Tichý jed v špajzi. Kedy už naklíčené zemiaky patria do koša a kedy im dať druhú šancu?

Zemiaky počas skladovania nezostávajú v úplnom pokoji. Sú to živé hľuzy, ktoré reagujú na teplotu, svetlo a vlhkosť. Najmä vyššie teploty a svetlo môžu spôsobiť klíčenie a zelenanie, čo je signálom zmien v ich chemickom zložení. Nie je to však dôvod na paniku — dôležité je vedieť rozlíšiť, kedy sú ešte použiteľné a kedy už predstavujú zdravotné riziko.
Ako pestovať vlastné zemiaky – praktický návod vo videu
Ak sa chcete vyhnúť skladovacím problémom a mať úplnú kontrolu nad kvalitou zemiakov, môžete si ich dopestovať aj doma. Pestovanie nie je náročné a vo videu nájdete názorné vysvetlenie krokov od výsadby až po zber.
Video: Ako si doma dopestovať kvalitné zemiaky
Prečo zemiaky klíčia a zelenajú?
Zemiaky začnú klíčiť, keď sú vystavené teplote okolo 15–20 °C alebo svetlu. V takých podmienkach si „myslia“, že je vhodný čas na rast. Pri klíčení a pri pôsobení svetla sa zvyšuje tvorba:
- chlorofylu (spôsobuje zelenú farbu)
- glykoalkaloidov (najmä solanín a chakonín)
Chlorofyl nie je škodlivý, ale jeho výskyt znamená, že hľuza bola vystavená svetlu — a to spravidla znamená aj zvýšené množstvo glykoalkaloidov.
Glykoalkaloidy: čo skutočne predstavuje riziko
Glykoalkaloidy sú prirodzené obranné látky rastlín z čeľade ľuľkovitých. V zdravých, nezelených a neklíčiacich zemiakoch sa ich množstvo pohybuje približne 20–100 mg/kg, čo je bezpečná hladina.
Za rizikových sa považujú hodnoty:
- nad 200 mg/kg — môžu vyvolať tráviace ťažkosti
- nad 400 mg/kg — predstavujú vysoké zdravotné riziko
Najviac glykoalkaloidov sa nachádza:
- v klíčkoch
- v zelených častiach šupky
- v očkách
- v miestach mechanického poškodenia
Tieto látky sa tepelne nerozkladajú, preto neplatí, že „sa vyvaria“. Odstrániť sa dajú iba mechanicky — ošúpaním a vyrezaním postihnutých miest.
Kedy je naklíčený zemiak stále použiteľný
Zemiak môžete použiť, ak:
- je pevný
- má len krátke klíčky
- nie je zelený
- nemá horkú chuť
- nie je scvrknutý
V takom prípade stačí:
- odstrániť všetky klíčky
- ošúpať hľuzu hrubšie
- vyrezať očká a prípadné poškodené miesta
Tým sa odstráni väčšina glykoalkaloidov, pretože sú koncentrované najmä v povrchových vrstvách.
Kedy zemiaky bezpečné nie sú
Zemiak radšej vyhoďte, ak spĺňa niektorú z týchto podmienok:
- je výrazne zelený (aj po ošúpaní)
- má dlhé klíčky
- je mäkký alebo scvrknutý
- má horkú chuť alebo pálivý pocit na jazyku
- je poškodený plesňou alebo hnilobou
V týchto prípadoch je pravdepodobné, že obsah glykoalkaloidov presahuje bezpečnú hranicu.
Pre citlivé skupiny — deti, tehotné ženy a ľudia s tráviacimi problémami — sa odporúča nepoužívať ani mierne naklíčené kusy.
Skutočná pravda o jablku pri zemiakoch
Tradičná rada, že jablko medzi zemiakmi spomaľuje klíčenie, má čiastočné vedecké opodstatnenie. Jablká uvoľňujú etylén, ktorý ovplyvňuje rast rastlín, no účinok na zemiaky je pomerne slabý.
Je pravda, že:
- etylén môže mierne ovplyvniť klíčenie
- nie je to však spoľahlivý spôsob predĺženia trvanlivosti
Najdôležitejšie podmienky skladovania zostávajú:
- tma
- chlad (ideálne 4–10 °C)
- sucho
- dostatok vzduchu
Zemiaky nepatria do chladničky, pretože pri nízkych teplotách sa škrob mení na cukor, čo spôsobuje sladkastú chuť a rýchlejšie hnednutie pri tepelnej úprave.
Čo urobiť so zemiakom, ktorý už nie je vhodný na jedenie?
Ak je zemiak už príliš mäkký alebo zelený, nepatrí na tanier. No stále môže poslúžiť:
- môžete ho zasadiť na záhrade a použiť ako sadivo (ak nie je napadnutý plesňou).
Týmto spôsobom sa „pokazený“ zemiak zmení na zdroj novej úrody.
Zhrnutie: Ako rozoznať bezpečný zemiak od rizikového
Bezpečný:
- tvrdý
- bez zelene
- s krátkymi klíčkami
- bez horkosti
- po ošúpaní bez podozrivých miest
Nebezpečný:
- zelený
- horký
- mäkký alebo scvrknutý
- s dlhými klíčkami
- s plesňou alebo hnilobou