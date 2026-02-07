Tichý nepriateľ v obývačke. Keď presedíme viac než polovicu dňa, trpí srdce, mozog aj imunita

sedenie na gauči
sedenie na gauči Foto: www.shutterstock.com

Sedavý spôsob života sa stal typickou súčasťou modernej doby. Trávime dlhé hodiny za stolom v práci, pri televízii, počítači alebo pri oddychu s knihou. To, čo pôsobí neškodne, však má na organizmus preukázateľne negatívny vplyv. Dlhé sedenie zvyšuje riziko viacerých chronických ochorení, zhoršuje kondíciu a ovplyvňuje aj psychické zdravie. A hoci to škodí ľuďom v každom veku, seniori sú na následky sedavosti obzvlášť citliví.

Koľko času vlastne presedíme?

Odborné prieskumy ukazujú, že veľká časť dospelej populácie presedí viac než polovicu svojho bdelého času. U mnohých ľudí to vychádza na 7 až 8 hodín denne, niekedy aj viac. Problém nie je v samotnom sedení, ale v tom, že telo zostáva príliš dlho v neaktivite.

Prečo je dlhé sedenie škodlivé?

Výskumy jednoznačne potvrdzujú, že dlhodobé sedenie je rizikovým faktorom pre viaceré ochorenia. Nejde o dramatické prirovnanie ku škodlivosti fajčenia, ale o reálne pozorované súvislosti medzi dĺžkou sedenia a zdravotnými komplikáciami.

Overené zdravotné riziká sedavého života:

  • vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení
  • zvýšené riziko cukrovky 2. typu
  • väčšia pravdepodobnosť vzniku obezity
  • oslabenie svalov a zhoršená pohybová funkcia
  • zvýšená hladina krvného tlaku a zhoršené hodnoty tukov v krvi
  • spomalený metabolizmus

Dlhé sedenie tiež spôsobuje nižší krvný obeh v mozgu, čo môže viesť k poklesu sústredenosti, rýchlejšiemu pocitu únavy či zhoršeniu kognitívnych funkcií. Nejde o poškodenie mozgu v zmysle trvalých zmien, ale o dočasné zhoršenie jeho výkonnosti.

Prečo sú starší ľudia ohrození ešte viac?

U seniorov sa dôsledky sedavosti prejavujú oveľa výraznejšie. Telo staršieho človeka reaguje na neaktivitu rýchlejším úbytkom svalov, zhoršením rovnováhy a slabším fungovaním imunitného systému.

Prečo je pre starších ľudí škodlivé aj dlhé ležanie?

  • znižuje sa ventilácia pľúc
  • hlieny sa z tela odstraňujú pomalšie
  • zvyšuje sa riziko infekcií dýchacích ciest

To však neznamená, že každé ležanie vedie k zápalu pľúc. Riziko rastie najmä vtedy, keď je pohybu málo a ležanie je dlhodobé.

Ako negatívne účinky zvrátiť?

Odpoveď je jednoduchá a vedecky potvrdená: pravidelné prerušovanie sedenia a dostatok prirodzeného pohybu počas dňa.

Čo skutočne pomáha:

  • každých 30–60 minút vstať, ponaťahovať sa alebo prejsť pár krokov
  • domáce cvičenie s vlastnou váhou – napríklad niekoľko drepov či jednoduché cviky pri stoličke
  • každý deň aspoň mierna chôdza (aj 10 minútové prechádzky majú preukázateľný efekt)
  • 2–3× týždenne ľahký silový tréning na podporu svalov

Výskumy ukazujú, že aj krátke prechádzky počas dňa dokážu zlepšiť hladinu cukru v krvi, tlak, náladu a celkovú vitalitu.

Pohyb ako prírodné antidepresívum

Pravidelná fyzická aktivita preukázateľne:

  • znižuje stres
  • zlepšuje náladu
  • podporuje kvalitný spánok
  • pomáha udržiavať emocionálnu stabilitu
  • posilňuje imunitný systém

U starších ľudí má dobrá psychická kondícia výrazný vplyv na celkové zdravie. Pohyb tak nie je luxus, ale prirodzená súčasť zdravého života.

Zhrnutie

  • dlhé sedenie škodí
  • pravidelné prerušovanie sedu aj krátkym pohybom prospieva
  • seniori sú citlivejší na následky neaktivity
  • pohyb chráni telo aj myseľ

