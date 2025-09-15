Tieto drobné chrobáčiky zachránia vašu záhradu. Denne zjedia desiatky škodcov

Lienky patria medzi najznámejší a zároveň najdôležitejší hmyz našej prírody. Sú nenahraditeľnými pomocníkmi záhradkárov aj poľnohospodárov, pretože pomáhajú udržiavať rovnováhu v ekosystéme.
Nenásytní lovci vošiek
Najznámejším druhom v Európe je lienka sedembodková (Coccinella septempunctata). Dospelá lienka dokáže denne skonzumovať desiatky vošiek, čo predstavuje približne 40 – 50 kusov. Tým výrazne prispieva k ochrane rastlín pred škodcami. Larvy sú pritom rovnako dravé ako dospelé jedince.
Dĺžka života a vývoj
Lienky sa dožívajú zvyčajne jeden rok. Počas svojho života prechádzajú štyrmi vývinovými štádiami – vajíčko, larva, kukla a dospelý jedinec. Na jeseň sa väčšina druhov zhromažďuje a pripravuje na zimný spánok, ktorý prečkajú v úkrytoch pod kôrou stromov, v lístí alebo v budovách.
Farebné varovanie
Typickým znakom lienok je kontrastné sfarbenie. Červená, oranžová či žltá farba s čiernymi bodkami je varovným signálom pre vtáky a iných predátorov. Lienky totiž obsahujú obranné chemické látky (alkaloidy), ktoré sú horké a pre väčšinu živočíchov nechutné. Počet bodiek nemá nič spoločné s vekom – ide iba o druhovú odlišnosť.
Rozmanitosť potravy
Hoci väčšina druhov sa živí voškami, existujú aj špecializované lienky:
- niektoré lovia červce
- iné sa živia hubovým povlakom na listoch (napríklad múčnatkou)
- dokonca existujú aj rastlinožravé druhy, ktoré požierajú listy tykvovitých alebo ľuľkovitých rastlín
Táto potravná rozmanitosť umožňuje lienkam obsadiť rôzne biotopy po celom svete.
Invazívne druhy
V Európe sa v posledných desaťročiach rozšírila lienka východná (Harmonia axyridis), ktorá bola pôvodne dovezená na biologickú ochranu rastlín. Vďaka svojej odolnosti a dlhej aktivite počas roka sa však stala invazívnym druhom a v niektorých oblastiach vytláča pôvodné európske lienky. Podobný jav nastal aj opačne – lienka sedembodková sa stala invazívnym druhom v Severnej Amerike.
Rozmnožovanie
Samička kladie vajíčka v skupinkách po 20 až 40 kusoch. V priebehu života ich môže naklásť niekoľko stoviek. Larvy sa liahnu už po niekoľkých dňoch a okamžite začínajú loviť vošky. Takáto vysoká plodnosť je jedným z dôvodov, prečo sú lienky také účinné v regulácii škodcov.
Nepriatelia lienok
Napriek účinnej obrane majú lienky svojich nepriateľov. Sú nimi:
- parazitické osičky, ktoré kladú vajíčka do tela lienky
- baktérie a huby, ktoré spôsobujú ochorenia
- niektoré druhy vtákov, napríklad vrabce, ktoré dokážu zniesť ich chemickú ochranu
Nebezpečné sú aj extrémne klimatické podmienky – sucho, horúčavy či mrazy.
Zaujímavosti o lienkach
- Na svete existuje viac než 5 000 druhov lienok.
- V mnohých kultúrach sú symbolom šťastia a ochrany.
- Okrem svojej praktickej úlohy v prírode sú tiež predmetom vedeckého výskumu – najmä pre svoju obrannú chémiu a schopnosť prispôsobiť sa novým prostrediam.
Lienky sú teda viac než len pôvabné chrobáčiky. Sú kľúčovou súčasťou ekosystému a zároveň našimi spojencami v boji proti škodcom.