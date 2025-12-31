Tetovanie môže poškodzovať bunky imunitného systému. Nová štúdia priniesla znepokojujúce zistenia

tetovanie
tetovanie Foto: depositphotos.com

Tetovanie rozhodne nie je výmyslom modernej doby. Archeologické nálezy dokazujú, že ľudia si zdobili telo pigmentmi už pred tisíckami rokov. Najstaršie známe tetovania pochádzajú z obdobia spred viac než 5 000 rokov. Príkladom je aj známa múmia tzv. ľadového muža Ötziho, na ktorej vedci identifikovali viac ako šesťdesiat tetovaných znakov. Ich význam nie je úplne jasný, no pravdepodobne súvisel s rituálmi, liečbou alebo spoločenským postavením.

Štúdia potvrdila, že tetovanie ovplyvňuje imunitný systém!

Hoci sa techniky tetovania za stáročia výrazne zmenili, samotný princíp zostáva rovnaký – pigment sa pomocou ihiel zavádza pod kožu, kde zostáva natrvalo. Práve tento fakt je predmetom záujmu moderného vedeckého výskumu.

Ako reaguje telo na tetovanie

Z medicínskeho hľadiska je tetovanie pre organizmus cudzím zásahom. Koža je narušená a do tela sa dostáva látka, ktorú imunitný systém prirodzene vníma ako cudziu. Obranné mechanizmy tela sa preto aktivujú okamžite po tetovaní.

Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú bunky imunitného systému nazývané makrofágy. Ich úlohou je pohlcovať a odstraňovať cudzie častice, baktérie, vírusy a odumreté bunky. Pri tetovaní makrofágy zachytávajú častice pigmentu, no nedokážu ich rozložiť ani úplne odstrániť z tela. Práve preto tetovanie zostáva v koži dlhodobo viditeľné.

Pigment a lymfatický systém

Výskumy potvrdili, že časť pigmentu z tetovania sa môže postupne presúvať do lymfatického systému, konkrétne do lymfatických uzlín. Tento jav je dnes dobre zdokumentovaný a využíva sa napríklad aj pri diagnostike – lymfatické uzliny ľudí s tetovaním môžu byť zafarbené atramentom.

Zatiaľ však neexistuje dôkaz, že by samotná prítomnosť pigmentu v lymfatických uzlinách automaticky spôsobovala vážne ochorenia. Ide skôr o známku toho, že imunitný systém sa s pigmentom dlhodobo „vyrovnáva“.

Dochádza k poškodeniu imunitných buniek?

Laboratórne štúdie, najmä na zvieracích modeloch, ukázali, že kontakt makrofágov s niektorými typmi pigmentov môže viesť k ich poškodeniu alebo zánik. Ide však o lokálne a obmedzené procesy, nie o masívne ničenie imunitného systému.

Dôležité je zdôrazniť, že tieto výsledky pochádzajú prevažne z experimentov na myšiach alebo z laboratórnych podmienok. Priame dôkazy o tom, že by tetovanie výrazne oslabovalo imunitu zdravých ľudí v bežnom živote, zatiaľ neexistujú.

Tetovanie a reakcia na očkovanie

Niektoré experimentálne štúdie naznačili, že intenzívna imunitná reakcia na tetovanie môže dočasne ovplyvniť odpoveď organizmu na iné podnety, napríklad na očkovanie. Opäť však ide o výsledky získané najmä zo zvieracích modelov, ktoré nemožno automaticky prenášať na ľudí.

V klinickej praxi zatiaľ neexistujú dôkazy, že by tetovanie znižovalo účinnosť vakcín alebo spôsobovalo dlhodobé oslabenie imunity u ľudí.

Kovové častice a zloženie atramentov

Vedci sa okrem pigmentov zaujímajú aj o ďalšie možné faktory. Staršie štúdie upozornili, že pri tetovaní sa môžu do tela dostať mikroskopické kovové častice, napríklad z ihiel alebo zložiek farieb. Tie môžu u niektorých ľudí vyvolať lokálne zápalové alebo alergické reakcie.

Práve preto odborníci dlhodobo apelujú na dôkladnú kontrolu zloženia tetovacích atramentov a na ich systematické testovanie z hľadiska bezpečnosti.

Súvislosť s rakovinou? Zatiaľ bez jasného dôkazu

V posledných rokoch sa objavili aj štúdie, ktoré skúmali možnú súvislosť medzi tetovaním a niektorými typmi nádorov, napríklad rakovinou kože alebo lymfómami. Výsledky zatiaľ nepreukázali priamu príčinnú súvislosť. Ide skôr o štatistické pozorovania, ktoré si vyžadujú ďalší výskum.

Odborníci sa zhodujú, že v súčasnosti neexistuje dôkaz, že by tetovanie samo o sebe spôsobovalo rakovinu.

Čo z toho vyplýva

Z pohľadu dnešnej vedy platí, že tetovanie:

  • predstavuje trvalý zásah do tela
  • aktivuje imunitný systém a vyvoláva lokálnu zápalovú reakciu
  • vedie k tomu, že časť pigmentu zostáva v makrofágoch a lymfatických uzlinách
  • môže u citlivých jedincov spôsobiť lokálne zápaly alebo alergické reakcie

Zároveň však neexistujú dôkazy, že by tetovanie u zdravých ľudí spôsobovalo zásadné oslabenie imunity, vážne systémové ochorenia alebo rakovinu.

Tetovanie nie je pre organizmus neutrálne, no zároveň nie je ani automatickým zdravotným rizikom. Ide o oblasť, ktorú veda stále skúma, najmä z hľadiska dlhodobých účinkov a bezpečnosti používaných pigmentov. Kým budú k dispozícii rozsiahle klinické štúdie na ľuďoch, odborníci odporúčajú rozumný prístup, kvalitné tetovacie štúdiá a informované rozhodovanie.

