Tichá hrozba moderných bytov. Nedostatok zásuviek môže vyústiť až do požiaru

Mnohé domácnosti dnes používajú výrazne viac elektrických zariadení než pred desať či dvadsiatimi rokmi. Napriek tomu zostáva v starších bytoch elektroinštalácia rovnaká, navrhnutá pre oveľa nižšiu spotrebu. Nedostatočný počet zásuviek môže v praxi viesť k tomu, že obyvatelia používajú predlžovačky a rozdvojky tam, kde by bolo bezpečnejšie vybudovať nové pevné pripojovacie body. To môže spôsobovať preťaženie jedného okruhu a v krajnom prípade viesť k prehrievaniu vedenia alebo k poruche.
Spotreba elektriny rastie rýchlejšie než modernizácia starších bytov
Domácnosti dnes bežne prevádzkujú mobilné telefóny, notebooky, televízory, domáce servery, inteligentné spotrebiče, klimatizácie či kuchynské roboty. To všetko v čase, keď staršie byty často fungujú na počte zásuviek, ktorý vyhovoval domácnosti s minimom elektroniky.
Tieto staršie elektroinštalácie síce môžu byť stále funkčné, ale v praxi bývajú nedimenzované na to, koľko spotrebičov sa dnes pripája naraz. To môže spôsobovať opakované vypínanie ističov alebo dlhodobé preťaženie jedného obvodu.
Predlžovačky nie sú nebezpečné samy o sebe, riziko vzniká až pri preťažení
Bežne sa používa viacero rozdvojok a predlžovacích káblov ako rýchle riešenie nedostatku zásuviek. Samotné používanie predlžovačky nie je problém, ak je použité kvalitné zariadenie, správne istený obvod a ak celkový výkon pripojených spotrebičov neprekročí jeho kapacitu.
Problém nastáva až vtedy, keď:
- na jednom okruhu je dlhodobo priveľa spotrebičov
- spotrebiče majú vysoký príkon (napr. rýchlovarná kanvica, sušič vlasov, ohrievač)
- predlžovačka je nekvalitná alebo poškodená
- je uložená tak, že sa nemôže ochladzovať (pod kobercami, za nábytkom)
Práve preťažené alebo nesprávne používané predlžovačky patria medzi časté zdroje prehrievania, nie však samotný nedostatok zásuviek.
Počet zásuviek by mal zodpovedať tomu, ako miestnosť skutočne používate
Pri návrhu elektroinštalácie sa odporúča vychádzať z reálnych potrieb miestnosti:
- Kuchyňa: najvyššie nároky — varná kanvica, kávovar, mikrovlnka, chladnička, rúra, umývačka. Veľké spotrebiče musia byť na vlastnom okruhu.
- Obývačka: televízor, herná konzola, reproduktory, nabíjačky, osvetlenie.
- Spálne a detské izby: nabíjanie zariadení, pracovný stôl s počítačom, lampy.
Správne rozmiestnenie zásuviek znižuje potrebu dlhých predlžovačiek a umožňuje rovnomerne rozložiť záťaž medzi viaceré okruhy.
Dvojzásuvky ako praktické rozšírenie existujúcej inštalácie
Ak jedna zásuvka nestačí, riešením môže byť montáž dvojzásuvky. Moderné dvojzásuvky možno nainštalovať do existujúcej krabice a ich šikmé usporiadanie uľahčuje pripojenie zariadení s rozmernejšími vidlicami. Toto riešenie je pravdivé a bežne sa odporúča elektrikármi ako bezpečná alternatíva rozdvojok.
Elektroinštalácia môže byť praktická aj estetická
V moderných interiéroch sa často využívajú viacnásobné rámiky, do ktorých možno umiestniť:
- klasické zásuvky
- vypínače
- USB nabíjacie porty
- ovládače inteligentnej domácnosti
Takéto riešenia sú plne bezpečné, ak sú správne zapojené a pochádzajú od certifikovaných výrobcov.
Prečo je dôležité myslieť dopredu
Počet elektrických zariadení bude v domácnostiach naďalej rásť. Preto sa odporúča pri rekonštrukcii alebo plánovaní elektroinštalácie počítať s rezervou do budúcnosti. Moderná elektroinštalácia:
- zvyšuje bezpečnosť
- znižuje riziko preťaženia
- uľahčuje každodenné fungovanie
- predlžuje životnosť spotrebičov aj samotných vodičov
Správne navrhnutý systém je investíciou nielen do komfortu, ale najmä do bezpečia.