Tetovanie môže poškodzovať bunky imunitného systému. Nová štúdia priniesla znepokojujúce zistenia

Tetovanie rozhodne nie je výmyslom modernej doby. Archeologické nálezy dokazujú, že ľudia si zdobili telo pigmentmi už pred tisíckami rokov. Najstaršie známe tetovania pochádzajú z obdobia spred viac než 5 000 rokov. Príkladom je aj známa múmia tzv. ľadového muža Ötziho, na ktorej vedci identifikovali viac ako šesťdesiat tetovaných znakov. Ich význam nie je úplne jasný, no pravdepodobne súvisel s rituálmi, liečbou alebo spoločenským postavením.
Štúdia potvrdila, že tetovanie ovplyvňuje imunitný systém!
Hoci sa techniky tetovania za stáročia výrazne zmenili, samotný princíp zostáva rovnaký – pigment sa pomocou ihiel zavádza pod kožu, kde zostáva natrvalo. Práve tento fakt je predmetom záujmu moderného vedeckého výskumu.
Ako reaguje telo na tetovanie
Z medicínskeho hľadiska je tetovanie pre organizmus cudzím zásahom. Koža je narušená a do tela sa dostáva látka, ktorú imunitný systém prirodzene vníma ako cudziu. Obranné mechanizmy tela sa preto aktivujú okamžite po tetovaní.
Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú bunky imunitného systému nazývané makrofágy. Ich úlohou je pohlcovať a odstraňovať cudzie častice, baktérie, vírusy a odumreté bunky. Pri tetovaní makrofágy zachytávajú častice pigmentu, no nedokážu ich rozložiť ani úplne odstrániť z tela. Práve preto tetovanie zostáva v koži dlhodobo viditeľné.
Pigment a lymfatický systém
Výskumy potvrdili, že časť pigmentu z tetovania sa môže postupne presúvať do lymfatického systému, konkrétne do lymfatických uzlín. Tento jav je dnes dobre zdokumentovaný a využíva sa napríklad aj pri diagnostike – lymfatické uzliny ľudí s tetovaním môžu byť zafarbené atramentom.
Zatiaľ však neexistuje dôkaz, že by samotná prítomnosť pigmentu v lymfatických uzlinách automaticky spôsobovala vážne ochorenia. Ide skôr o známku toho, že imunitný systém sa s pigmentom dlhodobo „vyrovnáva“.
Dochádza k poškodeniu imunitných buniek?
Laboratórne štúdie, najmä na zvieracích modeloch, ukázali, že kontakt makrofágov s niektorými typmi pigmentov môže viesť k ich poškodeniu alebo zánik. Ide však o lokálne a obmedzené procesy, nie o masívne ničenie imunitného systému.
Dôležité je zdôrazniť, že tieto výsledky pochádzajú prevažne z experimentov na myšiach alebo z laboratórnych podmienok. Priame dôkazy o tom, že by tetovanie výrazne oslabovalo imunitu zdravých ľudí v bežnom živote, zatiaľ neexistujú.
Tetovanie a reakcia na očkovanie
Niektoré experimentálne štúdie naznačili, že intenzívna imunitná reakcia na tetovanie môže dočasne ovplyvniť odpoveď organizmu na iné podnety, napríklad na očkovanie. Opäť však ide o výsledky získané najmä zo zvieracích modelov, ktoré nemožno automaticky prenášať na ľudí.
V klinickej praxi zatiaľ neexistujú dôkazy, že by tetovanie znižovalo účinnosť vakcín alebo spôsobovalo dlhodobé oslabenie imunity u ľudí.
Kovové častice a zloženie atramentov
Vedci sa okrem pigmentov zaujímajú aj o ďalšie možné faktory. Staršie štúdie upozornili, že pri tetovaní sa môžu do tela dostať mikroskopické kovové častice, napríklad z ihiel alebo zložiek farieb. Tie môžu u niektorých ľudí vyvolať lokálne zápalové alebo alergické reakcie.
Práve preto odborníci dlhodobo apelujú na dôkladnú kontrolu zloženia tetovacích atramentov a na ich systematické testovanie z hľadiska bezpečnosti.
Súvislosť s rakovinou? Zatiaľ bez jasného dôkazu
V posledných rokoch sa objavili aj štúdie, ktoré skúmali možnú súvislosť medzi tetovaním a niektorými typmi nádorov, napríklad rakovinou kože alebo lymfómami. Výsledky zatiaľ nepreukázali priamu príčinnú súvislosť. Ide skôr o štatistické pozorovania, ktoré si vyžadujú ďalší výskum.
Odborníci sa zhodujú, že v súčasnosti neexistuje dôkaz, že by tetovanie samo o sebe spôsobovalo rakovinu.
Čo z toho vyplýva
Z pohľadu dnešnej vedy platí, že tetovanie:
- predstavuje trvalý zásah do tela
- aktivuje imunitný systém a vyvoláva lokálnu zápalovú reakciu
- vedie k tomu, že časť pigmentu zostáva v makrofágoch a lymfatických uzlinách
- môže u citlivých jedincov spôsobiť lokálne zápaly alebo alergické reakcie
Zároveň však neexistujú dôkazy, že by tetovanie u zdravých ľudí spôsobovalo zásadné oslabenie imunity, vážne systémové ochorenia alebo rakovinu.
Tetovanie nie je pre organizmus neutrálne, no zároveň nie je ani automatickým zdravotným rizikom. Ide o oblasť, ktorú veda stále skúma, najmä z hľadiska dlhodobých účinkov a bezpečnosti používaných pigmentov. Kým budú k dispozícii rozsiahle klinické štúdie na ľuďoch, odborníci odporúčajú rozumný prístup, kvalitné tetovacie štúdiá a informované rozhodovanie.