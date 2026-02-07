Tichý nepriateľ v obývačke. Keď presedíme viac než polovicu dňa, trpí srdce, mozog aj imunita

Sedavý spôsob života sa stal typickou súčasťou modernej doby. Trávime dlhé hodiny za stolom v práci, pri televízii, počítači alebo pri oddychu s knihou. To, čo pôsobí neškodne, však má na organizmus preukázateľne negatívny vplyv. Dlhé sedenie zvyšuje riziko viacerých chronických ochorení, zhoršuje kondíciu a ovplyvňuje aj psychické zdravie. A hoci to škodí ľuďom v každom veku, seniori sú na následky sedavosti obzvlášť citliví.
Koľko času vlastne presedíme?
Odborné prieskumy ukazujú, že veľká časť dospelej populácie presedí viac než polovicu svojho bdelého času. U mnohých ľudí to vychádza na 7 až 8 hodín denne, niekedy aj viac. Problém nie je v samotnom sedení, ale v tom, že telo zostáva príliš dlho v neaktivite.
Prečo je dlhé sedenie škodlivé?
Výskumy jednoznačne potvrdzujú, že dlhodobé sedenie je rizikovým faktorom pre viaceré ochorenia. Nejde o dramatické prirovnanie ku škodlivosti fajčenia, ale o reálne pozorované súvislosti medzi dĺžkou sedenia a zdravotnými komplikáciami.
Overené zdravotné riziká sedavého života:
- vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení
- zvýšené riziko cukrovky 2. typu
- väčšia pravdepodobnosť vzniku obezity
- oslabenie svalov a zhoršená pohybová funkcia
- zvýšená hladina krvného tlaku a zhoršené hodnoty tukov v krvi
- spomalený metabolizmus
Dlhé sedenie tiež spôsobuje nižší krvný obeh v mozgu, čo môže viesť k poklesu sústredenosti, rýchlejšiemu pocitu únavy či zhoršeniu kognitívnych funkcií. Nejde o poškodenie mozgu v zmysle trvalých zmien, ale o dočasné zhoršenie jeho výkonnosti.
Prečo sú starší ľudia ohrození ešte viac?
U seniorov sa dôsledky sedavosti prejavujú oveľa výraznejšie. Telo staršieho človeka reaguje na neaktivitu rýchlejším úbytkom svalov, zhoršením rovnováhy a slabším fungovaním imunitného systému.
Prečo je pre starších ľudí škodlivé aj dlhé ležanie?
- znižuje sa ventilácia pľúc
- hlieny sa z tela odstraňujú pomalšie
- zvyšuje sa riziko infekcií dýchacích ciest
To však neznamená, že každé ležanie vedie k zápalu pľúc. Riziko rastie najmä vtedy, keď je pohybu málo a ležanie je dlhodobé.
Ako negatívne účinky zvrátiť?
Odpoveď je jednoduchá a vedecky potvrdená: pravidelné prerušovanie sedenia a dostatok prirodzeného pohybu počas dňa.
Čo skutočne pomáha:
- každých 30–60 minút vstať, ponaťahovať sa alebo prejsť pár krokov
- domáce cvičenie s vlastnou váhou – napríklad niekoľko drepov či jednoduché cviky pri stoličke
- každý deň aspoň mierna chôdza (aj 10 minútové prechádzky majú preukázateľný efekt)
- 2–3× týždenne ľahký silový tréning na podporu svalov
Výskumy ukazujú, že aj krátke prechádzky počas dňa dokážu zlepšiť hladinu cukru v krvi, tlak, náladu a celkovú vitalitu.
Pohyb ako prírodné antidepresívum
Pravidelná fyzická aktivita preukázateľne:
- znižuje stres
- zlepšuje náladu
- podporuje kvalitný spánok
- pomáha udržiavať emocionálnu stabilitu
- posilňuje imunitný systém
U starších ľudí má dobrá psychická kondícia výrazný vplyv na celkové zdravie. Pohyb tak nie je luxus, ale prirodzená súčasť zdravého života.
Zhrnutie
- dlhé sedenie škodí
- pravidelné prerušovanie sedu aj krátkym pohybom prospieva
- seniori sú citlivejší na následky neaktivity
- pohyb chráni telo aj myseľ