Tieto izbové rastliny podľa feng-šuej priťahujú zdravie, šťastie aj bohatstvo. Máte ich doma?

Podľa učenia feng-šuej existujú rastliny, ktoré dokážu priniesť majiteľovi prosperitu, pohodu a šťastie. Mnohé z nich sú pritom bežné, nenáročné izbovky, ktoré má doma takmer každý.
Viete, ktoré kvety a zelené rastliny by mali byť podľa tohto čínskeho systému súčasťou domácnosti? Možno ste o to svoje šťastie už dávno pestovali, len ste o tom netušili.
Feng-šuej pomáha aj pri výbere rastlín
Keď sa na človeka lepí smola, je ľahké začať premýšľať o osude, šťastí či zlej energii.
Ak sa veci kazia jedna za druhou a máte pocit, že sa proti vám spojil celý svet, možno vás prekvapí, že feng-šuej odporúča v takých momentoch siahnuť po izbových rastlinách.
V ázijských kultúrach je to jasné – priestor okolo seba možno usporiadať tak, aby podporoval rovnováhu jin a jang.
Rastliny dokážu „rozprúdiť“ pozitívnu energiu čchi a zmierniť vplyv tej negatívnej. A to všetko vďaka správnemu výberu zelených spoločníkov.
Izbové rastliny, ktoré prinášajú šťastie
Orchidea – elegancia, duchovnosť a úspech
Orchidey patria medzi najpôsobivejšie izbovky. Sú krásne, pôsobia luxusne a vo feng-šuej majú dôležité miesto. Spájajú sa s čistotou, plodnosťou a celkovou harmóniou.
Hodia sa nielen do obývačky, ale aj do kancelárie či meditačných priestorov. Aktivujú jemnú, pozitívnu energiu a pôsobia na vyššie čakry.
Toulcovka (lopatkovec) – očista a pokoj
Toulcovka je známa svojimi výraznými bielymi kvetmi a schopnosťou čistiť vzduch. Nenáročná, no zároveň veľmi dekoratívna, vnáša do domácnosti pocit sviežosti.
Podľa feng-šuej je to rastlina, ktorá priťahuje pokoj a šťastie, pokiaľ má pravidelnú zálievku a dostatok starostlivosti.
Potos – nenápadný magnet na šťastie
Potos je absolútny klasik medzi izbovkami. Darí sa mu aj v tmavších kútoch a často rastie aj vo vode.
Práve jeho nenáročnosť a vitalita z neho podľa feng-šuej robia rastlinu, ktorá priťahuje prosperitu a príjemnú energiu.
„Šťastný bambus“ – symbol úspechu a harmónie
Zelené bambusové stonky sú typickým prvkom ázijskej estetiky. Minimalistické, elegantné a veľmi obľúbené.
Hoci sa bežne nazývajú bambusom, v skutočnosti ide o druh dracény (Dracaena sanderiana). Vo feng-šuej reprezentuje rovnováhu, múdrosť a prúd pozitívnej energie.
Tlustica (Crassula) – rastlina bohatstva
Tlustica je známa najmä svojimi pevnými, lesklými listami. Aj keď nekvitne často, svojím vzhľadom pôsobí zdravo a životaschopne. Podľa feng-šuej je symbolom prosperity a finančného rastu.
Navyše existuje viac odrôd, ktoré zdobia listy rôznych tvarov.
Aloe vera – ochrana a sila
Aloe vera je obľúbená najmä pre šťavnaté listy plné liečivého gélu. Vo feng-šuej sa odporúča umiestniť ju na východ či severný okraj bytu.
Okrem tradičnej formy existujú aj atraktívne varianty, napríklad tie so špirálovitým rastom – podľa feng-šuej ešte silnejšie priťahujú priaznivú energiu.
Fíkus, eukalyptus, ženšen a ďalšie
Medzi rastliny, ktoré podporujú šťastnú a harmonickú domácnosť, patrí aj fíkus pružný (Ficus elastica), eukalyptus alebo ženšen.
Každá z nich má iný energetický vplyv, no všetky podľa feng-šuej prispievajú k lepšiemu prúdeniu čchi v domácnosti.
Kam rastliny umiestniť?
Zvyčajne sa odporúča využiť najmä juhovýchodný roh bytu – ten je podľa feng-šuej prepojený s prosperitou.
Systém feng-šuej je však zložitý a pracuje s mnohými pravidlami, takže dôležité je sledovať aj celkové usporiadanie priestoru a energiu, ktorú v ňom cítite.