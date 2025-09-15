Tieto jedlé kry zvládne pestovať každý. Krásne, nenáročné a plné chutných plodov

Jedlé kry patria medzi najvďačnejšie rastliny v záhrade. Sú nenáročné na pestovanie, počas roka skrášľujú priestor listami a kvetmi a navyše prinášajú chutné plody. Môžu poslúžiť ako solitérne dreviny, ako súčasť živého plota alebo ako praktické riešenie tam, kde potrebujete zakryť prázdne miesto či nevzhľadný kút.
Na rozdiel od klasických ríbezlí či egrešov existuje množstvo ďalších druhov, ktoré stoja za pozornosť. Prinášajú nielen úrodu, ale aj zaujímavý vzhľad a niektoré z nich dokonca netradičné chute.
Trnka – tradičný a odolný ker
Trnka patrí medzi pôvodné druhy, ktoré si poradia aj v menej priaznivých podmienkach. Jej plody sú síce kyslé a trpké, no pri správnom spracovaní chutia výborne. Využívajú sa na prípravu lekvárov, sirupov, kompótov či likérov. Okrem toho má ker vysokú odolnosť voči mrazu a dlhovekosť, vďaka čomu sa hodí takmer do každej záhrady.
Rakytník – zdroj vitamínov
Rakytník sa stal obľúbeným najmä pre svoje oranžové plody, ktoré obsahujú obrovské množstvo vitamínu C. Rastlina je nenáročná, dobre znáša chlad aj sucho a dokáže rásť v rôznych podmienkach. Pri pestovaní je dôležité pamätať na to, že ide o dvojdomý ker – pre úrodu je potrebné mať samčiu aj samičiu rastlinu. Plody sa využívajú na výrobu sirupov, olejov, džemov alebo sušených čajov.
Muchovník – sladký ker zo Severnej Ameriky
Muchovník je menej známy ker, ktorý pochádza z USA a Kanady. Má sladké plody pripomínajúce čučoriedky, ktoré sú vhodné na priamu konzumáciu aj na spracovanie. Podľa druhu a odrody môže rásť ako menší strom alebo ker. Výhodou je, že si nevyžaduje častý rez a nie je veľmi náchylný na choroby.
Hlošina – ozdobná aj úžitková
Hlošina pochádza z Ázie, no v našich podmienkach sa jej darí veľmi dobre. Je plne mrazuvzdorná a jej listy môžu mať rôzne odtiene, čo z nej robí dekoratívny prvok záhrady. Na jeseň prináša červené alebo žlté plody, ktoré sa dajú využiť na kompóty, sirupy alebo želé. Vďaka dobrej znášanlivosti rezu ju možno ľahko tvarovať podľa potreby.
Jedlé kry dokážu skombinovať estetiku s úžitkom. Poslúžia ako prirodzený živý plot, zaplnia prázdne miesta v záhrade a pritom prinesú úrodu, ktorú ocení celá rodina. Výber je široký – od tradičnej trnky cez moderný rakytník až po menej známe druhy ako muchovník či hlošina. Každý z nich má svoje špecifiká, no spoločným znakom je nenáročnosť a množstvo možností využitia.