla je vhodné urobiť omladzovací rez. Ten je pre dlhodobé pestovanie nevyhnutný.

  • Stonky skráťte približne na 10–15 centimetrov.
  • Rez podporí rast nových výhonkov a zabráni tomu, aby sa rastlina nepekne vyťahovala.

Po reze ju presuňte na veľmi svetlé miesto a začnite pravidelne zalievať. Od tohto obdobia môžete začať aj s hnojením – približne každé dva týždne univerzálnym hnojivom pre izbové rastliny.

Leto: rastlina potrebuje teplo, svetlo a vzduch

V teplejších mesiacoch môžete vianočnú hviezdu umiestniť aj vonku – na balkón alebo terasu. Platí však niekoľko pravidiel:

  • nikdy ju nevystavujte priamemu poludňajšiemu slnku
  • chráňte ju pred dažďom a vetrom
  • substrát udržujte neustále mierne vlhký
  • nezabúdajte na pravidelné hnojenie

Letný pobyt rastline veľmi prospieva – posilní ju, zahustí a pripraví na jeseň.

Jeseň: najdôležitejšia fáza celého roka

To, čo robí vianočnú hviezdu vianočnou, nie sú kvety, ale sfarbené listene. Aby sa zafarbili, rastlina potrebuje dlhé jesenné noci. V prírode ich dostane prirodzene, no v našich domácnostiach ju večerné osvetlenie ruší.

Ak chcete, aby sa listene sfarbili, musíte dodržať:

10 týždňov režimu tmy a svetla

Každý deň:

  • 14 hodín úplnej tmy
  • 10 hodín denného svetla

Tmu musíte zabezpečiť dôsledne – aj malé množstvo svetla (napr. z lampy, TV alebo chodby) môže proces prerušiť.

Ako tmu zabezpečiť?

Najjednoduchšia metóda je:

  • okolo 17:00 zakryť rastlinu nepriehľadnou kartónovou krabicou
  • okolo 7:00 ráno ju odkryť

Pri víkendovom neskoršom vstávaní jej mierne dlhšia tma neublíži.

Tento postup je vedecky overený: poinsettia patrí medzi rastliny, ktoré kvitnú (resp. farbia listene) pri krátkych dňoch a dlhých nociach.

Odmena za dôslednosť: nová, zdravšia a odolnejšia rastlina

Ak dodržíte celý jesenný režim, rastlina sa postupne začne meniť. Horné listy získajú výraznú farbu a celkový vzhľad bude pevnejší a zdravší než v čase kúpy.

Pri správnej starostlivosti môže jedna jediná vianočná hviezda prežiť mnoho rokov a opakovane vás tešiť svojimi farbami každú zimu.

