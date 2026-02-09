Tieto čaje pred spaním radšej nepite. O spánok by ste mohli prísť!

Ak si chcete dopriať kvalitný a ničím nerušený spánok, mali by ste okrem iného myslieť aj na to, aké nápoje si dávate večer.
Niektoré druhy čajov totiž môžu organizmus zbytočne povzbudiť a pripraviť ho o potrebný oddych.
Spánok patrí medzi základné piliere zdravého životného štýlu.
Preto je dôležité dodržiavať pravidlá spánkovej hygieny – chodiť spať aj vstávať v približne rovnakom čase, neprespávať dlhé hodiny cez deň a večer sa vyhýbať ťažkým jedlám či nevhodným nápojom.
Pred spaním je ideálne venovať sa už len pokojným aktivitám. Ak budete spať málo, telo vám to rýchlo dá najavo – objaví sa únava, podráždenosť aj problémy so sústredením.
Tipy, čo vám môže pomôcť rýchlejšie zaspať, nájdete aj v tomto videu:
Čaj pite s dostatočným predstihom
Mnohí si po práci radi vychutnajú šálku čaju na upokojenie. Nie každý druh je však vhodný na večer.
Niektoré čaje majú silné povzbudzujúce účinky, iné zas pôsobia močopudne a môžu vás v noci vyrušiť častým chodením na toaletu.
Najlepšie je vypiť čaj s dostatočným časovým odstupom pred spaním.
Podľa prirodzeného biorytmu organizmu je ideálny čas na pitie tekutín medzi 15. a 19. hodinou v zimnom období a medzi 16. a 20. hodinou v lete.
Práve v tomto čase sú najaktívnejšie obličky a močový mechúr.
Vyhnite sa zelenému čaju Sencha
Zelený čaj Sencha je často označovaný ako nápoj bohov, mladosti a dlhovekosti. Obsahuje množstvo prospešných látok a má výrazné povzbudzujúce účinky.
Práve preto je vhodnejší na ráno alebo dopoludnie, keď vám dodá energiu na celý deň.
Podľa tradície sa najkvalitnejšia sencha zbiera od začiatku apríla do konca mája. Lístky sa následne naparujú, aby sa zabránilo oxidácii a zachovali sa všetky cenné vlastnosti.
Zaujímavosťou je, že proces naparovania sa opakuje až trikrát.
Sencha obsahuje kofeín, ktorý je viazaný na triesloviny. Tie sa uvoľňujú postupne, takže povzbudzujúci účinok trvá pomerne dlho.
Práve preto nie je vhodná na večerné pitie a už vôbec nie pred spaním.
Večer sa vyhnite aj čiernemu čaju Earl Grey
Earl Grey patrí medzi najobľúbenejšie čierne čaje na svete. Preslávil sa najmä na anglickom kráľovskom dvore a dodnes si získava priaznivcov vďaka svojej výraznej chuti s citrusovým nádychom.
Okrem toho podporuje fyzickú aj psychickú aktivitu.
Tento čaj je síce zdraviu prospešný, no len v primeranom množstve a v správnom čase.
Pôsobí ako silný antioxidant, pomáha bojovať proti voľným radikálom, podporuje imunitu, trávenie a chráni močové cesty pred infekciami.
Ak si ho však dáte večer, môže vám výrazne narušiť spánok. Pred spaním môže spôsobovať nespavosť, búšenie srdca či dokonca pocity úzkosti. Preto je lepšie dopriať si ho počas dňa.
Na noc nie je vhodný ani čaj Pu-Erh
Pu-Erh, známy aj ako pu’er, je fermentovaný čaj s tisícročnou tradíciou. Hovorí sa, že jeho pravidelné pitie prispieva k dlhému a zdravému životu.
Vyrába sa z listov čajovníka čínskeho v provincii Yunnan.
Spracovanie prebieha v dvoch fázach. Najskôr sa lístky upravujú podobne ako pri zelenom čaji, potom nasleduje fermentácia, dlhodobé skladovanie a zrenie pri vysokej vlhkosti.
Čím dlhšie čaj dozrieva, tým výraznejšiu chuť získava.
Pu-Erh pomáha znižovať hladinu nezdravého cholesterolu, podporuje trávenie tukov a môže byť dobrým pomocníkom pri chudnutí.
Obsahuje však aj pomerne veľa kofeínu, ktorý má povzbudzujúci účinok. Preto je vhodnejšie piť ho skôr ráno alebo dopoludnia, nie večer.
Zhrnutie
Ak chcete lepšie spať, mali by ste sa večer vyhýbať najmä týmto čajom:
- zelený čaj Sencha,
- čierny čaj Earl Grey,
- fermentovaný čaj Pu-Erh.
Namiesto nich siahnite radšej po jemných bylinkových čajoch bez kofeínu a doprajte svojmu telu pokoj, ktorý potrebuje na kvalitný oddych.
Ak chceš, môžem ti nabudúce pomôcť aj s výberom čajov, ktoré sú naopak ideálne pred spaním.