Tieto izbové rastliny si radšej nekupujte. Lákajú hmyz priamo do vášho domova

Izbové rastliny sú obľúbenou súčasťou domácností – prinášajú kúsok prírody aj tam, kde je betón a sklo, zlepšujú kvalitu ovzdušia a vytvárajú príjemnú atmosféru. Mnohí ľudia si ich kupujú aj preto, že zelené rastliny dokážu znížiť stres a navodiť pocit pokoja. Niektoré druhy dokonca prirodzene odpudzujú škodcov. No existuje aj opačná skupina rastlín, ktorá namiesto ochrany láka do interiéru nežiaduceho hmyzu.
Ak si chcete doma udržať čistotu a vyhnúť sa mravcom, komárom či larvám, určite by ste sa mali vyhnúť týmto rastlinám.
Aloe vera – liečivá rastlina s nepríjemnou daňou
Aloe vera patrí medzi najznámejšie a najrozšírenejšie izbové rastliny. Je cenená pre svoje hojivé a chladivé účinky, využíva sa na pokožku aj v kozmetike. Napriek jej výhodám má však jednu výraznú nevýhodu – dokáže pritiahnuť hmyz, a to najmä komára smutnicového.
Najväčším rizikom je preliatie rastliny. V príliš vlhkej pôde sa týmto drobným škodcom skvele darí a radi tu kladú vajíčka. Larvy následne poškodzujú korene, čo môže viesť k postupnému odumretiu celej rastliny.
Pivonka – kráľovná krásy, ktorá priťahuje mravce
Len máloktorá rastlina dokáže rozžiariť priestor tak, ako pivonka. Jej bohaté kvety pôsobia luxusne a romanticky. Bohužiaľ, práve pivonky lákajú mravce, pretože produkujú sladký nektár, ktorý je pre nich neodolateľný.
Ak máte pivonky v kuchyni alebo jedálni, môže to byť problém. Mravce neodolajú nielen sladkej šťave z kvetov, ale rýchlo ich zláka aj jedlo, ktoré nájdu na stole či linke.
Muškáty – farebná krása s nevítanými hosťami
Muškáty patria k najčastejšie pestovaným rastlinám v domácnostiach aj na balkónoch. Sú odolné, dlho kvitnú a rozžiaria priestor svojimi veselými farbami. No práve muškáty priťahujú vošky a larvy smutníc.
Tieto malé potvorky sa však nezastavia len pri muškátoch – ľahko sa presunú aj na ďalšie rastliny vo vašej domácnosti. Boj s nimi býva zdĺhavý a únavný, preto je dobré kombinovať muškáty s rastlinami, ktoré naopak hmyz odpudzujú, napríklad s levanduľou alebo rozmarínom.
Sukulenty – nenáročné, no sladká miazga láka škodcov
Sukulenty sú momentálne veľkým trendom. Ľudia ich milujú, pretože sú takmer bezúdržbové – zvládnu sucho, nepotrebujú časté polievanie a vydržia aj v tmavšom kúte bytu. Napriek tomu ani ony nie sú bez rizika.
Niektoré druhy produkujú sladkú miazgu, ktorá je hotovým magnetom pre mravce a červy. Ak sa títo škodcovia premnožia, môžu spôsobiť nielen estetický neporiadok, ale aj poškodenie samotnej rastliny.
Ako sa brániť proti hmyzu v kvetináčoch?
Ak si všimnete, že po listoch vašej rastliny lezú malé chrobáčiky alebo že sa v listoch objavujú dierky, nečakajte, kým sa problém rozšíri. Jednoduchým riešením je postrek z vody a trochy alkoholu, ktorý pôsobí ako prírodný insekticíd. Tento spôsob vám pomôže zbaviť sa neželaných návštevníkov a zároveň ochráni aj ďalšie rastliny vo vašej domácnosti.
Zhrnutie
Izbové rastliny sú krásnym doplnkom interiéru a väčšinou prinášajú viac úžitku než škody. No pri výbere by ste mali myslieť aj na to, že niektoré druhy môžu byť lákadlom pre hmyz. Aloe vera, pivonka, muškát či niektoré sukulenty môžu do bytu pritiahnuť mravce, larvy alebo smutnice.
Ak sa im predsa len nechcete vzdať, dôležitá je správna starostlivosť – nepremokriť pôdu, pravidelne kontrolovať listy a v prípade potreby zasiahnuť prírodnými prostriedkami. Tak si uchováte krásu rastlín a zároveň zabránite tomu, aby sa váš byt stal rajom pre hmyz.