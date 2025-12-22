Tieto domáce maškrty pre miláčikov zmiznú rýchlejšie než vianočné koláče. Hotové ich zvládnete za 20 minút

Hľadáte vianočný darček, ktorý naozaj poteší psa, mačku alebo aj králika? Domáce maškrty sú ideálnou voľbou – sú lacné, rýchle na prípravu a spravidla zdravšie než tie kupované. Stačí pár bežných surovín, trocha času a vytvoríte pochúťku, pri ktorej presne viete, čo vášmu zvieraťu dávate. Pripravili sme pre vás overené recepty, ktoré zvládne každý, aj bez skúseností s pečením.
Aj domáci miláčikovia patria k rodine a pod vianočným stromčekom by nemali zostať bez pozornosti. Dobrota je ideálny dar – poteší okamžite a zároveň môže byť prínosom pre zdravie. V obchodoch však často nájdete maškrty s vysokým obsahom soli, farbív, dochucovadiel či konzervantov. Domáce maškrty sú preto lepšou alternatívou, pretože si ich zloženie viete prispôsobiť konkrétnemu zvieraťu, jeho veku aj citlivosti trávenia. Navyše sa dobre skladujú a môžete ich pripraviť aj do zásoby.
Ako vybrať správne vianočné maškrty?
Všetko závisí od toho, komu sú určené. Pes, mačka a králik majú rozdielne výživové potreby, preto treba suroviny vyberať rozumne. Spoločné pravidlo však platí pre všetkých:
bez soli, cukru, korenia, cibule a cesnaku.
- Psy obľubujú mäso, ryby, mrkvu, tekvicu, pečeň a ovsené vločky.
- Mačky preferujú čisto mäsové maškrty, najmä z rýb alebo kuracieho mäsa.
- Králiky a morčatá nesmú obilniny, vajcia ani mliečne výrobky – vhodná je sušená zelenina a bylinky.
1. Pečené kuracie sušienky pre psov
Tieto pevnejšie sušienky ocenia najmä stredné a veľké plemená, ktoré si rady niečo dlhšie požuť.
Budete potrebovať:
- 200 g kuracieho mäsa (uvareného a rozmixovaného)
- 1 vajce
- 100 g ovsených vločiek
- 2 lyžice tekvicového pyré (pre lepšiu vôňu a chuť)
Postup:
- Všetky suroviny dôkladne premiešajte, aby vznikla kompaktná hmota.
- Cesto rozvaľkajte na plát hrubý asi 0,5 cm a vykrajujte malé tvary – hviezdičky pôsobia vianočne.
- Pečte 20 až 25 minút pri 160 °C.
- Po vychladnutí skladujte v uzatvárateľnej nádobe, kde vydržia až dva týždne.
2. Rybacie maškrty pre mačky
Tieto dobroty zvyknú doma zmiznúť ešte skôr, než úplne vychladnú. Sú aromatické a pre mačky mimoriadne lákavé.
Ingrediencie:
- 1 malá konzerva tuniaka vo vlastnej šťave
- 1 vajce
- 3 lyžice ovsenej múky (vločky môžete rozmixovať)
Postup:
- Všetky suroviny zmiešajte do hladkej hmoty.
- Tvarujte malé guľôčky alebo placky.
- Pečte 10 až 12 minút pri 170 °C.
- Po vychladnutí uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 5 dní.
3. Pečeňové sušienky pre psov
Osvedčená klasika, ktorá nikdy nesklame. Pečeň má výraznú vôňu a psy ju milujú.
Budete potrebovať:
- 200 g hydinovej pečene
- 1 vajce
- 2 lyžice hladkej múky
- trochu vody podľa potreby
Pečeň rozmixujte na jemnú kašu, pridajte vajce a múku. Ak je zmes príliš hustá, prilejte trochu vody. Hotové cesto nalejte na plech vystlaný papierom na pečenie a pečte 20 minút pri 170 °C. Po upečení nakrájajte na malé kocky a ešte ich dosušte pri 100 °C približne 20 minút, aby vydržali dlhšie.
4. Sušená zelenina a ovocie pre králiky a morčatá
Jednoduchá, zdravá maškrta vhodná nielen na Vianoce, ale aj počas celého roka.
Najvhodnejšie suroviny:
mrkva, paštrnák, jablko, petržlen, cuketa, tekvica.
Postup:
- Zeleninu alebo ovocie nakrájajte na tenké plátky.
- Sušte v rúre pri 60 až 70 °C alebo v sušičke potravín.
- Po vysušení skladujte v papierovom vrecku – vydržia niekoľko mesiacov.